Dashcam unter 100 Euro: Großer Dashcam-Ausverkauf bei Amazon am Black Friday!

Laut dem Statistischen Bundesamt ereigneten sich im Jahr 2024 rund 2,51 Millionen Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Dadurch lag die Unfallwahrscheinlichkeit bei knapp 5 Prozent. Das klingt erst einmal nicht viel, allerdings kann es schneller passieren, als du denkst. Eine kurze Unaufmerksamkeit genügt und schon ist es passiert. Möchtest du die Schuldfrage zweifelsfrei klären können, empfiehlt sich die Anschaffung einer Dashcam. Während des Black Fridays reduziert Hersteller Botslab einige Modelle. Besonders spannend ist die G980H Dual-Dashcam, die du jetzt für rund 100 Euro ergattern kannst.

Botslab G980H Dual-Dashcam 99,99 € Die Botslab G980H Dual-Dashcam bietet eine 4K-Frontkamera und eine 2K-Heckkamera mit Sony-Sensoren für klare Aufnahmen bei Tag und Nacht. Sie verfügt über KI-gestützte Fahrerassistenz wie Abstandswarnung und Kollisionssensor sowie 24/7-Parkmodus (mit Hardwire-Kit). Zusätzlich sorgen GPS, WLAN und einfache App-Steuerung für umfassende Sicherheit und Komfort. Zum Angebot

Botslab G980H: 4K-Dashcam im Kurz-Check

Im Angebot befindet sich die Dual-Variante der G980H. Das Set besteht aus einer 4K-Frontkamera und einer 2K-Rückkamera. Letztere lässt sich um 360° drehen, wodurch du nicht nur den Verkehr hinter dir im Auge behalten kannst, sondern auch siehst, was sich auf der Rückbank deines Autos abspielt. Die Dashcam sorgt zudem für eine erhöhte Sicherheit, indem sie dich über Fahrzeugbewegungen, Fahrspurwechsel oder Fußgänger-Kollisionen informiert. Dank 5,8-GHz-WiFi und einem integrierten GPS weißt du zudem immer punktgenau, wo du dich befindest, während du eine stabile Netzwerkverbindung nutzt.

Die Botslab-Dashcam warnt dich auch, wenn du zu lange fährst.

Der Akku ist darüber hinaus auf eine lange Lebensspanne ausgelegt und hält selbst Temperaturen zwischen -20° C bis 70° C aus. Wie die anderen Dashcams der G980H-Serie ist auch die Dual-Dashcam mit dem Hardwire-Kit kombinierbar. Dieses sorgt dafür, dass du die 24/7-Park-Überwachung nutzen kannst. Stellst du dein Auto ab, schaltet sich ein Diebstahlschutz ein, der dein Auto vor unbefugten Zugriffen schützt. Das Zusatz-Kit kostet dich gerade 36,99 Euro bei Amazon.

Diese 4K-Dashcam kostet keine 100 Euro mehr

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Kamera ist aufgrund der hohen Auflösung ein echter Kracher. Denn du zahlst während der Black-Friday-Aktion nur 99 Euro für die Botslab G980H Dual-Dashcam bei Amazon. Dadurch sparst du satte 50 Euro im Vergleich zum UVP. Bist du auf der Suche nach einer günstigen Dashcam, mit der du den Verkehr ständig im Auge behältst, möchtest aber nicht mehr als 100 Euro ausgeben, empfiehlt sich das Botslab-Angebot in jedem Fall.

Noch mehr Dashcams im Angebot

Alle Modelle von Botslab bieten eine hohe Auflösung. Dank mitgelieferter microSD-Karten lassen sich die aufgenommenen Videos zudem lokal speichern. Im Angebot befinden sich zudem die 3-Kanal- und 4-Kanal-Dashcams der G980H-Reihe. Diese decken einen höheren Bereich ab, indem du weitere Kameras in deinem Auto anbringst, die für eine Überwachung der Seitenansicht sorgen. Zusätzlich bieten die etwas kostspieligeren Modelle ein 3,18-Zoll-Touchscreen, auf dem du die aufgenommenen Videos direkt abspielen kannst.

Welche Vorteile dir beispielsweise die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam bietet, kannst du in unserem Test zur Autokamera nachlesen. Wie viel du zahlst, findest du jedoch schon nachfolgend:

