300 Euro Rabatt: MediaMarkt schmeißt Dyson Akkusauger deutlich günstiger raus

So günstig wie MediaMarkt ist aktuell kein anderer: Der Dyson V12 Detect Slim Absolute Akkusauger ist dort jetzt satte 300 Euro billiger. Hier bekommst du nicht nur ein hervorragendes Gerät, sondern auch jede Menge praktisches Zubehör für die Reinigung.
Der Dyson V12 Detect Slim Absolute Akkusauger punktet mit einer hohen Saugleistung von 150 AW und eine Akkuladung hält bis zu 60 Minuten lang. Insgesamt drei Reinigungsmodi helfen dir dabei, Böden, Möbel und Co. perfekt sauber zu bekommen. Ein laserähnliches Licht macht zudem selbst feinsten Schmutz und Staub sichtbar, und das Filtersystem entfernt sogar kleinste Partikel aus der Luft. Neben einer Bodendüse mit Lichtstrahl gibt es außerdem eine weitere Bodendüse, die das Verheddern von Haaren verhindert, sowie eine Kombi-Zubehördüse und eine Fugendüse für Oberflächen und Ritzen. Die Haardüse ist hingegen perfekt für Sofas und sonstige Textilien geeignet, und mit dem mitgelieferten Flex-Adapter lässt sich das Saugrohr bequem abknicken.

42 Prozent Rabatt? So gut ist der Preis wirklich

Bei MediaMarkt kostet der Dyson-Akkusauger jetzt dank 42 Prozent Rabatt nur noch 399 statt 699 Euro. Damit bietet MediaMarkt aktuell den besten Preis – und auch in der Vergangenheit war der kabellose Staubsauger fast noch nie so günstig wie jetzt (siehe Preisvergleich und -verlauf). Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt zum Kauf!

DYSON V12 DETECT SLIM ABSOLUTE
Dyson V12 Detect Slim Absolute Ab 399,00 €
Der Dyson V12 Detect Slim Absolute bietet 150 AW Saugleistung, bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und drei Reinigungsmodi für gründliche Reinigung. Ein laserähnliches Licht macht feinen Staub sichtbar, und dank umfangreichem Zubehör samt Flex-Adapter ist er vielseitig einsetzbar.
Zum Angebot!

