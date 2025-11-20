Donnerstag bei Amazon: Heute startet die Black Friday Woche (20.11.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
Amazon startet in die Black Friday Woche - mit jeder Menge starker Angebote. Wir haben uns durch die Deals geklickt und liefern dir jetzt unsere zehn Favoriten vom heutigen Donnerstag, dem 20. November.
Deals vom Donnerstag
Die Amazon-Deals vom DonnerstagBildquelle: inside digital
Bereit für die Black Friday Angebote von Amazon? Hier kommen unsere zehn Favoriten. Los geht’s!

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis Set, zwei Meter lang, dimmbar und Steuerung per App sowie Sprachbefehl, für 37,89 Euro statt 59,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • DJI Osmo Mobile 7P Gimbal-Stabilisator für iPhone und Android, integrierter Verlängerungsstab und Stativ, für 99 Euro statt 139 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer HD75 Dark Grey Heizdecke, mit sechs unterschiedlichen Temperaturstufen, waschbar in der Maschine, für 44,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Songmics Doppelpack Hanteln mit Neoprenbeschichtung, mit unterschiedlichen Gewichten erhältlich, für 9,34 Euro statt 15,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ooono Co-Driver Verkehrswarner, neues Modell von 2025, warnt vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen, für 49,95 Euro statt 79,95 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tefal OptiGrill Elite Kontaktgrill, 12 automatische Grillprogramme, Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden, für 139,99 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer, mit fünf verschiedenen Messern und einer Schere, für 92,98 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

