Ab nächster Woche: Lidl verkauft geniales 15-Euro-Produkt für kalte Tage

3 Minuten
Wenn der Herbst langsam dem Winter weicht und die Temperaturen immer öfter gegen 0 Grad fallen, wird es auch in den Wohnungen immer kälter. Abhilfe schafft da diese Geheimwaffe bei Lidl, die du ab nächster Woche für nur 14,99 Euro bekommst.
Lidl verkauft ein 15 Euro Produkt
Bildquelle: Magda Wygralak, shutterstock.com / inside digital
Ob im Büro, im Homeoffice oder abends auf dem Sofa: Dieses Heizkissen von Lidl spendet dir im Handumdrehen wohlige Wärme. Der Discounter reduziert es jetzt großzügigerweise um satte 51 Prozent, sodass für dich nur noch 14,99 Euro auf der Rechnung stehen. Ab Donnerstag, dem 20. November, landet es in den Filialen, online kannst du aber schon jetzt zuschlagen. Wir schauen genauer hin.

Mit 14,99 Euro zu mehr Komfort

Die Anwendungsmöglichkeiten für das Heizkissen von Sanitas sind ziemlich vielfältig. Ob bei Rücken- oder Bauchschmerzen, um es dir gemütlich zu machen, als Decke für das Haustier, oder einfach nur, um winterlichen Temperaturen den Kampf anzusagen. Für 14,99 Euro holst du dir hier einen echten Alleskönner, der deutlich weniger Volumen als eine Heizdecke mitbringt und daher auch alltagstauglicher ist. Dank der kompakten Maße von 47 x 36 cm kannst du das Kissen beispielsweise ebenfalls easy mit ins Büro nehmen. Da es per Netzteil betrieben wird, muss lediglich eine Steckdose in deiner Nähe sein.

Sanitas Heizkissen
Sanitas Heizkissen Ab 14,99 €
Mit sechs unterschiedlichen Temperatureinstellungen.
Zum Lidl-Angebot

Dir stehen beim Sanitas Heizkissen sechs unterschiedliche Temperaturen zur Auswahl. Einstellen kannst du diese über das integrierte Bedienelement. Nach 90 Minuten schaltet sich das Kissen automatisch ab, sodass du dir keine Sorgen um eine Überhitzung machen musst. Das extraweiche, atmungsaktive Obermaterial sorgt für zusätzlichen Komfort. Dir stehen dabei die Farben Weiß und Grau zur Auswahl. Du kannst das Kissen übrigens auch problemlos bei 30 Grad in der Maschine waschen.

Noch mehr heiße Deals bei Lidl

Im wahrsten Sinne des Wortes warten bei Lidl noch mehr heiße Deals, in Form von Heizdecken und Co. Allen voran diese Wärme-Kuscheldecke der Marke Sensiplast. Sie verfügt über sechs unterschiedliche Temperaturstufen zwischen 38 und 46 Grad. Auch diese steuerst du über ein integriertes Bedienelement. Sie schaltet sich nach 180 Minuten von selbst wieder ab und kann ebenfalls bei 30 Grad in der Maschine gewaschen werden. Statt 49,99 Euro kostet sie dich jetzt 37,99 Euro bei Lidl. Für den Versand verlangt der Discounter übrigens jeweils noch 5,95 Euro extra.

Neben der Decke gibt es beim Discounter auch Wärmeelemente für spezielle Körperteile, die bei kalten Füßen oder einem verspannten Nacken helfen können. Dank der niedrigen Preise eignen sich die Produkte auch ganz hervorragend als Weihnachtsgeschenk für Frostbeulen aus deiner Verwandtschaft oder dem Freundeskreis.

Noch mehr Lidl-Deals

