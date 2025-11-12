Mit Infrarotheizung: Amazon-Deals am Mittwoch (12.11.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Schon wieder Mittwoch? Was passt da besser, als unsere Amazon-Deals des Tages? Hier kommen wieder zehn spannende Angebote vom Versandriesen, die wir dir nicht vorenthalten wollten. Los geht's mit der Liste!
Deals vom Mittwoch
Die Amazon-Deals vom MittwochBildquelle: inside digital
  • Teilen

Zum Mittwoch (12.11.) haben wir dir unter anderem smarte Glühbirnen, eine Infrarotheizung und eine Fritz!Box herausgesucht. Das sind die spannendsten Deals des Tages.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

  • Ocoopa Handwärmer, elektrisch, magnetischer Doppelpack, der zu einem großen Handwärmer zusammengeschlossen werden kann, für 19,98 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Viproud Fieberthermometer, kontaktlose Messung an der Stirn via Infrarot, speichert bis zu 35 Messwerte, für 12,34 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Blukar-Taschenlampe für den Schlüsselbund, aufladbar, mit drei Lichtmodi und bis zu 5,5 Stunden dauerhafter Laufzeit, für 8,49 Euro statt 10,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tapo TP-Link smart home E27 Glühbirne, Doppelpack, kompatibel mit Alexa, Google Assistant und steuerbar per App, für 12,99 Euro statt 19,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Ugreen FineTrack Bluetooth-Tracker, Verwendung ausschließlich mit iOS, für Gepäck oder Schlüsselbund, 24 Monate Batterielaufzeit, für 8,98 Euro statt 14,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tefal Snack Collection 2in1 Waffeleisen und Sandwichmaker, austauschbare Platten mit Antihaftbeschichtung, spülmaschinengeeignet, für 54,99 Euro statt 89,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Heidenfeld Infrarotheizung, 1000 Watt für Räume mit bis zu 25 m, inklusive Thermostat, für 106,24 Euro statt 124,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • AVM Fritz!Box 7530, für Übertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s, generalüberholtes Modell für 84,99 Euro abzüglich 5 Prozent Coupon. Hier geht’s zum Angebot.
  • Dekala Tageslichtwecker, simuliert den Sonnenauf- und -untergang, weckt mit sanften, natürlichen Klängen, für 33,99 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

Zu den Deals vom Donnerstag
Zu den Deals vom Dienstag

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Netto verkauft Bosch-Akkuschrauber radikal günstig
Werkzeug und Heimwerken
Netto verkauft Bosch-Akkuschrauber radikal günstig
Lidl verkauft ein 15 Euro Produkt
Lidl
Ab nächster Woche: Lidl verkauft geniales 15-Euro-Produkt für kalte Tage
Frau schaut schockiert auf ihr Smartphone, daneben der Hinweis auf ein aktuelles Black Friday Tarifangebot, bei dem es für unter 5 Euro reichlich GB gibt
Tarife
Der günstigste Tarif seiner Art: Was dir hier für unter 5 Euro geboten wird, ist beachtlich.
Huawei
200 Euro günstiger: So sicherst du dir ein Marken-Tablet schon jetzt mit Black-Friday-Rabatt
Vodafone
Vodafone zahlt kurzzeitig 240 Euro zurück: Diese Kunden profitieren
Media Markt
Perfekt als Weihnachtsgeschenk: MediaMarkt verschenkt Tonie-Figur
Amazon
Saugroboter mit 57 Prozent Rabatt: Amazon-Deals am Dienstag (11.11.)
Media Markt
Schlechtes WLAN-Signal? MediaMarkt verkauft die perfekte Lösung im Doppelpack!
Finanzen und Versicherungen
Den Steuerberater sparen: Mit dieser Software für 29,99 Euro wird die Steuererklärung 2025 kein Problem!