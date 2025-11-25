Videotürklingel mit wichtiger "Kopf bis Fuß"-Ansicht: Bei Amazon für 72 Euro

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
1 Minute
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Videotürklingeln sind eine coole Erfindung: Immerhin kann man hiermit selbst von unterwegs aus sehen, wer gerade vor der Tür steht. Doch vielen Modellen fehlt es an wichtigen Funktionen wie der "Kopf bis Fuß"-Ansicht. Genau die bietet aber diese Videotürklingel für 72 Euro bei Amazon.
Auf der linken Seite sieht man eine Person mit ihrem Hund, wie sie vor einer Tür steht, auf der rechten Seite eine Videotürklingel, die diese Aufnahme gemacht hat. Dazu der Hinweis, dass man hier eine
Videotürklingel mit “Kopf bis Fuß”-Ansicht bei Amazon im AngebotBildquelle: Botslab / inside digital
  • Teilen

Die sogenannte „Kopf bis Fuß“-Ansicht ist ein wichtiges Feature für Videotürklingeln. Wie der Name schon verrät, siehst du mit einem solchen Gadget Personen, die vor deiner Tür stehen, nämlich wirklich von Kopf bis Fuß. Das ist nicht nur praktisch, um etwa Lieferungen, die vor deiner Tür abgestellt worden, sehen zu können. Potenzielle Einbrecher können damit auch nichts außerhalb des Sichtfelds der Kamera verstecken.

BOTSLAB Türklingel mit Kamera
Botslab 2K-Videotürklingel 71,99 €
WLAN-Video-Türklingel mit 2K-Auflösung, 180°-Sichtfeld (inklusive Kopf-bis-Fuß-Ansicht), Zwei-Wege-Audio und Bewegungserkennung. Der wiederaufladbare Akku soll mit einer Ladung bis zu 150 Tage durchhalten. Speicherung lokal (microSD-Karte nötig) oder via Cloud (48-Stunden-Speicher kostenlos inklusive). Code FM9XGKPC für den Angebotspreis nutzen.
71,99 € bei Amazon

Black-Week-Deal bei Amazon zur Videotürklingel

Die Black Week ist in vollem Gange und zahlreiche Produkte werden bei Amazon teils drastisch im Preis gesenkt. Dazu gehört auch diese 2K-Videotürklingel von Botslab. Statt des UVP von fast 100 Euro stehen hier jetzt nur noch 79,99 Euro auf dem Preisschild. Nutzt du dann noch den Code FM9XGKPC, zahlst du sogar nur 71,99 Euro.

BOTSLAB Türklingel mit Kamera
Botslab 2K-Videotürklingel 71,99 €
WLAN-Video-Türklingel mit 2K-Auflösung, 180°-Sichtfeld (inklusive Kopf-bis-Fuß-Ansicht), Zwei-Wege-Audio und Bewegungserkennung. Der wiederaufladbare Akku soll mit einer Ladung bis zu 150 Tage durchhalten. Speicherung lokal (microSD-Karte nötig) oder via Cloud (48-Stunden-Speicher kostenlos inklusive). Code FM9XGKPC für den Angebotspreis nutzen.
71,99 € bei Amazon

Für noch mehr Sicherheit als die Videotürklingel sorgt währenddessen ein anderes Gadget des Herstellers. Wer bereit ist, deutlich mehr auszugeben, kann sich nämlich auch das solarbetriebene (Panels werden direkt mitgeliefert) 2 Cam-Kit von Botslab schnappen und so echte Sicherheitskameras an sein Haus anbringen.

BOTSLAB Türklingel mit Kamera
Botslab 4K Solar-Überwachungskamera (2-Cam-Kit + HomeBase) 284,99 €
4K-Video, 360°-Schwenk/Neige-Funktion, KI-Bewegungserkennung (z. B. Personen, Fahrzeuge, Haustiere) mit Auto-Tracking sowie farbige Nachtsicht. Die mitgelieferte HomeBase hat 32 GB lokalen Speicher, es entstehen keine Abo-Gebühren, und die Kameras werden über das Solar-Panel + 10.000 mAh-Akku versorgt (IP66 wetterfest).
284,99 € bei Amazon

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • botslab-türklingel-mit-kamera: Amazon
  • botslab-türklingel-mit-kamera-1: Amazon
  • videotürklingel-mit-“kopf-bis-fuss”-ansicht-bei-amazon-im-angebot: Botslab / inside digital
1 0

Jetzt weiterlesen

AUTO
Rundum-Dashcam mit über 120 Euro Rabatt zum Black Friday
Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam in einem Auto
Dashcams sind in Deutschland äußerst begehrt. Die kleinen Autokameras helfen bei der Aufklärung von Unfällen und können dir somit richtig Geld einsparen. Einer der bekanntesten Anbieter ist Botslab, der jetzt seine Black-Friday-Aktion veranstaltet. Vor allem ein Modell solltest du nicht verpassen.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam in einem Auto
Auto
Rundum-Dashcam mit über 120 Euro Rabatt zum Black Friday
Black-Friday-Aktion bei Botslab mit Dashcams
Auto
Dashcam unter 100 Euro: Großer Dashcam-Ausverkauf bei Amazon am Black Friday!
Black Friday Ticker 2025
Black Friday
Deal Ticker: Black Week 2025 – viele Deals sind verblüffend schlecht – diese 32 hier garantiert nicht!
Saugroboter
Amazon haut Ecovacs Saugroboter mit Station für unter 500 Euro raus - er kann auch wischen!
Schnäppchen
Diese 3 Gadgets sind ein Muss fürs Homeoffice und Gaming-Zimmer
Amazon
Unter 30 Euro und saustark bewertet: Diese Kopfhörer sind ein echter Geheimtipp!
Black Friday
Geniales Haushaltsgerät nimmt viel Arbeit zu Hause ab - jetzt ist es 300 Euro günstiger
Samsung
Samsung Galaxy A56 und Telekom-Tarif für nur 14,99 Euro im Monat
Amazon
Amazon verkauft 9-Euro-Gadget, das jeder im Kleiderschrank haben sollte