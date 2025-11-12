Mit Infrarotheizung: Amazon-Deals am Mittwoch (12.11.)

Zum Mittwoch (12.11.) haben wir dir unter anderem smarte Glühbirnen, eine Infrarotheizung und eine Fritz!Box herausgesucht. Das sind die spannendsten Deals des Tages.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

Ocoopa Handwärmer, elektrisch, magnetischer Doppelpack, der zu einem großen Handwärmer zusammengeschlossen werden kann, für 19,98 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Viproud Fieberthermometer, kontaktlose Messung an der Stirn via Infrarot, speichert bis zu 35 Messwerte, für 12,34 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Blukar-Taschenlampe für den Schlüsselbund, aufladbar, mit drei Lichtmodi und bis zu 5,5 Stunden dauerhafter Laufzeit, für 8,49 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tapo TP-Link smart home E27 Glühbirne, Doppelpack, kompatibel mit Alexa, Google Assistant und steuerbar per App, für 12,99 Euro statt 19,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Ugreen FineTrack Bluetooth-Tracker, Verwendung ausschließlich mit iOS, für Gepäck oder Schlüsselbund, 24 Monate Batterielaufzeit, für 8,98 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tefal Snack Collection 2in1 Waffeleisen und Sandwichmaker, austauschbare Platten mit Antihaftbeschichtung, spülmaschinengeeignet, für 54,99 Euro statt 89,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

roborock Q7 M5 Saugroboter mit Wischfunktion, 10.000 Pa Saugkraft, 150 Minuten Laufzeit am Stück, für 159,99 Euro statt 239,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Heidenfeld Infrarotheizung, 1000 Watt für Räume mit bis zu 25 m, inklusive Thermostat, für 106,24 Euro statt 124,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

AVM Fritz!Box 7530, für Übertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s, generalüberholtes Modell für 84,99 Euro abzüglich 5 Prozent Coupon. Hier geht’s zum Angebot.

Dekala Tageslichtwecker, simuliert den Sonnenauf- und -untergang, weckt mit sanften, natürlichen Klängen, für 33,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

→ Zu den Deals vom Donnerstag

← Zu den Deals vom Dienstag