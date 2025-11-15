Für nur 14,99 Euro pro Monat bekommst du bei diesem neuen frühzeitigen Black-Friday-Angebot nicht nur 50 GB im 5G-Netz der Telekom, zusätzlich gibt’s mit dem Galaxy A36 auch noch ein Samsung-Smartphone für nur einen Euro Gerätepreis dazu. Hinzu kommt dann noch ein Wechselbonus von 150 Euro, der den Deal zu einem echten Schnäppchen macht.

Galaxy A36 mit 50-GB-Tarif: Alle Infos zum Angebot

50 GB im 5G-Netz von Telekom (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Galaxy A36 (128 GB) für einmalig 1 Euro (+ 4,95 Euro Versandkosten)

(+ 4,95 Euro Versandkosten) Anschlussgebühr geschenkt (mehr dazu auf der Angebotsseite)

150-Euro-Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

→ Für monatlich nur 14,99 Euro

Bereits 50 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro plus 1 Euro fürs Samsung-Smartphone sind ein guter Deal. Der hohe Wechselbonus und die Möglichkeit, sich die Anschlussgebühr zurückerstatten zu lassen, sorgen hier aber für ein echtes Tarif-Schnäppchen.

Galaxy A36 + 50-GB-Tarif im Telekom-Netz Ab 14,99 € 50 GB im Telekom-Netz für 14,99 Euro pro Monat; Galaxy A36 für einmalig 1 Euro dazu. Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme in Höhe von 150 Euro; Anschlussgebühr kann erstattet werden. Das sorgt in Summe für ein echtes Tarif-Schnäppchen mit Samsung-Smartphone. Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!