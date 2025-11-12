Netto verkauft ab sofort ein 10-Euro-Produkt, das in jede Küche gehört

Bestimmte Dinge dürfen einfach in keiner Küche fehlen. Insbesondere, wenn sie, wie jetzt bei Netto, nur noch knapp 10 Euro kosten. Um was es dabei geht und ob auch du dir sowas noch für deine Küche holen solltest, erfährst du jetzt.
Ein Netto-Paket steht auf einem Küchentisch, daneben ein Fragezeichen.
Oft unterschätzt: Netto verkauft Küchen-Gerät für 10 Euro, das jeder gebrauchen kannBildquelle: Chat GPT / inside digital
Stumpfe Messer gehören wohl zu den nervigsten Alltagshürden in jeder Küche. Jeder Schnitt wird zur Geduldsprobe, sei es beim Schneiden von Zwiebeln, Tomaten oder Fleisch. Dabei ist die Lösung so einfach: Ein kleiner Handgriff mit einem praktischen Gadget, und schon könnte das Schneiden wieder leichter, schneller und präziser sein. Und genau so ein Produkt verkauft Netto jetzt im Onlineshop für nur 9,99 Euro.

Jetzt bei Netto: Messerschärfer für nur 9,99 Euro

Im Angebot für 9,99 Euro bei Netto (50 Prozent Rabatt) ist dabei der GOURMETmaxx Messerschärfer. Und dieser macht dir das von vielen unterschätzte – aber echt wichtige – Messerschärfen angenehm leicht. Er stellt nämlich den Winkel während des Schleifens automatisch ein, sodass du sogar das alte Messer von Opa noch top instandhalten kannst. Auch Scheren lassen sich übrigens super damit schärfen.

Um dein Messer oder deine Schere zu schärfen, musst du die Klinge hierbei einfach mit der schneidenden Seite nach unten ein paar Mal durch den Messerschärfer ziehen. Ruckzuck erledigt, und schon ist das Messer wieder scharf und kann besser für das Schneiden von Gemüse, Fleisch und Co. verwendet werden.

GOUTMETmaxx Messerschärfer
GOUTMETmaxx Messerschärfer für unter 10 Euro bei Netto (Affiliate-Link*)

Besonders praktisch ist, dass man den Messerschärfer mit einem Saugnapf auf beliebigen Oberflächen festmachen kann. So kannst du ihn ganz entspannt an der Arbeitsplatte befestigen, die Messer durchziehen und los schnippeln. So passiert es nicht, dass du dich beim Schärfen aus Versehen schneidest, wie es gerne bei Stab-Messerschärfern passiert. Um die Klingen perfekt zu schleifen, ist ebenfalls ein kleiner Polierstab aus Keramik dabei. So werden auch kleinste Unebenheiten nach dem Schärfen beseitigt. Mit dem Polierstab gehst du zum Abschluss einfach ein- oder zweimal über beide Seiten der Klinge, und fertig.

Hinzu kommt dann noch, dass Netto aktuell wirklich für einen Top-Preis sorgt. Dank 50 Prozent Rabatt kostet der Messerschärfer jetzt lediglich 9,99 Euro. Hinzu kommen aber noch 5,95 Euro für den Versand.

Ebenfalls praktisch: Auch ein Allesschneider ist im Angebot

Wenn du auch zu den eher faulen Leuten gehörst, oder einfach tollpatschig bist, wenn es um scharfe Gegenstände geht, dann ist das nächste Angebot vielleicht eher was für dich. Bei Netto gibt’s nämlich nicht nur einen Messerschärfer, sondern auch einen Allesschneider von GOURMETmaxx im Angebot.

GOURMETmaxx Allesschneider
GOURMETmaxx Allesschneider bei Netto für unter 30 Euro (Affiliate-Link*)

Der Allesschneider kann vermutlich nicht alles schneiden, aber gegen Wurst, Käse, Gemüse oder Brot kommt er anstandslos an. Von feinen 1,5 bis rund 15 Millimetern ist alles möglich, die Stärke lässt sich dank Drehregler stufenlos und ganz nach Bedarf einstellen. Besonders wichtig ist der Fingerschutz, über den das Schneidegerät verfügt. Vier Antirutsch-Füße sichern den Stand des Allesschneiders, und zur Reinigung lässt sich die Edelstahlklinge bequem entfernen.

Hier hat Netto ebenfalls einen Rabatt parat, denn der Allesschneider wird auch mit 50 Prozent Rabatt verscherbelt. So zahlst du aktuell nur 29,99 Euro, anstatt 59,99 Euro.

