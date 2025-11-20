Brutaler Notebook-Tipp: Surface Laptop 7 mit Elite-Prozessor zum Jahres-Bestpreis einstreichen

Es ist wohl einer der spannendesten Laptops des Jahres. Microsoft selbst hat in diesem Jahr sein Surface Laptop 7 auf den Markt gebracht - und setzt hier beim Prozessor nur noch auf die vielversprechenden Qualcomm-Chips. Zum Black Friday kennt der Preis nur eine Richtung.
Microsoft Surface Laptop am Black Friday
Mit Elite-Prozessor. Surface Laptop zum Jahres-TiefstpreisBildquelle: Microsoft / Amazon
Der Surface Laptop von Microsoft ist im Grunde so etwas wie Google Pixel bei Smartphones. Ein Gerät, ganz im Sinne des (Software-) Erfinders. Seit Neuestem setzt Microsoft dabei auf Qualcomm Snapdragon Prozessoren statt auf Intel oder AMD. Der Snapdragon X Elite konnte dabei mit seinen 12 Kernen viele „alteingesessene“ Chips in die Performance-Schranken weisen.

Microsoft Surface Laptop 7
Microsoft Surface Laptop (7. Generation) 899,00 €
Schlankes Notebook mit 13,8-Zoll-Display, Snapdragon X Elite Prozessor (12 Kerne), 512 GB SSD, 16 GB RAM.
899,00 € bei Amazon

Mit Elite-Prozessor erstmals unter 900 Euro

Die Variante mit dem leistungsstarken und KI-bereiten Elite-Prozessor, unterstützt von 512 GB SSD- sowie 16 GB RAM-Speicher ist im Black Friday Deal nicht nur unter die 1.000-Euro-, sondern gleich unter die 900-Euro-Marke gefallen. Zum Vergleich: Bis zuletzt war das Gerät fast nie unter 1.300 Euro zu bekommen. Über 1.600 Euro sind der ursprüngliche Preis. Der Elite-Prozessor gilt als vergleichbar mit Intel Core Ultra 7, Core i9 oder AMD Ryzen 9. Auf Apple bezogen ist der Snapdragon X Elite am ehesten mit dem Apple M3 Pro zu vergleichen. Zur Einordnung: All diese Prozessoren kommen in teils deutlich teureren Geräten zum Einsatz. Mit dem Black-Friday-Deal setzen Amazon und Microsoft also eine echte Preis-Leistungs-Duftmarke.

Neben dem Fokus auf Hardware-Software-Harmonie positionieren sich die Surface Laptops als Windows-Alternative zu Apples MacBooks. Nicht nur optisch weisen sie Eleganz auf. Auch das Touchpad gilt in seiner Funktion mit als marktführend.

Cool: Wer bei Amazon kauft, erhält eine quasi nachgelagerte Bestpreis-Garantie. Wenn du das Surface bis Mitte Januar irgendwo günstiger siehst, kannst du den Kauf ohne Weiteres zurückgeben und beim billigeren Händler shoppen.

