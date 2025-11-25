Lidl verkauft Marken-Akkusauger ab sofort für unter 100 Euro

2 Minuten
Wer rund um den Black Friday auf der Suche nach einem preiswerten Akkusauger ist, wird derzeit im Onlineshop des Discounters Lidl fündig. Denn ein Marken-Gerät von Bosch rutscht jetzt unter die 100-Euro-Grenze.
Lidl Logo auf Gebäude
Marken-Trick bei Lidl - Das musst du über Silvercrest wissen
Die Black Week, also die große Shoppingphase vor dem Black Friday am 28. November, macht auch vor Discountern keinen Halt. So hat Lidl jetzt ebenfalls einige starke Angebote an den Start gebracht. Ein Highlight hier: Dieser Bosch-Akkusauger, der dank über 60 Prozent Rabatt nur noch 99,99 Euro kostet!

Akku-Staubsauger »BBHL22BLCK«
Bosch Akku-Staubsauger 99,99 €

Der Bosch-Akku-Sauger bietet bis zu 44 Minuten Laufzeit, zwei Leistungsstufen und lässt sich schnell zum kompakten Handgerät umbauen – ideal für enge Ecken, Auto oder Schubladen.

Zum Angebot bei Lidl!

Top bewertet: Bosch-Sauger bei Lidl

Der Bosch-Akkusauger hat eigentlich mal einen UVP von fast 270 Euro verpasst bekommen. Damit wäre er so teuer, wie manches Dyson-Gerät rund um die Black Week.

Ein aktuelles Dyson-Angebot bei Amazon:

Dyson V8 Advanced
Dyson V8 Advanced 239,00 €
Kabelloser Staubsauger mit 40 Minuten Akkulaufzeit, V8-Motor mit 110.000 U/min und zwei Saugmodi für verschiedene Bedürfnisse.
239,00 € bei Amazon

Jetzt zieht Lidl vom Bosch-Sauger aber satte 62 Prozent ab, wodurch nur noch 99,99 Euro auf der Rechnung stehen (plus 5,95 Euro Versandkosten). Ein echtes Schnäppchen für einen Akkustaubsauger dieser Art. Das Bosch-Gerät trumpft unter anderem mit einer Laufzeit von bis zu 44 Minuten auf und bietet dir natürlich die gewohnt hohe Flexibilität eines kabellosen Saugers. Dazu gehört auch, dass sich das Gerät ruckzuck zum Handstaubsauger umfunktionieren lässt, wodurch du selbst den Pkw oder Gartenmöbel easy saugen kannst.

Klar ist auch: Du bekommst hier nicht den Umfang eines teuren Dyson-Saugers und musst so auf Zubehör wie Spezialbürsten verzichten. Dafür sind aber Features wie die Freisteh-Funktion vorhanden, die selbst bei manchem Dyson fehlen. Alles in allem kann man sich bei Lidl hiermit für jetzt knapp unter 100 Euro echt einen soliden Akkusauger zum erstaunlich kleinen Preis schnappen.

Lidl startet Black Week
Black Week bei Lidl: Diese Angebote gibt’s nirgendwo günstiger

APPLE
MacBook-Kracher: Auf einmal macht Amazon Apples Laptop richtig günstig
Eine Person trägt ein zugeklapptes MacBook von Apple in ihren Händen. Eingeblendeter Hinweis
Eigentlich ist das berühmte Apfel-Logo auf einem Technik-Gerät immer auch ein Indiz für: Ganz billig wird's hier wohl nicht. Jetzt - natürlich in der Black Week - ist da aber ein Angebot aufgetaucht, das den Apple-Preis mal anders dastehen lässt.

