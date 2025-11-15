Samsung-Smartphone mit riesigem Telekom-Tarif kostet keine 15 Euro pro Monat

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
1 Minute
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Du möchtest dir ein neues Samsung-Smartphone gönnen und brauchst zusätzlich auch einen neuen Mobilfunkvertrag? Dann könnte dieses Angebot mit besonders niedrigen Monats- und Einmalkosten genau das Richtige für dich sein.
Galaxy A36 liegt auf einem Tisch, daneben das Logo der Deutschen Telekom und der Hinweis auf ein aktuelles Angebot für 14,99 Euro
Samsung-Smartphone mit Telekom-Tarif für nur 14,99 Euro im MonatBildquelle: inside digital / Deutsche Telekom
  • Teilen

Für nur 14,99 Euro pro Monat bekommst du bei diesem neuen frühzeitigen Black-Friday-Angebot nicht nur 50 GB im 5G-Netz der Telekom, zusätzlich gibt’s mit dem Galaxy A36 auch noch ein Samsung-Smartphone für nur einen Euro Gerätepreis dazu. Hinzu kommt dann noch ein Wechselbonus von 150 Euro, der den Deal zu einem echten Schnäppchen macht.

Galaxy A36 mit 50-GB-Tarif: Alle Infos zum Angebot

  • 50 GB im 5G-Netz von Telekom (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Galaxy A36 (128 GB) für einmalig 1 Euro (+ 4,95 Euro Versandkosten)
  • Anschlussgebühr geschenkt (mehr dazu auf der Angebotsseite)
  • 150-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
    → Für monatlich nur 14,99 Euro
Jetzt zuschlagen!

Bereits 50 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro plus 1 Euro fürs Samsung-Smartphone sind ein guter Deal. Der hohe Wechselbonus und die Möglichkeit, sich die Anschlussgebühr zurückerstatten zu lassen, sorgen hier aber für ein echtes Tarif-Schnäppchen.

Samsung Galaxy A36 5G in schwarz
Galaxy A36 + 50-GB-Tarif im Telekom-Netz Ab 14,99 €
50 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro pro Monat; Galaxy A36 für einmalig 1 Euro dazu. Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme in Höhe von 150 Euro; Anschlussgebühr kann erstattet werden. Das sorgt in Summe für ein echtes Tarif-Schnäppchen mit Samsung-Smartphone.
Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Nothing Phone 3a auf einem Tisch mit dem MediaMarkt und Saturn Logo
Schnäppchen
Das schönste Smartphone zum besten Preis: MediaMarkt reduziert beliebtes Handy deutlich
Dyson Akkusauger, Dyson V12 Detect Slim Absolute, MediaMarkt
Akkustaubsauger
300 Euro Rabatt: MediaMarkt schmeißt Dyson Akkusauger deutlich günstiger raus
Frau schaut fernsehen, daneben der Hinweis, dass es jetzt 2 Streaming-Abos für 5,99 Euro gibt - inklusive einem WOW (Sky) Abo.
Sky
2 Streaming-Abos für 5,99 Euro – inklusive Sky "Filme und Serien"
Media Markt
MediaMarkt haut Bluetooth-Maus für unter 10 Euro raus – Schnell sein lohnt sich!
Schnäppchen
Jetzt schon Black-Friday-Preise: Diese Gadgets kann jeder gebrauchen
Media Markt
Im Wert von 269 Euro: MediaMarkt verschenkt Smartwatch?!
Amazon
Ab ins Wochenende! Mit den Amazon-Deals vom Freitag (14.11.)
Saugroboter
Saugroboter dank Black-Friday-Rabatt für unter 400 Euro: Mit 19.000 Pa, Wischfunktion & mehr
Black Friday
Bosch, Amazon Echo und mehr im Abverkauf: Hier gibt’s jetzt schon starke Black-Friday-Preise