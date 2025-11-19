MediaMarkt startet irren Deal zum Galaxy S25: So viele geniale Geschenke gibt es sonst nirgendwo dazu

Wir mussten bei diesem Deal wirklich zweimal hinsehen, denn was du hier alles zum Galaxy S25 dazubekommst, ist fast verrückt. Dank der Vodafone-Doppelkartenaktion erhältst du zum S25 nicht nur einen Tarif, sondern gleich zwei Vodafone-Tarife: einen mit 20 GB und einen mit 30 GB Datenvolumen, jeweils mit eigener SIM-Karte. So kannst du die Tarife entweder mit einer anderen Person teilen oder beide SIM-Karten selbst nutzen und so insgesamt 50 GB Datenvolumen pro Monat verbrauchen. Und das ist noch längst nicht alles.

2 Smartphones, 2 Smartwatches und 2 Tarife: Das bekommst du im Detail

Denn als Geschenk bekommst du zusätzlich zum S25 ein Samsung Galaxy A56, das allein bereits rund 270 Euro kostet und zu den beliebtesten Android-Smartphones gehört. Und damit nicht genug: Es gibt auch noch zwei Galaxy Fit 3 Smartwatches gratis dazu. Insgesamt erhältst du hier also vier Top-Geräte und zwei starke Tarife. Die Tarife bieten neben dem Datenvolumen im 5G-Netz jeweils eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming.

Alle Infos zum Angebot auf einen Blick

Galaxy S25 + Galaxy A56 für einmalig 6,95 Euro (inklusive Versand)

→ Dazu zwei Galaxy Fit 3 Smartwatches geschenkt!

(inklusive Versand) → 1x Vodafone-Tarif mit 30 GB

1x Vodafone-Tarif mit 20 GB

39,99 Euro Anschlussgebühr

50-Euro-Wechselbonus

→ Für monatlich nur 35,98 Euro

All das für unter 36 Euro monatlich? Alle Kosten im Überblick

Auch die Kosten sind für das, was du hier bekommst, wirklich erstaunlich niedrig: Du zahlst nur einmalig einen Euro Gerätepreis sowie 5,95 Euro Versandkosten und 39,99 Euro Anschlusskosten. Jeden Monat kommen zudem 35,98 Euro Grundgebühr hinzu. Da die Mindestvertragslaufzeit 24 Monate beträgt, steigen die monatlichen Kosten danach deutlich an. Du solltest also rechtzeitig kündigen, um nicht in die Kostenfalle zu tappen. Nimmst du deine bisherige Rufnummer mit, kannst du dir außerdem 50 Euro Wechselbonus sichern. So streichst du quasi die einmaligen Kosten und zahlst lediglich knapp 36 Euro pro Monat für ein wirklich üppiges Hardware- und Tarifpaket.

