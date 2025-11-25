Videotürklingel mit wichtiger "Kopf bis Fuß"-Ansicht: Bei Amazon für 72 Euro

Die sogenannte „Kopf bis Fuß“-Ansicht ist ein wichtiges Feature für Videotürklingeln. Wie der Name schon verrät, siehst du mit einem solchen Gadget Personen, die vor deiner Tür stehen, nämlich wirklich von Kopf bis Fuß. Das ist nicht nur praktisch, um etwa Lieferungen, die vor deiner Tür abgestellt worden, sehen zu können. Potenzielle Einbrecher können damit auch nichts außerhalb des Sichtfelds der Kamera verstecken.
Black-Week-Deal bei Amazon zur Videotürklingel
Die Black Week ist in vollem Gange und zahlreiche Produkte werden bei Amazon teils drastisch im Preis gesenkt. Dazu gehört auch diese 2K-Videotürklingel von Botslab. Statt des UVP von fast 100 Euro stehen hier jetzt nur noch 79,99 Euro auf dem Preisschild. Nutzt du dann noch den Code FM9XGKPC, zahlst du sogar nur 71,99 Euro.
Für noch mehr Sicherheit als die Videotürklingel sorgt währenddessen ein anderes Gadget des Herstellers. Wer bereit ist, deutlich mehr auszugeben, kann sich nämlich auch das solarbetriebene (Panels werden direkt mitgeliefert) 2 Cam-Kit von Botslab schnappen und so echte Sicherheitskameras an sein Haus anbringen.
