AirPods 4 aktuell stark reduziert: Welcher Händler hat den besten Preis?

Profilbild von Lilly Weiler Lilly Weiler
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ohne Kopfhörer wird der Alltag schnell mühsam, doch gute Modelle haben oft ihren Preis. Umso spannender sind Black Week und Black Friday, denn hier lassen sich echte Schnäppchen machen. Sogar Marken-Modelle wie AirPods sind im Sale.
Black-Week-Deal: AirPods 4 ohne ANC aktuell unter 120 Euro
Black-Week-Deal: AirPods 4 ohne ANC aktuell unter 120 EuroBildquelle: Rodrigo Tadeo via Unsplash / inside digital
  • Teilen

Wenn du derzeit auf der Suche nach neuen Kopfhörern bist, dann lohnt es sich, jetzt genauer hinzuschauen. Ein Modell, das aktuell besonders gefragt ist, wird momentan mit Rabatten angeboten. Die Frage ist nur: Welcher Shop hat den besten Deal?

AirPods 4 ohne aktive Geräuschunterdrückung

Die AirPods 4 ohne aktive Geräuschunterdrückung sind Apples günstiger Einstieg in die aktuelle Generation. Im Rahmen der Black Week werden sie besonders spannend, weil sie deutlich unter dem regulären Preis angeboten werden. Gerade bekommst du sie bei Amazon für nur 111 Euro, eine Ersparnis von 26 Prozent.

Apple Airpods 4
Apple AirPods 4 ohne ANC 111,00 €
Apple AirPods 4 – kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit personalisiertem 3D-Audio, IP54-Schutz gegen Schweiß und Wasser, USB‑C Ladecase, H2 Chip und bis zu 24 Stunden Wiedergabe.
Jetzt zuschlagen!

Damit sicherst du dir die wichtigsten AirPods-Features: modernes Design, verbesserten Klang mit H2-Chip und personalisiertem 3D-Audio. Nur eben ohne aktive Geräuschunterdrückung. Dank IP54-Zertifizierung sind sie vor Staub, Schweiß und Wasser geschützt. Über USB‑C lässt sich das Ladecase bequem aufladen und es liefert bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit. Wer auf aktive Geräuschunterdrückung verzichten kann, spart hier ordentlich und bekommt trotzdem das volle Apple-Erlebnis.

Für etwas mehr Luxus beim Musikhören

Wer jedoch nicht auf aktive Geräuschunterdrückung verzichten kann, der sollte bei MediaMarkt vorbeischauen, denn dort wird das fast gleiche Modell angeboten, jedoch verfügen diese AirPods über aktive Geräuschunterdrückung. Hier kostet ein Paar 30 Prozent weniger, nämlich nur 139 Euro.

Apple Airpods 4
Apple AirPods 4 mit ANC 139,00 €
Apple AirPods 4 mit ANC – kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, personalisiertem 3D Audio, IP54-Schutz gegen Schweiß und Wasser, USB‑C Ladecase, H2 Chip und bis zu 24 Stunden Wiedergabe.
Jetzt kaufen!

Beide Modelle sind bei Amazon und MediaMarkt sehr begehrt, die Version mit aktiver Geräuschunterdrückung ist bei Amazon bereits ausverkauft, also schnell sein!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Black Deals bei MediaMarkt und Saturn
Media Markt
MediaMarkt startet Black Week Kracher: Das sind die besten 8 Angebote
Google Pixel 10, MediaMarkt
Smartphone
Ein Google Pixel 10 bestellen und ein zweites geschenkt dazu? So funktioniert's!
Lefant M310 bei Amazon im Black Week Angebot
Black Friday
Mit 70 Prozent Rabatt: Amazon verkauft Saugroboter für 99,99 Euro
Werkzeug und Heimwerken
Amazon Blitzangebot: Einhell Akku-Schlagschrauber mit Zubehör
Schnäppchen
Günstiger als Amazon: MediaMarkt verkauft diesen Fire TV Stick unter 20 Euro
Tipps und Tricks
Viele Angebote gibt's nicht: Bei welchen Deals echte Profis in der Black Week sparen
Black Friday
Pixel 9 Pro: Wieso der Griff zum älteren Modell gerade richtig genial erscheint
Haushalt
Amazons Tipp: Diese 7-kg-Waschmaschine mit Dampffunktion kostet unter 330 Euro
Saugroboter
Amazons Tipp für unter 200 Euro: Saug- und Wischroboter inklusive Absaugstation