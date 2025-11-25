Lidl verkauft Marken-Akkusauger ab sofort für unter 100 Euro

Die Black Week, also die große Shoppingphase vor dem Black Friday am 28. November, macht auch vor Discountern keinen Halt. So hat Lidl jetzt ebenfalls einige starke Angebote an den Start gebracht. Ein Highlight hier: Dieser Bosch-Akkusauger, der dank über 60 Prozent Rabatt nur noch 99,99 Euro kostet!

Bosch Akku-Staubsauger 99,99 € Der Bosch-Akku-Sauger bietet bis zu 44 Minuten Laufzeit, zwei Leistungsstufen und lässt sich schnell zum kompakten Handgerät umbauen – ideal für enge Ecken, Auto oder Schubladen. Zum Angebot bei Lidl!

Top bewertet: Bosch-Sauger bei Lidl

Der Bosch-Akkusauger hat eigentlich mal einen UVP von fast 270 Euro verpasst bekommen. Damit wäre er so teuer, wie manches Dyson-Gerät rund um die Black Week.

Ein aktuelles Dyson-Angebot bei Amazon:

Jetzt zieht Lidl vom Bosch-Sauger aber satte 62 Prozent ab, wodurch nur noch 99,99 Euro auf der Rechnung stehen (plus 5,95 Euro Versandkosten). Ein echtes Schnäppchen für einen Akkustaubsauger dieser Art. Das Bosch-Gerät trumpft unter anderem mit einer Laufzeit von bis zu 44 Minuten auf und bietet dir natürlich die gewohnt hohe Flexibilität eines kabellosen Saugers. Dazu gehört auch, dass sich das Gerät ruckzuck zum Handstaubsauger umfunktionieren lässt, wodurch du selbst den Pkw oder Gartenmöbel easy saugen kannst.

Klar ist auch: Du bekommst hier nicht den Umfang eines teuren Dyson-Saugers und musst so auf Zubehör wie Spezialbürsten verzichten. Dafür sind aber Features wie die Freisteh-Funktion vorhanden, die selbst bei manchem Dyson fehlen. Alles in allem kann man sich bei Lidl hiermit für jetzt knapp unter 100 Euro echt einen soliden Akkusauger zum erstaunlich kleinen Preis schnappen.

Bosch Akku-Staubsauger 99,99 € Der Bosch-Akku-Sauger bietet bis zu 44 Minuten Laufzeit, zwei Leistungsstufen und lässt sich schnell zum kompakten Handgerät umbauen – ideal für enge Ecken, Auto oder Schubladen. Zum Angebot bei Lidl!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Jetzt weiterlesen Black Week bei Lidl: Diese Angebote gibt’s nirgendwo günstiger