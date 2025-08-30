Ladepreis-Sensation: E-Auto laden so günstig wie nie

Wer mit einem Elektroauto unterwegs ist und zu Hause keine Wallbox mit angeschlossener Photovoltaikanlage nutzen kann, kennt das Problem von meist hohen Preisen für Autostrom. Teilweise winken auch Sonderpreise. So kannst du derzeit an den (wenigen) Ladesäulen des hierzulande neuen Anbieters Electra für 39 Cent pro Kilowattstunde (kWh) dein E-Auto laden. Auch Allego hatte für die Sommerzeit mit einem speziellen Angebot überrascht. Es geht aber auch ganz anders. Erst vor wenigen Wochen hatte Aral Pulse die Preise für Ladestrom angehoben. Doch das, was in Kürze an den Audi Charging Hubs startet, hat es so noch nie gegeben.

Audi Charging Hub Sonderpreis: E-Auto laden zum Spitzenpreis

Der Autohersteller betreibt in einigen Großstädten Deutschlands eigene Ladeparks. Besonders komfortable Ladeparks wohlgemerkt. Sie sind nämlich teilweise mit speziellen Lounges ausgestattet, in denen man die Wartezeit entspannt überbrücken kann. Und passend zur bevorstehenden IAA startet an den Audi Charging Hubs nun eine Sonderaktion. Zwischen dem 1. und 14. September 2025 ist es allen E-Auto-Fahrern möglich, an Ladesäulen von Audi für nur 19 Cent pro kWh zu laden. Ganz einfach per Bezahlung mit EC-Karte und allen gängigen Kreditkarten (außer American Express). Ein echtes Top-Angebot. Denn: Einen 50-kWh-Akku einmal voll aufzuladen kostet beispielsweise weniger als 10 Euro.

Verfügbar sind die Audi Charging Hubs mit bis zu 400 kW Schnellladeleistung gegenwärtig rund um die Uhr in den folgenden Städten:

Berlin

Bremen

Frankfurt am Main

München (2 x)

Nürnberg

Üblicherweise gelten ganz andere Konditionen

Auch in Salzburg steht ein Charging Hub von Audi, dort gilt das jetzt ausgerufene Special mit Autostrom zum Discountpreis aber nicht. Außerdem wichtig: Wer länger als 45 Minuten an einer der Schnellladesäulen steht, muss pro Minute eine Standgebühr in Höhe von 10 Cent bezahlen. Üblicherweise zahlt man als Nicht-Audi-Kunde 60 Cent pro kWh. Wer einen Audi fährt und einen zugehörigen Charging-Tarif nutzt, ist ab 39 Cent pro kWh dabei. Mehr noch: Audi-Kunden haben über die myAudi-App die Möglichkeit, einen Ladepunkt an den Charging Hubs kostenlos zu reservieren.