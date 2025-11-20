Jetzt 300 Euro billiger: Dieser geniale Saugwischer hat mich im Test überzeugt

Wenn du dir einen wirklich guten Nass- und Trockensauger zulegen willst, kann ich dir den Tineco Floor One S9 Artist empfehlen. Im Test hat er richtig gute Ergebnisse erzielt und beim Saubermachen lange durchgehalten. Auch die Selbstreinigung und -trocknung hat wirklich gut funktioniert und ziemlich Arbeit gespart. Im Black-Week-Sale kannst du ihn dir jetzt bereits 38 Prozent günstiger sichern.

Tineco Floor One S9 Artist 499,00 € Der Tineco Floor One S9 Artist ist ein wendiger, gründlicher und ausdauernder Saugwischer mit hoher Saugleistung. Hier ist er jetzt günstiger erhältlich! Zum Angebot!

Tineco Floor One S9 Artist: Das macht ihn besonders

Mit einem Nass- und Trockensauger – oder auch Saugwischer genannt – lassen sich nicht nur lose Verschmutzungen aufsaugen, sondern du kannst auch feuchte oder eingetrocknete Flecken damit beseitigen. Der Tineco Floor One S9 Artist ist mit einer rotierenden Wischwalze ausgestattet, mit der du ohne Kraftaufwand die Wohnung putzt. Noch leichter wird das Manövrieren durchs Haus dank der sogenannten SmoothDrive-Technologie. Denn ein eingebauter Motor schiebt den Saugwischer fast von allein über den Boden, und du musst praktisch nur noch die Richtung bestimmen.

Sämtliche Verschmutzungen nimmt er dabei mit 22.000 Pa Saugleistung auf und befördert diese in einen separaten Schmutzwassertank. Ebenfalls top: Da während der Reinigung permanent frisches Wasser verwendet wird, trägst du aufgenommenen Schmutz nicht wieder durch die Wohnung. Gegenüber vielen anderen Modellen hat der Tineco Floor One S9 Artist außerdem einen weiteren Vorteil: Er lässt sich um 180 Grad neigen und kann so auch unter niedrigen Möbeln saubermachen. Mit einer Akkulaufzeit kommst du zudem bis zu 50 Minuten aus – in der Regel genug, um die ganze Wohnung in einem Rutsch zu reinigen. Und nach dem Hausputz stellst du den Saugwischer einfach in seine Station zurück, in der er sich mit heißem Wasser selbst reinigt und anschließend wieder trocknet. So entsteht kein Schimmel und du ersparst dir einiges an Arbeit.

Wenn du mehr über den Tineco Floor One S9 Artist lesen möchtest, empfehle ich dir zusätzlich einen Blick in meinen Testbericht!

300 Euro günstiger & so sparst du sogar noch mehr

Der Tineco Saugwischer ist jetzt schon im Black-Week-Angebot bei Amazon. Eigentlich steht auf dem Preisschild ein UVP von 799 Euro. Davon zieht Amazon jetzt aber 38 Prozent ab und verlangt so nur noch 499 Euro für das Modell. Und es geht sogar noch günstiger: Mit dem Code TINBF25DE ziehst du nämlich nochmal weitere fünf Prozent ab.

