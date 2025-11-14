MediaMarkt haut Bluetooth-Maus für unter 10 Euro raus – Schnell sein lohnt sich!

Ohne eine Computermaus funktioniert auch der beste PC nur bedingt. Glücklicherweise gibt es günstige Modelle, die sogar mit Bluetooth funktionieren. Bei MediaMarkt zahlst du für ein bestimmtes Logitech-Modell aktuell nicht einmal mehr 10 Euro.
MediaMarkt Ladenfront mit Logo und Logitech-Maus mit Angebot
Bei MediaMarkt kannst du dir eine kabellose Logitech-Maus für weniger als 10 Euro schnappen.Bildquelle: PixelBliss / Shutterstock / Logitech
Wenige Tage, genauer gesagt bis zum 17. November, bietet MediaMarkt erneut eine Aktion rund um Top-Hersteller Logitech. Ganze 20 Prozent Rabatt gibt’s auf über 170 Artikel des Schweizer Unternehmens. Hier sticht vor allem eine Bluetooth-Maus heraus, die du jetzt für unter 10 Euro abgreifen kannst. Doch nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Das gibt’s zu holen

Im Angebot ist die Logitech M185 Maus. Sie wird dir inklusive eines Empfängers geliefert. Achtung: Für diesen braucht dein Laptop einen USB-A-Anschluss. Verzichtet dein Gerät auf einen solchen, kannst du in einen entsprechenden Hub investieren. Dank des Empfängers kannst du die Maus kabellos nutzen. Der Empfänger hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern.

Logitech Maus im Angebot bei MediaMarkt
Logitech Maus im Angebot bei MediaMarkt

Die Maus selbst ist ziemlich kompakt gehalten und nur 6 cm breit, 9,9 cm tief und 3,9 cm hoch. Damit verschwindet sie problemlos mit dem Laptop in deiner Tasche, sodass du sie ziemlich leicht von A nach B transportieren kannst. Ein weiterer Pluspunkt ist das ergonomische Design, dank dessen sie von Links- und Rechtshändern gleichermaßen genutzt werden kann.

Logitech M185
Logitech M185 Ab 9,59 €
Bluetooth-Maus mit USB-Nano-Empfänger. Kompatibel mit Windows, macOS, Chrome OS und Linux. Reichweite von bis zu 10 Metern.
Zum Angebot

Sie wird von einer AA-Batterie betrieben, die bereits im Lieferumfang enthalten ist. Damit hat sie eine Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr. Um Energie zu sparen, kannst du sie ein- oder ausschalten. Geht ihr der Saft aus, kannst du die Batterie selbstverständlich auch wechseln.

So viel zahlst du bei MediaMarkt

MediaMarkt schreibt einen UVP von 17,99 Euro für die Maus aus. Dieser ist aktuell ohnehin auf 11,99 Euro reduziert. Der Clou ist jetzt: Wer ein myMediaMarkt-Konto hat, spart noch mal 2,40 Euro und zahlt damit nur noch 9,59 Euro. Versandkosten kommen keine dazu. Das Konto ist komplett kostenlos und in wenigen Klicks angelegt, erledigen kannst du das hier.

Möchtest du dich lieber nicht registrieren, sind auch 11,99 Euro für die Logitech-Maus ein ziemlich guter Preis. Achtung: Der Extra-Rabatt für myMediaMarkt-Mitglieder gilt nur bis zum 10. November um 23:59 Uhr, schnell sein lohnt sich also.

