Donnerstag bei Amazon: Heute startet die Black Friday Woche (20.11.)

Bereit für die Black Friday Angebote von Amazon? Hier kommen unsere zehn Favoriten. Los geht’s!

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

Bosch Smart Home Zwischenstecker, smarte Steckdose mit App-Funktion, kompatibel mit Alexa und Google Home sowie HomeKit, für 28,73 Euro statt 44,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis Set, zwei Meter lang, dimmbar und Steuerung per App sowie Sprachbefehl, für 37,89 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

DJI Osmo Mobile 7P Gimbal-Stabilisator für iPhone und Android, integrierter Verlängerungsstab und Stativ, für 99 Euro statt 139 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer HD75 Dark Grey Heizdecke, mit sechs unterschiedlichen Temperaturstufen, waschbar in der Maschine, für 44,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Polar Pacer Pro, GPS-Sportuhr, auch zur Überwachung des Schlafs oder der Aktivität geeignet, für 189,99 Euro statt 349,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Songmics Doppelpack Hanteln mit Neoprenbeschichtung, mit unterschiedlichen Gewichten erhältlich, für 9,34 Euro statt 15,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ooono Co-Driver Verkehrswarner, neues Modell von 2025, warnt vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen, für 49,95 Euro statt 79,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Ambilight 55 Zoll 4K-TV, mit Dolby Vision und Dolby Atmos, für 399 Euro statt 499 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tefal OptiGrill Elite Kontaktgrill, 12 automatische Grillprogramme, Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden, für 139,99 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer, mit fünf verschiedenen Messern und einer Schere, für 92,98 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

