Google Pixel 10 mit Tarif für unter 27 Euro – genialer Black Week Deal läuft schon jetzt

Normalerweise kostet das Pixel 10 zusammen mit einem 20-GB-Tarif knapp 35 Euro pro Monat bei Blau. Jetzt sparst du auf deiner monatlichen Rechnung aber ordentlich. Dadurch kannst du dir das neue Google-Phone zusammen mit einem 5G-Tarif zum kleinen Preis sichern. Lohnt sich der Deal? Wir machen den Check!

Die Angebots-Infos auf einen Blick

5G-Tarif mit 20 GB im Telefónica-Netz

im Telefónica-Netz Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Kostenloses EU-Roaming

Keine Anschlussgebühr

36 Monate Mindestlaufzeit

Pixel 10 für einmalig 1 Euro Gerätepreis

→ Jetzt für monatlich nur 26,99 Euro

Das können Smartphone und Tarif

Blau hat im Zuge der Black Weeks ein spannendes Bundle aus dem Pixel 10 und einem 20-GB-Tarif im 5G-Netz von Telefónica geschnürt. Das Pixel 10 ist mit einem 6,3 Zoll großen OLED-Display mit 120 Hertz ausgestattet und liefert so hohe Kontraste, lebendige Farben und flüssige Bewegungen. Für ordentlich Power bei Games und für eine ruckelfreie Nutzung sorgt zudem der Google Tensor G5 Prozessor mit 12 GB RAM. Dazu bekommst du eine Triple-Kamera inklusive Ultraweitwinkelkamera und Telephoto-Kamera. Mit der Hauptkamera knipst du zudem hochauflösende Bilder mit 48 MP. Und ebenfalls wichtig: Der 4.970-mAh-Akku bringt dich locker durch einen ganzen Tag.

Zum Smartphone bekommst du außerdem den Tarif Blau Allnet M gestellt. Der bringt dich mit bis zu 50 MBit/s ins 5G-Netz und sorgt so für eine ruckelfreie und stabile Nutzung ohne lange Wartezeiten. 20 GB monatliches Datenvolumen reichen zudem in der Regel aus, um stundenlang Musik und Podcasts bei Spotify und Co. zu streamen, Social Media zu nutzen oder die Bahnverbindung nachzuschauen. Du solltest allerdings nicht allzu oft Videos oder Serien in Bus und Bahn streamen – dann könnte das Datenvolumen in die Knie gehen.

Übrigens: Eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze ist hier ebenfalls enthalten. Du brauchst also nicht mehr zwingend einen zusätzlichen Festnetz-Anschluss und kannst auch unterwegs unbegrenzt telefonieren. Ebenfalls gut zu wissen: Dank kostenfreiem EU-Roaming kannst du den Tarif innerhalb der gesamten EU genauso nutzen, wie zu Hause. Die Mitnahme deiner Rufnummer ist zudem kostenfrei und leicht erledigt.

Pixel 10 für unter 27 Euro: Lohnt sich der Black Week Deal?

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? Für das Bundle aus Smartphone und Tarif musst du einmalig einen Euro Anzahlung leisten. Und dazu kommen jeden Monat 26,99 Euro statt 34,99 Euro Grundgebühr. Eine Anschlussgebühr musst du hier nicht zahlen. Viele andere Anbieter lassen sich den erstmaligen Anschluss gerne mit 30 bis 40 Euro bezahlen – hier sparst du dir das. Die Mindestlaufzeit beträgt bei dem Angebot 36 Monate. Du kannst zwar bei Bedarf auch auf 24 Monate verkürzen, dann steigt aber die monatliche Gebühr deutlich an. Wenn du meinst, dass dir 20 GB nicht ausreichen, kannst du alternativ auch 30 oder 50 GB Datenvolumen wählen – auch dann erhöht sich die Grundgebühr aber entsprechend.

