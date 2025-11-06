Egal, ob Black Deals, Black Week Angebote oder wie sie auch sonst genannt werden: Schnäppchenjäger müssen schon länger nicht mehr nur auf den Black Friday und Cyber Monday warten. Zahlreiche Händler gehen bereits zuvor mit eigenen Spar-Aktionen an den Start und machen mittlerweile den ganzen November zu einem waschechten Shopping-Monat. Du musst also keinesfalls bis zum Black Friday warten, um aktuell mächtig sparen zu können.

Diese Händler haben bereits Black-Friday-Angebote

Eins vorweg: Wir wollen dir mit diesem Artikel einen Überblick über einige Händler geben, die bereits eigene Black-Week-Aktionen gestartet haben. Wir wollen die Liste aktuell halten, es kann aber natürlich sein, dass uns die ein oder andere Aktion untergegangen ist. Falls dir hier ein bestimmter Händler fehlt, lass es uns gerne in den Kommentaren wissen und wir werden versuchen, ihn hinzuzufügen. Amazon lassen wir dabei bewusst außen vor, da der Versandriese eh bereits bei vielen rund um den Black Friday im Fokus steht.

MediaMarkt startete bereits am 28. Oktober

Als einer der ersten Händler, die wir mitbekommen haben, hat MediaMarkt seine frühzeitigen Black-Week-Angebote bereits Ende Oktober an den Start gebracht. Unter dem Namen „Black Deals“ verpasst der Elektronikhändler zahlreichen Produkten aus den unterschiedlichsten Kategorien laut eigenen Angaben, bis zu 60 Prozent Rabatt auf den UVP.

Wir haben uns natürlich schon einige Highlight-Deals aus der Aktion genauer angeschaut und ihnen Artikel gewidmet. Eine kleine Auflistung von drei besonders starken MediaMarkt-Angebote findest du hier:

Discounter Lidl springt auf den Black Friday Zug auf

Neben MediaMarkt hat auch Discounter Lidl unter dem Namen „Supersale“ seine November-Aktion ans Laufen gebracht. Hier gibt es wirklich unzählige Produkte im Angebot. Von Technik-Schnäppchen wie Heißluftfritteusen und Akkusaugern bis hin zu alltäglichen Produkten oder Lichterketten für den Winter. Aufgrund der breiten Produktpalette sollte hier echt jeder mal reinschauen.

→ Passend dazu: Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht

Für Kopfhörer, Bluetooth-Boxen & mehr: Teufel

Wer sich vor allem nach neuen Audiogeräten umschaut, sollte auf jeden Fall Teufel mal einen Besuch abstatten. Von Bluetooth-Lautsprechern, über verschiedene Kopfhörer-Modelle bis hin zu Soundbars ist hier eigentlich alles dabei. Wir haben der Aktion auch bereits einen Artikel gewidmet, in dem wir dir die Highlights der Aktion genauer vorstellen.

Notebooksbilliger und Cyberport: Auch wird schon gespart

Die klassischen Technik-Händler Notebooksbilliger und Cyberport sind ebenfalls einen Besuch wert. Notebooksbilliger hat dabei seine Black Week Aktion schon am 4. November gestartet und haut hier – neben vielen verschiedenen Notebooks – beispielsweise auch Monitore mit Rabatten raus. Spannend hier: Durch die Daily Deals kommen täglich neue Angebote dazu.

Bei Cyberport stehen die ersten Black-Friday-Angebote jetzt hingegen unter dem Deckmantel des bevorstehenden Singles Day (11.11.). Vom 6. bis zum 19. November werden so verschiedene Produkte mit bis zu 55 Prozent Rabatt angeboten. Und hier ist echt alles dabei: PCs, Notebooks und MacBooks (+Zubehör), Smartphones, Haushaltsgeräte und vieles mehr.

Black Week Deals von Mobilfunkanbietern

Doch auch abseits von physischen Produkten kann man rund um den Black Friday natürlich sparen. So lohnt es sich etwa Jahr für Jahr aufs Neue, seinen neuen Mobilfunkvertrag im November abzuschließen. Hier werfen dir nämlich auch verschiedene Mobilfunkanbieter mit Aktionen und sonst oftmals unerreichten Preisen um die Ohren.

Mit einem 10-GB-Tarif für 4 Euro: Günstige Tarife von Lebara

Interessante – und vor allem preiswerte – Tarife gibt es derzeit etwa bei Lebara. Hier bewegst du dich stets im 5G-Netz von Telefonica und hast die Wahl, deinen Mobilfunkvertrag ohne feste Laufzeit abzuschließen. Dann musst du zwar 10-Euro-Anschlussgebühr zahlen, günstig bleibt das Ganze aber trotzdem. So kostet eine 10-GB-Option jetzt etwa nur noch 3,99 Euro.

Wer hingegen flexibel im Vodafone-Netz unterwegs sein möchte und ein großes Datenpaket braucht, sollte SIMon Mobile einen Besuch abstatten. Dank doppeltem Datenvolumen in den ersten sechs Monaten bekommst du für 9,99 Euro hier jetzt satte 100 GB mit Top-Speed, Allnet-Flat und Co. Eine lange Vertragsbindung gibt’s hier nicht, du kannst monatlich kündigen und bleibst so schön flexibel.

Direkt beim Netzbetreiber: Unlimited-Tarif im Black Deal bei O2

O2 hat seinen besten Tarif, den Mobile Unlimited Max, bis zum 11. November im Rahmen eines neuen Black Deals ebenfalls gewaltig im Preis gesenkt. Statt fast 60 kostet der Mobilfunkvertrag jetzt nur noch 29,99 Euro – und das ohne feste Vertragsbindung, sondern als Flex-Variante. Auch die Anschlussgebühr wurde auf nur 9,99 Euro gesenkt. Der Tarif ist ein Traum für alle Vielsurfer, immerhin bietet er unbegrenztes 5G-Datenvolumen mit absolutem Top-Speed (bis zu 300 MBit/s)

Zum Black Deal von O2 (den Black Deal findest du ganz rechts)

