Tineco Floor One S7 Stretch im Test: Akku-Wischsauger mit nervigem Manko

Tineco gehört zu den bekanntesten Herstellern, wenn es um akkubetriebene Nass-Trockensauger geht. Mit dem Floor One S7 Stretch gibt es ab sofort ein Modell, das insbesondere in puncto Flexibilität auftrumpfen möchte. Wie sich das Gerät im Alltag schlägt und ob sich der Kauf für 599 Euro lohnt, verraten wir dir im Test.

Design und Verarbeitung des Tineco Floor One S7 Stretch

Der Floor One S7 Stetch von Tineco gehört zu den schickesten Akku-Wischsaugern, die wir bislang im Test hatten. Er ist nur in einer dunkelblau-schwarzen Farbkombination erhältlich. Im Verpackungsinhalt findest du neben dem Reinigungsgerät, das Basisdock zum Trocknen und Laden, eine Ersatz-Bürstenrolle, einen Trockenfilter, Putzmittellösung und Reinigungswerkzeug. Um den Floor One S7 Stretch startklar zu machen, musst du den Stabgriff in den Hauptkörper einsetzen und das Dock ans Netz anschließen.

Das Display des Tineco Floor One S7 Stretch

Mit einem Gewicht von 4,5 kg gehört er zu den leichteren Modellen auf dem Markt. Besonders ist die Anordnung der Wassertanks. Tineco verzichtet auf das übliche 2-Tank-System. Der Frischwasserbehälter steckt nun über der Wischwalze und umfasst 1 Liter. Der Behälter für Schmutzwasser befindet sich an der Vorderseite. Dieser reicht für 720 ml. Netterweise gibt es im Lieferumfang, wie schon erwähnt, Putzmittel. Dieses gibst du vor jeder Reinigung in den Frischwassertank dazu.

Der Dreckwassertank des Nass-Trockensaugers

Die Tineco-App dient als smarte Anbindung. Überraschenderweise gibt es sehr wenige Funktionen für den Sauger. Im Großen und Ganzen gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, die Software zu nutzen. In dieser Hinsicht sind andere Hersteller deutlich weiter. Ein Beispiel: Dreame mit dem H15 Pro (zum Test). Die Dreame-Home-App ermöglicht dir beispielsweise, die Selbstreinigungsfunktionen nach eigenen Wünschen einzustellen.

So gut reinigt der Tineco Floor One S7 Stretch

Im Hinblick auf die Reinigungsleistung muss sich der Tineco Floor One S7 Stretch nicht vor der Konkurrenz verstecken. Frische Flecken werden mit einem Zug entfernt. Bei leicht eingetrockneten Verschmutzungen wirst du zwei- bis dreimal über den Schmutz gehen müssen. Das Ergebnis ist am Ende immer das Gleiche: ein gründlich geschrubbter Boden ohne klebrige Rückstände. Die Kantenreinigung ist eine weitere Stärke, da er an beiden Kanten entlang wischt.

Er saugt an beiden Kanten entlang

Die Flexibilität ist ein weiterer Pluspunkt, den du beim Gerät genießen wirst. Du kannst den Sauger um 180 Grad neigen. So ist das Reinigen unter Möbeln bis zu einer Höhe von 13,5 cm kein Problem. An der Stelle ist die Diskussion berechtigt, ob es sich hierbei nicht sogar um den flexibelsten Saugwischer auf dem Markt handelt.

Weiterhin verfügt er über einen ungewöhnlich großen 1-Liter-Wassertank. Dank des Fassungsvermögens wirst du in der Lage sein, länger mit dem Sauger putzen zu können als mit manch anderem Gerät. Jetzt muss natürlich die Akkulaufzeit mitspielen – und das tut sie! Bis zu 50 Minuten Laufzeit kannst du aus ihm herausbekommen. Hier wird dir der Smart-Modus helfen. Aktivierst du diesen, wird der Tineco-Sauger die Saugkraft und den Wasserfluss an den Verschmutzungsgrad deiner Wohnung automatisch anpassen. Zusätzlich zeigt das LED-Display am Hauptkörper den Verschmutzungsgrad an. Blau heißt gereinigt. Rot bedeutet verschmutzt.

Ein Vorteil: Der Tineco Floor One S7 Stretch ist flexibel

Kommen wir zum einzigen, aber wirklich nervigen Problem: das Handling. Wie üblich hat auch der Tineco motorisierte Räder. Erstaunlicherweise fühlt er sich aber alles andere als leichtgängig an. Im Gegenteil: primär beim Zurückziehen wird das schwergängige Handling deutlich. Hier liegen Welten zwischen dem Dreame H15 Pro und dem Tineco Floor One S7 Stretch.

Bist du mit dem Putzen fertig und hast dir Magnesium gegen den Muskelkater im Oberarm eingeschenkt, wird der Tineco-Sauger in die Station zurückgestellt. Das Dock spült die Walze kräftig durch und trocknet diese mit Heißluft. Der gesamte Wartungsprozess dauert gerade einmal fünf Minuten. Und tatsächlich ist die Walze nach der Wartung komplett trocken – beeindruckend! Dennoch solltest du dir für die Wartung Over-Ear-Kopfhörer bereitlegen, da die Walzenwäsche unheimlich laut ist.

Lohnt sich der Tineco Floor One S7 Stretch?

Ja, den Kauf des Tineco Floor One S7 Stretch können wir dir empfehlen. Jedoch solltest du das Gerät wirklich nur dann kaufen, wenn du den Kompromiss der kaum motorisierten Räder eingehen kannst. Denn abgesehen von diesem Manko hinterlässt er einen klasse Eindruck. Die Reinigungsleistung ist auf Top-Niveau. Genial, wenn auch laut, ist die Wartung des Saugers. Das Einzige, was an deinen Händen kleben bleibt, ist das Auffüllen des Frischwassertanks und Ausschütten des Dreckwassers. Den Tineco Floor One S7 Stretch gibt es bereits zu kaufen. Er kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 599 Euro.

Vorteile

Gute Reinigungsleistung

Beidseitige Kantenreinigung

Wartung und Trocknung in nur 5 Minuten

Putzmittel im Lieferumfang vorhanden

Großer Wassertank

Nachteile