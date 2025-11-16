Smartphone & Tablet für 19,99 Euro im Monat - 60-GB-Tarif inklusive

Smartphone, Tablet und ein 60-GB-Tarif kosten hier im Bundle nur 19,99 Euro pro Monat. Wer jetzt hohe Einmalkosten befürchtet, liegt ebenfalls falsch, denn die betragen nur 1 Euro Gerätepreis sowie 39,99 Euro Anschlussgebühr. Alle Infos zum frühzeitigen Black-Friday-Schnäppchen liefern wir dir hier.
Smartphone, Tablet und Tarif: Das alles gibt’s für 19,99 Euro
Zwar bekommst du hier keine Samsung- oder Apple-Geräte, sehen lassen können sich das Xiaomi 15T sowie das Redmi Pad 2 für den Preis aber trotzdem. Das alles steckt im Tarif-Bundle:
- 60 GB Tarif im 5G-Netz von O2 (50 MBit/s)
- Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze
- 39,99 Euro Anschlussgebühr
→ monatlich 19,99 Euro
- Xiaomi 15T Smartphone + Redmi Pad 2 Tablet
→ einmalig 1 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten)
Wer vor dem Kauf noch mehr über die beiden Geräte erfahren möchte, kann sich gerne unseren Vorstellungsartikel zum Redmi Pad 2 durchlesen…
… oder einen Blick ins Datenblatt zum Xiaomi 15T werfen.
Allgemein
|Betriebssystem
|Android
|Prozessor
|MediaTek Dimensity 8400-Ultra
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Wasser- und Staubdicht
|Untertauchen
|Farbe
|
|Marktstart
|September 2025
|Gewicht
|194 g
