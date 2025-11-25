Rundum-Dashcam mit über 120 Euro Rabatt zum Black Friday

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit und schon ist es passiert. Häufig verlaufen Autounfälle glimpflich, doch sie können unter Umständen richtig teuer werden – vor allem dann, wenn die Schuldfrage nicht geklärt werden kann. In so einem Fall sind Dashcams wahre Retter. Ein besonders performantes Modell, die Botslab G980 4-Kanal-Dashcam, gibt es passend zum Black Friday bei Amazon zum Top-Preis.

Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam: Im Praxistest überzeugt

Autokameras, die vier Kanäle abdecken, bieten einen echten Rundumschutz. Denn sie haben vor, hinter und neben deinem Auto alles im Blick. Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam verspricht genau das und noch mehr. Bilder werden in 3K und 1.080 Pixel aufgenommen und die Hauptkamera erreicht sogar eine maximale Auflösung von 4K. Dabei deckt sie einen 170°-Winkel an der Front und einen 150°-Winkel an der Rückseite ab. Links und rechts sind es jeweils 120°. Dadurch entgeht dir absolut nichts mehr. Wie gut sich die Qualität präsentiert, zeigt dir der Test zur Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam meiner Kollegin Lisa.

Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam bietet eine Auflösung von bis zu 4K.

Doch nicht nur bei der Aufnahme kann die Kamera überzeugen. Denn du kannst sie auch per Sprachbefehl bedienen und so die Kamera wechseln oder einen bestimmten Moment abspeichern – ohne, dass du deine Hände vom Lenkrad nehmen musst. Über die Botslab-App kommst du dann an deine Aufnahmen. Im Lieferumfang ist zudem eine 128-GB-microSD-Karte enthalten, um Aufnahmen lokal zu speichern. Das Display zeigt während der Fahrt übrigens nur die Uhrzeit und das Datum an, damit du dich voll auf die Straße konzentrieren kannst. Auch die Installation gestaltet sich dank simplem Kabelmanagement als recht einfach.

Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam nimmt zudem ständig Low-Frame-Videos auf, damit dir kein Moment verloren geht. Sollte es dann doch einmal zum Unfall kommen, sorgt die „Collision Detection“ dafür, dass die Polizei einsehen kann, wer Schuld an der Misere trägt. Auch eine Voraufnahme (8 Sekunden) ist möglich, um den Hergang nachvollziehen zu können. In der Frontkamera ist obendrein ein Kamera-Modul mit einer F1.8-Blende verbaut, wodurch sogar bei Nacht anständige Aufnahmen entstehen. Über den 3,18-Zoll-Touchscreen bekommst du zudem alle Bilder angezeigt und kannst die Kamera hierüber ebenfalls bedienen – tu das allerdings nicht während der Fahrt. Darüber hinaus nutzt die Dashcam ein integriertes GPS, um deinen Standort und deine Geschwindigkeit verlässlich zu übermitteln.

Passend zum Black Friday: Mit unserem Code sparst du zusätzlich

Regulär verlangt Botslab stolze 299,99 Euro für die Dashcam. Hiervon streicht der Hersteller nun 120 Euro. Mit dem Code KC3HT9F7 sparst du jedoch weitere 5 Prozent. Dadurch zahlst du nur noch 170,99 Euro für die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam. Möchtest du zudem die Park-Funktion der Dashcam nutzen, findest du auf Amazon das passende Hardwire-Kit, welches du dafür benötigst. Die Black-Friday-Aktion läuft allerdings nur noch bis zum 1. Dezember, wodurch die Angebote nicht lange erhältlich sind.

Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 € Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern. Zum Angebot

Kleinere Variante ebenfalls im Angebot

Möchtest du nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen, könnte die 3-Kanal-Dashcam der G980H-Serie interessant sein. Das Modell bietet ähnliche Vorteile, wie die etwas kostspieligere Variante, deckt jedoch einen etwas geringen Bereich in der Seitenansicht ab. Auch der 3,18-Zoll-Touchscreen ist hier im Lieferumfang enthalten. Benötigst du also keinen Rundum-Blick, kannst du dir die Botslab G980H 3-Kanal-Dashcam jetzt für 159,99 Euro, statt der regulären 269,99 Euro, schnappen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!