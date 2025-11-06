Spam-Alarm: Diese Nummern solltest du jetzt sofort blockieren

Profilbild von Thorsten Neuhetzki Thorsten Neuhetzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Dich ruft in letzter Zeit ständig eine unbekannte Nummer an? Dann bist du nicht allein. Besonders aus bestimmten Städten häufen sich im Oktober wieder nervige und teils gefährliche Spam-Anrufe. Wir zeigen dir, wo du besonders vorsichtig sein musst.
Mann am Telefon
Krankenkasse: Viele Versicherte erhalten dreisten AnrufBildquelle: Prostock-studio / shutterstock.com
  • Teilen

Ob Hamburg, Düsseldorf oder Emmerich – aus diesen Städten kamen im Oktober besonders viele Telefonanrufe, die Nutzer als Spam meldeten. Laut dem aktuellen Telefonspam-Check von Clever Dialer setzen Betrüger erneut auf altbekannte Tricks: Sie geben sich als Lottoanbieter aus, behaupten, du hättest ein Abo abgeschlossen oder versprechen hohe Gewinne – alles mit dem Ziel, persönliche Daten oder sogar Kontoinformationen zu ergaunern.

Diese Nummern wurden besonders häufig gemeldet

Auffällig: Viele der Nummern stammen aus dem Raum Düsseldorf, oft mit nur leicht abgewandelten Endziffern. Betroffene berichten von mehreren Anrufen innerhalb weniger Tage – mit fast identischen Nummern. Ein Nutzer schildert etwa: „Seit dem 9. Oktober Daueranrufe – erst Endziffer 155, dann 154. Ich frage mich echt, wer so einen Spaß daran hat.“ Clever Dialer hat die auffälligsten Nummern aus dem Oktober 2025 zusammengestellt – hier solltest du besonders vorsichtig sein:

Kostenfalle – Gewinnspiel (Düsseldorf):

  • 021195586802
  • 021195586814
  • 021195586821
  • 021195586822

Kostenfalle – Gewinnspiel (Hamburg):

  • 040855997153
  • 040855997154

Unseriös – Verkauf:

  • 04029996651 (Hamburg)
  • 028227849871 (Emmerich)

Kostenfalle – Mobilfunknummern:

  • 015510541927
  • 01635074244

Die Betrugsversuche reichen von angeblichen Gewinnspielverträgen über nicht existierende Lotto-Abos bis hin zu Abo-Fallen, die durch vermeintlich verpasste Kündigungsfristen Geld einfordern wollen. Manche Anrufer geben sich sogar als Gesundheitsdienstleister aus, um Angaben zum Pflegegrad zu erfragen und anschließend Pflegeprodukte zu verkaufen.

Was du jetzt tun kannst

Wenn du von einer dieser Nummern angerufen wirst, gilt: nicht rangehen, nicht zurückrufen, blockieren. Nutze eine Anruferkennungs-App wie Clever Dialer, um verdächtige Nummern automatisch zu identifizieren. Und: Gib niemals persönliche Daten am Telefon preis – schon gar nicht Kontodaten oder Vertragsinformationen.

Junger Mann schreit in einen Festnetz-Telefonhörer
Jetzt weiterlesen
Telefonterror: So erkennst du Werbeanrufe und Betrüger – plus Tipps, wie du dich schützt

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Vodafone SIM-Karten
Tarife
Vodafone: LTE und 5G jetzt komplett kostenlos – für jeden!
O2-Logo
Mobilfunk
O2 muss leiden: Wettbewerb sorgt für enormen Kundenverlust
Pappwürfel mit dem 1&1 -Logo
1&1
1&1-Netz im ersten Test: Das Ergebnis wird dich überraschen
Strom und Energie
Wichtige Frist für Heizungen endet 2026: Wer das missachtet, zahlt bis zu 50.000 Euro
Tarife
Neuer Vodafone-Tarif gefloppt: Jetzt reagiert der Mobilfunkanbieter
Finanzen und Versicherungen
PIN & Limits geknackt: Deshalb ist kontaktlos nicht mehr so sicher
Mobilfunk
Langsames Internet: Diese Entscheidung trifft dein WLAN mitten ins Herz
Auto
Unfassbar: Polizei entdeckt Luxuswagen mit Bremsen anderer Art
Mobilfunk
Günstig wie nie: Discounter startet Handytarife zum Kracherpreis