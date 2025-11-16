Smartphone & Tablet für 19,99 Euro im Monat - 60-GB-Tarif inklusive

Smartphone, Tablet und ein 60-GB-Tarif kosten hier im Bundle nur 19,99 Euro pro Monat. Wer jetzt hohe Einmalkosten befürchtet, liegt ebenfalls falsch, denn die betragen nur 1 Euro Gerätepreis sowie 39,99 Euro Anschlussgebühr. Alle Infos zum frühzeitigen Black-Friday-Schnäppchen liefern wir dir hier.

Smartphone, Tablet und Tarif: Das alles gibt’s für 19,99 Euro

Zwar bekommst du hier keine Samsung- oder Apple-Geräte, sehen lassen können sich das Xiaomi 15T sowie das Redmi Pad 2 für den Preis aber trotzdem. Das alles steckt im Tarif-Bundle:

60 GB Tarif im 5G-Netz von O2 (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

39,99 Euro Anschlussgebühr

→ monatlich 19,99 Euro

→ Xiaomi 15T Smartphone + Redmi Pad 2 Tablet

→ einmalig 1 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten)

Wer vor dem Kauf noch mehr über die beiden Geräte erfahren möchte, kann sich gerne unseren Vorstellungsartikel zum Redmi Pad 2 durchlesen…

… oder einen Blick ins Datenblatt zum Xiaomi 15T werfen.

Xiaomi 15T Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor MediaTek Dimensity 8400-Ultra Arbeitsspeicher 12 GB Wasser- und Staubdicht Untertauchen Farbe Grau

Rose Gold

Schwarz Marktstart September 2025 Gewicht 194 g

