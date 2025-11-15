Für nur 14,99 Euro pro Monat bekommst du bei diesem neuen frühzeitigen Black-Friday-Angebot nicht nur 50 GB im 5G-Netz der Telekom, zusätzlich gibt’s mit dem Galaxy A36 auch noch ein Samsung-Smartphone für nur einen Euro Gerätepreis dazu. Hinzu kommt dann noch ein Wechselbonus von 150 Euro, der den Deal zu einem echten Schnäppchen macht.
Galaxy A36 mit 50-GB-Tarif: Alle Infos zum Angebot
- 50 GB im 5G-Netz von Telekom (50 MBit/s)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- Galaxy A36 (128 GB) für einmalig 1 Euro (+ 4,95 Euro Versandkosten)
- Anschlussgebühr geschenkt (mehr dazu auf der Angebotsseite)
- 150-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
→ Für monatlich nur 14,99 Euro
Bereits 50 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro plus 1 Euro fürs Samsung-Smartphone sind ein guter Deal. Der hohe Wechselbonus und die Möglichkeit, sich die Anschlussgebühr zurückerstatten zu lassen, sorgen hier aber für ein echtes Tarif-Schnäppchen.
