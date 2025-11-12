Wenn du in ein iPhone investierst, hast du normalerweise lange Zeit Ruhe und musst dich nicht schon nach kurzer Zeit wieder nach einem neuen Gerät umsehen. Da lohnt es sich, auch mal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Bei diesem O 2 -Angebot zahlst du jedoch gar nicht mal viel. Um genau zu sein, sparst du gerade sogar jeden Monat rund 20 Euro. Wie das funktioniert, erfährst du hier.

2025 immer noch top: iPhone 16 und O2-Tarif im Check

Das iPhone 16 ist auch ein Jahr nach dem Marktstart noch ein erstklassiges Smartphone. Mit seinem 6,1 Zoll großen Display ist es im Vergleich zu vielen anderen modernen Smartphones angenehm handlich, und der OLED-Bildschirm sorgt für kräftige Farben. Damit alles reibungslos läuft, ist hier der Apple A18-Prozessor mit 8 GB RAM verbaut, um auch leistungsintensive Anwendungen problemlos zu nutzen. Darüber hinaus schießt du hervorragende Fotos mit der Dual-Kamera mit bis zu 48 Megapixeln. Ebenfalls wichtig: Dank IP68 ist das Gerät vor Wasser geschützt.

Nun gibt’s bei O 2 aber auch noch einen passenden Tarif dazu: den O 2 Mobile M. Dieser liefert einerseits 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz, mit dem du mit bis zu 300 Mbit/s surfst, absolut ruckelfrei streamst und ohne Ladezeiten online unterwegs bist. Dank Grow-Vorteil bekommst du sogar jedes Jahr noch einmal 5 GB zusätzliches monatliches Datenvolumen. So hast du im zweiten Jahr bereits 35 GB und im dritten Jahr 40 GB pro Monat zur Verfügung. Außerdem ist eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten. Ebenfalls top: In der gesamten EU nutzt du den Tarif dank EU-Roaming genauso wie im Inland.

Unter 35 Euro pro Monat für iPhone und Tarif

Und was kostet das Ganze? Normalerweise müsstest du bei O 2 für das iPhone 16 und den Tarif zusammen 55,99 Euro zahlen. Jetzt gibt’s aber einen kräftigen monatlichen Rabatt, sodass du insgesamt nur noch 34,99 Euro pro Monat zahlst. Das Gerät zahlst du dabei in 36 Monatsraten ab. Den Tarif kannst du aber bereits nach 24 Monaten kündigen, sodass du danach nur noch das Gerät abzahlst. Dazu kommen einmalig ein Euro Geräteanzahlung und 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis von normalerweise knapp 40 Euro bekommst du zudem geschenkt.

Dieses iPhone-Bundle gibt’s sogar für unter 30 Euro

O2 liefert hier bereits einen starken Deal, der sich durchaus lohnen kann. Es gibt allerdings auch noch ein günstigeres Angebot mit mehr Datenvolumen von der O 2 -Tochter Blau: Für einmalig 19 Euro und monatlich 29,99 Euro bekommst du bei 36 Monaten sogar 50 GB Datenvolumen im 5G-Netz – allerdings mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Für die allermeisten Nutzer sollte das aber völlig ausreichen. Mehr zu dem Angebot bei Blau findest du auf der Aktionsseite.

