Extra Sparen in der Black Week: Du brauchst nur diese 3 Gadgets, um dein Auto richtig smart zu machen

Mit diesen drei Gadgets wertest du dein Auto und dein Fahrerlebnis sowie die Sicherheit rund ums Kfz massiv auf. Dabei ist jeder Deal für sich auch einzeln nutzbar und wirklich sinnvoll. Es ist also kein System-Angebot, das gleich alle drei Deals kombiniert. Am Ende sorgen diese drei Angebote aber für ein modernes Erlebnis im Auto, das Sicherheit und Schutz vor Strafen befördert.

Unter 20 Euro: Elektronische Parkscheibe

Den Start macht das günstigste Gadget der Reihe. Die elektronische Parkscheibe von OOONO aus der zweiten Generation ist gerade für 17,49 Euro zu haben. Was sie kann: Sobald die verbaute Sensorik merkt, dass das Auto steht, wird die Zeit (aufgerundet) festgehalten und nach außen präsentiert dargestellt. Das Gerät erfüllt alle offiziellen Voraussetzungen und ist vom Kraftfahrtbundesamt als Parkscheibe zugelassen. Somit gehört „Parkscheibe vergessen“ der Vergangenheit an.

OONO P-DISC NO2 17,49 € Elektronische Parkscheibe mit Zulassung fürs Auto. Stellt automatisch (aufgerundet) die Zeit ein, zu der das Auto zuletzt abgestellt wurde. 17,49 € bei Amazon

Die OONO-Parkscheibe hat bei über 3.600 Bewertungen eine starke 4,5 bei Amazon. Noch etwas besser (4,7) ist die Version von needit, die als Bestseller geführt wird. Sie ist mit 18,99 Euro aber etwas teurer.

Verkehrswarner unter 50 Euro

Nochmal OONO: Die Firma ist nämlich weniger für ihre Parkscheibe bekannt, als eher für ihren „Co-Driver“. Das ist ein unscheinbares Gadget, das – via Smartphone an Android Auto bzw. Apple Car Play gesendet – vor Gefahrenstellen im Verkehr warnt. Der Clou: Zu solchen „Gefahrenstellen“ gehören auch mobile und stationäre Blitzer. Vor denen dürfen integrierte Navis in Deutschland (und auch Google Maps) nämlich nicht offiziell warnen. Der OOONO Co-Driver (2. Generation) nutzt hier eine Grauzone und ist offiziell eben als Gefahrenstellen-Warner deklariert.

Dashcam-Kit (Front/Heck) für unter 100 Euro

Fehlt noch ein bisschen zu unserem Unter-200-Euro-Komplett-Paket. Ausgefüllt wird die Lücke durch die Dashcam G980H Dual-Kanal. Die Kombi aus Front- und Heckkamera unterstützt dich während der Fahrt und insbesondere beim Parken. Ein automatisch aktivierter Diebstahlschutz ist ebenfalls mit dabei.

Botslab G980H Dual-Dashcam 99,99 € Die Botslab G980H Dual-Dashcam bietet eine 4K-Frontkamera und eine 2K-Heckkamera mit Sony-Sensoren für klare Aufnahmen bei Tag und Nacht. Sie verfügt über KI-gestützte Fahrerassistenz wie Abstandswarnung und Kollisionssensor sowie 24/7-Parkmodus (mit Hardwire-Kit). Zusätzlich sorgen GPS, WLAN und einfache App-Steuerung für umfassende Sicherheit und Komfort. Zum Angebot

Optional dazu gibt es ein Hardwire-Kit (etwas über 30 Euro), damit du sogar noch eine Parküberwachung hinzufügen kannst. Das sorgt dafür, dass Parkrempler zu deinem Nachteil nicht unbeobachtet passieren und schreckt Diebe ab. Gerade wer sein Auto normalerweise in der Öffentlichkeit parkt, kann hier richtig profitieren. Rechnen wir das Hardwire-Kit dazu, landen wir bei knapp 200 Euro für alle Angebote zusammen.

Aber klar ist: Keines der Gadgets braucht eines der anderen, um zu funktionieren. Schon der Einzelkauf der Parkscheibe, des Co-Drivers oder der Dashcam kann für sich sinnvoll und mehrwertbietend sein.

Noch mehr Durchblick: Rundum-Dashcam

Kompletten Rundumblick bietet die Dashcam Botslab G980H 4-Kanal. Sie sorgt auf der Straße und rund ums Auto für mehr Durch- und Rundumblick. Im Black-Friday-Deal mit dem Code KC3HT9F7 drückst du den Preis auf nur 170,99 Euro.

Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam 170,99 € Die Botslab G980H 4-Kanal-Dashcam überzeugt mit 4K-Frontkamera und 2K-Heckkamera, die dank Sony IMX415-Sensoren auch nachts klare Bilder liefern. Sie bietet ein weites Sichtfeld von bis zu 170 Grad und automatische Aufnahme bei Erschütterungen. Zudem punktet sie mit GPS, WLAN, ADAS-Sicherheitsfunktionen und 24/7-Parküberwachung. Mit dem Code KC3HT9F7 könnt Ihr Euch den Deal-Preis sichern. Zum Angebot

Auch hier ist das Hardwire-Kit separat erhältlich und je nach Situation absolut sinnvoll.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Deal Ticker: Black Week 2025 – viele Deals sind verblüffend schlecht – diese 32 hier garantiert nicht!