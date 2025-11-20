Noch nie günstiger: Dieser Marken-Saugwischer kann das, was sich viele andere für den Preis nur wünschen

Der regelmäßige Haus- und Wohnungsputz kann ganz schön nervig sein. Zum Glück gibt es mittlerweile Geräte, die dir unter die Arme greifen und dir die lästige Arbeit zumindest zum Teil abnehmen. Ganz vorn mit dabei sind da sogenannte Nass- und Trockensauger. In großen und verwinkelten Häusern oder Wohnungen mit mehreren Stockwerken sind die Geräte wahnsinnig praktisch. Ein Modell von Tineco fällt jetzt während der Black Week richtig deutlich im Preis. Hier kommen die Details.

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra Nass- und Trockensauger

Der Tinceo One S7 Stretch Ultra wird statt des UVP von 599 Euro während der Black-Friday-Aktion für nur 329 Euro gehandelt. Das entspricht einem satten Rabatt von 45 Prozent. Kleiner Tipp: Mit dem Code TINBF25DE sparst du dir noch mal fünf Prozent, womit du schon für 312,55 Euro an das Gerät kommst. Das ist laut Preisvergleich der absolute Tiefstpreis!

Dieses Modell ist ein regelrechter Alleskönner. Er saugt und putzt deine Wohnung in einem Durchgang. Dabei ist er so designt, dass er den Boden konstant mit frischem Wasser reinigt. Mit einer Saugleistung von 21.000 Pa und 450 Bürstenumdrehungen pro Minute entfernt er nicht nur losen Staub, sondern auch eingetrocknete Flecken mühelos. Die Bürstenrolle ist mit einem Anti-Tangle-System ausgestattet, das verhindert, dass sich Haare verheddern und die Bürste blockieren. Du kannst den One S7 Stretch Ultra auch komplett flach auf den Boden legen. Mit einer Höhe von 13 cm kannst du dann auch unter dem Bett oder der Kommode putzen. Insbesondere bei Saugwischern ist das eine Seltenheit.

Dank der Akkulaufzeit von bis zu 50 Minuten kannst du mit dem Saugwischer auch größere Wohnungen in einem Rutsch säubern. Nach dem Putzen geht es in die Trocknungs- und Ladestation. Dort wäscht der One S7 Stretch Ultra seine Bürstenrolle mit 85 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend. Zum Angebotspreis bekommst du so in Summe echt eine Menge geboten, die man bei der Konkurrenz meist nur zu deutlich höheren Preisen bekommt – wenn überhaupt!

Dieses Modell macht richtig Dampf

Mit dem One S7 Strech Steam hat Tineco noch einen draufgelegt. Im Grunde unterscheiden sich die beiden Modelle kaum. Beide punkten mit dem 180-Grad-Lay-Flat Design sowie einer effektiven Selbstreinigung in der Station. Während der obige Saugwischer jedoch mit Wasser deine Böden wischt, reinigt der Steam, der Name lässt es schon vermuten, mit bis zu 160 Grad heißem Dampf. Damit sollst du selbst Fettflecken und klebrige Flüssigkeiten mühelos entfernen können. Die Saugleistung ist mit 22.000 Pa beim Steam etwas stärker. Auch bei der Akkulaufzeit von bis zu 80 Minuten hat Tineco nachgebessert.

Aktuell kostet dich dieses Modell 579 statt 699 Euro, auch hier sparst du dir mit dem Code TINBF25DE fünf Prozent Extra.