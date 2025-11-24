Wenn du derzeit auf der Suche nach neuen Kopfhörern bist, dann lohnt es sich, jetzt genauer hinzuschauen. Ein Modell, das aktuell besonders gefragt ist, wird momentan mit Rabatten angeboten. Die Frage ist nur: Welcher Shop hat den besten Deal?

AirPods 4 ohne aktive Geräuschunterdrückung

Die AirPods 4 ohne aktive Geräuschunterdrückung sind Apples günstiger Einstieg in die aktuelle Generation. Im Rahmen der Black Week werden sie besonders spannend, weil sie deutlich unter dem regulären Preis angeboten werden. Gerade bekommst du sie bei Amazon für nur 111 Euro, eine Ersparnis von 26 Prozent.

Damit sicherst du dir die wichtigsten AirPods-Features: modernes Design, verbesserten Klang mit H2-Chip und personalisiertem 3D-Audio. Nur eben ohne aktive Geräuschunterdrückung. Dank IP54-Zertifizierung sind sie vor Staub, Schweiß und Wasser geschützt. Über USB‑C lässt sich das Ladecase bequem aufladen und es liefert bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit. Wer auf aktive Geräuschunterdrückung verzichten kann, spart hier ordentlich und bekommt trotzdem das volle Apple-Erlebnis.

Für etwas mehr Luxus beim Musikhören

Wer jedoch nicht auf aktive Geräuschunterdrückung verzichten kann, der sollte bei MediaMarkt vorbeischauen, denn dort wird das fast gleiche Modell angeboten, jedoch verfügen diese AirPods über aktive Geräuschunterdrückung. Hier kostet ein Paar 30 Prozent weniger, nämlich nur 139 Euro.

Beide Modelle sind bei Amazon und MediaMarkt sehr begehrt, die Version mit aktiver Geräuschunterdrückung ist bei Amazon bereits ausverkauft, also schnell sein!

