PS5 zum Discounterpreis: MediaMarkt verkauft sie jetzt schon für unter 350 Euro

MediaMarkt hat gleich zwei spannende Angebote zur PS5 parat. In der Slim Digital Edition kostet sie dank 30 Prozent Rabatt nur noch 349 statt 499,99 Euro (versandkostenfrei). Das ist der beste Preis der vergangenen Monate für die beliebte Spielkonsole und günstiger ist gerade auch kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich). Wer keine hohen Einmalkosten zahlen kann bzw. möchte, findet beim Elektro-Händler jetzt aber auch noch eine weitere Option.

PS5 monatlich abbezahlen? Dieser Deal machts möglich

Ein weiteres Angebot zur Sony Playstation 5 Slim Digital Edition haben wir nämlich in der MediaMarkt Tarifwelt gefunden. Hier ist sie zusammen mit einem Mobilfunktarif zu haben, der 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone sowie eine Allnet- und SMS-Flat beinhaltet. Wenn du also schon ein gutes Smartphone besitzt und offen für einen neuen Tarif bist, lässt sich hier einiges sparen. Denn: Einmalig musst du nur 79 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für die Konsole zahlen. Außerdem kommen zum Start 39,99 Euro Anschlusskosten hinzu. Und für den Tarif sind nochmal monatlich 19,99 Euro fällig. 50 Euro Wechselbonus holst du dir aber zurück, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst (per SMS mit „Bonus“ an 22234).

Die Kosten im Bundle ergeben rund 555 Euro über 24 Monate. Die PS5 einzeln kostet nur noch 349 Euro. Zieht man die Einzelkosten von der Gesamtsumme ab, bleiben für den Tarif nur noch rund 8,50 Euro pro Monat übrig. Das kann also durchaus günstiger sein, als dein bisheriger Tarif.

PlayStation 5 mit 20-GB-Tarif 79,00 € Bei MediaMarkt bekommst du die PS5 Slim Digital Edition mit einem 20-GB-Vodafone-5G-Tarif für effektiv rund 8,50 Euro monatlich. Durch Rufnummernmitnahme gibt es zusätzlich einen Bonus, wodurch sich das Bundle besonders lohnt. Zum Angebot!

Wer ausschließlich Interesse an der PS5 hat ist mit dem aktuellen Angebot zur Konsole selbst aber natürlich besser bedient.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!