Jetzt 300 Euro billiger: Dieser geniale Saugwischer hat mich im Test überzeugt

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Vor weniger Monaten habe ich den Tineco Floor One S9 Artist getestet und war positiv überrascht. Im Gegensatz zu vielen anderen Saugwischern ist dieses Modell wirklich gründlich, wendig und auch der Akku hält lange durch. Jetzt ist er im Black-Week-Angebot.
Tineco Floor One S9 Artist, Saugwischer
Dieser geniale Saugwischer hat mich im Test überzeugt & jetzt kostet er 300 Euro wenigerBildquelle: Tineco / inside digital
  • Teilen

Wenn du dir einen wirklich guten Nass- und Trockensauger zulegen willst, kann ich dir den Tineco Floor One S9 Artist empfehlen. Im Test hat er richtig gute Ergebnisse erzielt und beim Saubermachen lange durchgehalten. Auch die Selbstreinigung und -trocknung hat wirklich gut funktioniert und ziemlich Arbeit gespart. Im Black-Week-Sale kannst du ihn dir jetzt bereits 38 Prozent günstiger sichern.

Tineco Floor One S9 Artist
Tineco Floor One S9 Artist 499,00 €
Der Tineco Floor One S9 Artist ist ein wendiger, gründlicher und ausdauernder Saugwischer mit hoher Saugleistung. Hier ist er jetzt günstiger erhältlich!
Zum Angebot!

Tineco Floor One S9 Artist: Das macht ihn besonders

Mit einem Nass- und Trockensauger – oder auch Saugwischer genannt – lassen sich nicht nur lose Verschmutzungen aufsaugen, sondern du kannst auch feuchte oder eingetrocknete Flecken damit beseitigen. Der Tineco Floor One S9 Artist ist mit einer rotierenden Wischwalze ausgestattet, mit der du ohne Kraftaufwand die Wohnung putzt. Noch leichter wird das Manövrieren durchs Haus dank der sogenannten SmoothDrive-Technologie. Denn ein eingebauter Motor schiebt den Saugwischer fast von allein über den Boden, und du musst praktisch nur noch die Richtung bestimmen.

Sämtliche Verschmutzungen nimmt er dabei mit 22.000 Pa Saugleistung auf und befördert diese in einen separaten Schmutzwassertank. Ebenfalls top: Da während der Reinigung permanent frisches Wasser verwendet wird, trägst du aufgenommenen Schmutz nicht wieder durch die Wohnung. Gegenüber vielen anderen Modellen hat der Tineco Floor One S9 Artist außerdem einen weiteren Vorteil: Er lässt sich um 180 Grad neigen und kann so auch unter niedrigen Möbeln saubermachen. Mit einer Akkulaufzeit kommst du zudem bis zu 50 Minuten aus – in der Regel genug, um die ganze Wohnung in einem Rutsch zu reinigen. Und nach dem Hausputz stellst du den Saugwischer einfach in seine Station zurück, in der er sich mit heißem Wasser selbst reinigt und anschließend wieder trocknet. So entsteht kein Schimmel und du ersparst dir einiges an Arbeit.

300 Euro günstiger & so sparst du sogar noch mehr

Der Tineco Saugwischer ist jetzt schon im Black-Week-Angebot bei Amazon. Eigentlich steht auf dem Preisschild ein UVP von 799 Euro. Davon zieht Amazon jetzt aber 38 Prozent ab und verlangt so nur noch 499 Euro für das Modell. Und es geht sogar noch günstiger: Mit dem Code TINBF25DE ziehst du nämlich nochmal weitere fünf Prozent ab.

Tineco Floor One S9 Artist
Tineco Floor One S9 Artist 499,00 €
Der Tineco Floor One S9 Artist ist ein wendiger, gründlicher und ausdauernder Saugwischer mit hoher Saugleistung. Hier ist er jetzt günstiger erhältlich!
Zum Angebot!

Übrigens – auch diese Modelle von Tineco sind gerade im Black-Friday-Sale bei Amazon günstig zu haben (weitere 5 Prozent Rabatt gibt’s mit dem Code TINBF25DE):

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Tineco. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

tineco floor one s7 ultra
Schnäppchen
Noch nie günstiger: Dieser Marken-Saugwischer kann das, was sich viele andere für den Preis nur wünschen
Mehr als
Schnäppchen
Mit Black-Friday-Rabatt: Diese Webcams sind ein Gamechanger für alle, die am Computer arbeiten
Amazon Logo
Smart Home
Amazon verkauft ein Gadget, das eigentlich längst jeder im Haus haben sollte, erstaunlich günstig
Microsoft
Brutaler Notebook-Tipp: Surface Laptop 7 mit Elite-Prozessor zum Jahres-Bestpreis einstreichen
Tarife
Der günstigste, echte Unlimited-Tarif Deutschlands – sogar im Telekom-Netz
Huawei
Spezieller Tablet-Geheimtipp jetzt dank Black Friday irre preiswert
Huawei
Über 100 Euro billiger: Diese Smartwatch war im Test ein Hit – jetzt ist sie erstaunlich günstig
Amazon
Donnerstag bei Amazon: Heute startet die Black Friday Woche (20.11.)
Black Friday
Dreame Black Week Angebote: Mehr als 500 Euro Rabatt auf Saugroboter sind drin - einer kostet nur 200 Euro