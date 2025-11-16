Smartphone & Tablet für 19,99 Euro im Monat - 60-GB-Tarif inklusive

Dieser neue Tarif-Deal von MediaMarkt ist verfblüffend stark. Denn für unter 20 Euro im Monat bekommst du hier nicht nur einen Mobilfunkvertrag mit 60 GB, sondern auch noch ein Marken-Smartphone und -Tablet.
Smartphone und Tablet mit 60-GB-Tarif für nur 19,99 Euro im Monat
Smartphone und Tablet mit 60-GB-Tarif für nur 19,99 Euro im Monat
Smartphone, Tablet und ein 60-GB-Tarif kosten hier im Bundle nur 19,99 Euro pro Monat. Wer jetzt hohe Einmalkosten befürchtet, liegt ebenfalls falsch, denn die betragen nur 1 Euro Gerätepreis sowie 39,99 Euro Anschlussgebühr. Alle Infos zum frühzeitigen Black-Friday-Schnäppchen liefern wir dir hier.

Smartphone, Tablet und Tarif: Das alles gibt’s für 19,99 Euro

Zwar bekommst du hier keine Samsung- oder Apple-Geräte, sehen lassen können sich das Xiaomi 15T sowie das Redmi Pad 2 für den Preis aber trotzdem. Das alles steckt im Tarif-Bundle:

  • 60 GB Tarif im 5G-Netz von O2 (50 MBit/s)
  • Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze
  • 39,99 Euro Anschlussgebühr
    monatlich 19,99 Euro
  • Xiaomi 15T Smartphone + Redmi Pad 2 Tablet
    einmalig 1 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten)
Jetzt zuschlagen!

Wer vor dem Kauf noch mehr über die beiden Geräte erfahren möchte, kann sich gerne unseren Vorstellungsartikel zum Redmi Pad 2 durchlesen…

… oder einen Blick ins Datenblatt zum Xiaomi 15T werfen.

xiaomi-15t-rueckseite-grau
Xiaomi 15T
Datenblatt

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor MediaTek Dimensity 8400-Ultra
Arbeitsspeicher 12 GB
Wasser- und Staubdicht Untertauchen
Farbe
  • Grau
  • Rose Gold
  • Schwarz
Marktstart September 2025
Gewicht 194 g
Tarif-Deal mit O2-Tarif und Xiaomi 15T plus Redmi Pad 2
Xiaomi 15T + Redmi Pad 2 + 60-GB-Tarif Ab 19,99 €
Smartphone, Tablet und 60 GB starker O2-Tarif für monatlich nur 19,99 Euro, plus 5,95 Euro Gerätekosten (inklusive Versand). Hinzu kommt eine einmalige Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Für das was dir hier alles geboten wird, ist das ein Top-Deal!
Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

