Die Huawei Watch GT 5 Pro konnte im Test unter anderem mit der langen Akkulaufzeit, einem hervorragenden Display und der Wasserdichtigkeit (5 ATM) punkten. Ein Kritikpunkt war hingegen der Preis. Doch dieses Contra kann jetzt komplett gestrichen werden. Huawei hat die Smartwatch jetzt anlässlich des Black Fridays nämlich über 100 Euro im Preis gesenkt. Für nur noch 269 Euro bekommst du so eine exzellente Smartwatch zum fairen Preis – und mit dem Code ADISCOUNT8Q4 sparst du sogar nochmal extra. Zusätzlich gibt’s auch noch ein paar Extras geschenkt.

Über 100 Euro Rabatt & Extras: Huawei Watch GT 5 Pro

Im Angebot für 269 Euro ist dabei die Huawei Watch GT 5 Pro in Schwarz mit der Größe 46 mm. Nutzt du beim Kauf den Code ADISCOUNT8Q4, sparst du weitere 8 Prozent und zahlst schlussendlich nur 247,48 Euro für die Smartwatch. Hinzu kommen dann sogar noch Geschenke wie ein weiteres Armband und vollwertige In-Ear-Kopfhörer (FreeBuds SE 4 ANC im Wert von 49,99 Euro). Huawei schnürt hier also wirklich ein geniales Black-Friday-Angebot, zu einer Top-Smartwatch.

Huawei Watch Fit 4 Pro – mit starken Rabatten

Doch es gibt natürlich noch mehr Smartwatch-Angebote von Huawei rund um den Black Friday. Schon für unter 200 Euro kannst du dir etwa die Watch Fit 4 Pro des Herstellers sichern. Du bekommst sogar ein Wechselarmband mit ins Paket gepackt. Mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit ist sie eine optimale Begleitung im Alltag. In verschiedenen Sportmodi wie Golfen, Tauchen oder Trailrunning trackt sie deine Fitnesswerte, sodass du dein Training optimal gestalten kannst. Gesundheitsfunktionen wie ein EKG geben auch nach dem Sport wertvolle Einblicke.

Du kannst dir die Uhr auch direkt im umfassenden Style Set sichern. Enthalten sind dann neben der Uhr noch die FreeBuds SE 4 Kopfhörer und ein Wechselarmband. Übrigens: Auch die Vorgängerversion, die Watch Fit 3 fällt aktuell ordentlich im Preis. Für 81,88 Euro inklusive eines Wechselarmbands ist sie eine gute Wahl für Preisbewusste.

Für die passende musikalische Untermalung sorgen hingegen die FreeClip Kopfhörer. Das Clip-Design ermöglicht einen besonders hohen Tragekomfort, sodass du die Kopfhörer stundenlang ohne Probleme tragen können sollst. Für 116,68 Euro gehören sie dir.

Noch mehr Watches im Preisfall

Die Huawei Watch GT 5 und die Watch 5 rutschen jetzt dank Black-Friday-Rabatt ebenfalls ordentlich im Preis. Sie eignen sich aufgrund ihrer erweiterten Lauf- und Fahrradfunktionen optimal für Outdoor-Aktivitäten. Dabei kannst du sie nicht nur als Fitnesstracker, sondern auch als normale Smartwatch verwenden. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen sticht sie Modelle von anderen Herstellern locker aus. Mit dem Black-Friday-Coupon kannst du dir die Watch – welche wir in unserem Test übrigens bereits „Preis-Leistungs-Wunder“ betitelten – jetzt schon ab 149 Euro inklusive eines Extraarmbands sichern.

Bei der Watch 5 hat Huawei in puncto Gesundheitsfunktionen noch mal nachgebessert. Der X-Tap-Gesundheitssensor erfasst in wenigen Sekunden Werte wie deinen SpO₂ oder nimmt ein EKG auf. Verbaut sind hochwertige Materialien wie Titan und Edelstahl, sodass die Uhr besonders robust ist. Weiterhin ist sie eSIM-fähig und der Akku hält bis zu elf Tage. Du bekommst sie mit dem Black-Friday-Discount bereits für 299 Euro. Auch hier gibt es ein Wechselarmband, sowie die Körperwaage Scale 3 gratis dazu.

Und auch die Huawei Watch D2 ist im Preissturz: Statt fast 400 kostet sie jetzt noch 329 Euro. Mit ins Paket legt dir Huawei zudem eine weiteres Armband für die Uhr.

Weitere Deals von Huawei

Neben den Watches profitieren auch noch andere Huawei-Produkte vom Early-Bird-Rabatt. Bei einigen Produkten bekommst du den jeweiligen Rabattcode jedoch erst nach der Newsletter-Anmeldung. Ansonsten haben wir ihn dir daneben geschrieben. Der Code AHWBF2025 gilt immer und spart dir 8 Prozent. Allerdings kannst du nur einen Code pro Bestellung angeben. Folgende Angebote lohnen sich:

