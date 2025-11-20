Dreame Black Week Angebote: Mehr als 500 Euro Rabatt auf Saugroboter sind drin - einer kostet nur 200 Euro

Dreame senkt im Zuge der Black Weeks nicht nur Saugroboter und kabellose Staubsauger im Preis, sondern auch viele weitere Produkte aus dessen Sortiment. Ein praktischer Haarstyler oder Mähroboter ist zum Beispiel ebenfalls im Angebot. Diese Deals lohnen sich jetzt besonders.

Dreame Saugroboter ab 599 Euro im Black Week Deal

Ein top Schnäppchen machst du gerade zum Beispiel beim Dreame L40s Pro Ultra. Der Saugroboter mit Wischfunktion ist jetzt satte 300 Euro günstiger und kostet so nur noch 599 statt 899 Euro. 19.000 Pa Saugleistung, abhebbare Wischmopps und eine Bürste ohne Verhedderungen sind nur einige wenige Highlights des Saugroboters. Zusätzlich kann er bis zu 4 Zentimeter hohe Türschwellen erklimmen – und nach der Reinigung bringt die Servicestation den Roboter wieder auf Vordermann. Hier werden die Wischmopps gereinigt und getrocknet, neues Reinigungsmittel wird nachgefüllt und der Staubbeutel wird automatisch entleert.

Alternativ ist mit dem Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete auch ein absoluter Premium-Saugroboter im Black-Week-Angebot. Zusätzlich zu den Funktionen des L40s Pro Ultra kommen bis zu 30.000 Pa Saugleistung, bis zu 8 Zentimeter Hindernis-Überquerung, eine permanent saubere Wischrolle und viele weitere Vorteile hinzu. Statt 1.499 zahlst du jetzt nur noch 999 Euro.

Akkusauger und mehr von Dreame stark rabattiert

Bist du hingegen eher auf der Suche nach einem Akkusauger als Alternative oder Ergänzung zu einem Saugroboter? Dann hat Dreame ebenfalls zwei spannende Produkte im Angebot. Der Dreame V20 Pro liefert eine erstaunliche Saugleistung von 24.000 Pa (210 AW) sowie bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit für die Reinigung des gesamten Hauses. Ein KI-Roboterarm senkt sich zudem automatisch ab, wenn du bis an den Rand saubermachen willst. Auch hier kommt eine verhedderungsfreie Bürste zum Einsatz und je nach Verschmutzung passt der Akkusauger seine Saugkraft von selbst an. Zwei verschiedene Aufsätze machen aus dem Sauger ein praktisches Handgerät für die Reinigung von diversen Oberflächen. Dank 100 Euro Rabatt zahlst du jetzt nur noch 299 statt 399 Euro.

Noch günstiger ist der Dreame R20 Akkusauger. Den bekommst du jetzt dank 80 Euro Rabatt für nur noch 199 Euro. Er punktet mit immerhin 190 AW, ebenfalls starken 90 Minuten Akkulaufzeit und passt seine Leistung je nach Verschmutzungsgrad ebenso von selbst an. Auch hier sind diverse Aufsätze mit dabei, mit denen du das Sofa, Regale und Co. leicht von Staub und Krümeln befreist.

Das ist aber noch längst nicht alles. Hier sind noch einige weitere Black-Week-Angebote von Dreame, die einen genaueren Blick wert sind:

