Bosch, Amazon Echo und mehr im Abverkauf: Hier gibt’s jetzt schon starke Black-Friday-Preise

Der Onlineshop tink hat sich auf Smart-Home-Produkte spezialisiert. Hier bekommst du also alles rund um Sicherheitskameras, Saugroboter, smarte Beleuchtung oder smarte Lautsprecher. Der Shop hat bereits jetzt seinen Black Friday Pre-Sale gestartet, bei dem teils richtig starke Rabatte drin sind. Eine Auswahl unserer Favoriten findest du hier. Hier findest du neben Marken-Geräten von Bosch und Amazon unter anderem auch ein praktisches 25-Euro-Produkt, das sich rund um Weihnachten richtig lohnen kann. Aber Achtung: Am 1. Dezember ist die Rabattaktion schon wieder vorbei – allzu lange solltest du daher nicht mehr warten.

Unser Tipp für Weihnachten: Smarte Lichterkette

Starten wir direkt mit unserem Gadget-Tipp: Als stimmungsvolle Beleuchtung in der Vorweihnachtszeit ist die smarte Lichterkette von Hombli nämlich perfekt geeignet. Sie ist für drinnen und draußen nutzbar und mit 200 LEDs auf 20 Metern ausgestattet – somit kannst du auch große Flächen leicht damit schmücken. Praktisch ist: Die Lichterkette lässt sich per App oder Sprachbefehl steuern. Du kannst also zum Beispiel direkt von der Couch aus den geschmückten Weihnachtsbaum erstrahlen lassen. Insgesamt sechs verschiedene Lichtszenarien lassen sich hier einstellen, und du kannst die LEDs bei Bedarf dimmen oder sie passend zur Musik tanzen lassen. Außerdem kann sich die Lichterkette bei Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschalten. Bei tink ist sie jetzt zum halben Preis erhältlich und kostet nur noch 24,95 Euro.

Videotürklingel und Smart Displays im Angebot

Im Black Friday Pre-Sale bekommst du gerade zum Beispiel auch für unter 100 Euro die Aqara Doorbell Camera Hub G4. Diese Videotürklingel ist mit einer hochauflösenden 2K-Kamera ausgestattet, die mit ihrem Weitwinkelobjektiv einen großen Bereich vor der Haustür abdeckt – und sogar bei Nacht klare Bilder liefert. Sie punktet zudem mit Funktionen wie Bewegungs- oder Gesichtserkennung und ist mit Matter beziehungsweise ZigBee kompatibel. Neben der Videotürklingel selbst ist auch ein Gong für den Innenraum mit dabei, der gleichzeitig als Smart-Home-Hub dient. Obendrein bekommst du derzeit noch eine Matter-kompatible smarte Glühbirne gratis dazu. Das Set ist aktuell um 35 Prozent reduziert und kostet so nur noch 99,95 Euro.

Ein weiteres cooles Set gibt es von Amazon mit dem Echo Show 5 im Doppelpack. Die smarten Displays können etwa auf dem Schreibtisch, dem Nachttisch oder in der Küche stehen und zeigen alles an, was du möchtest – ob eine Diashow deiner Bilder, ein Kochvideo oder einen Videoanruf mit deiner Familie. Per Sprachbefehl kannst du ebenso freihändig deine Lieblingssongs abspielen oder Alexa nach Rezeptvorschlägen fragen. Auch als Wecker am Morgen ist das Smart Display ideal. Du kannst hierüber aber ebenso all deine verknüpften Smart-Home-Geräte steuern. Das Zweierset ist bei tink gerade um 54 Prozent reduziert und kostet so nur noch 99,95 Euro – damit unterbietet der Händler sogar Amazon selbst.

Mit Bosch, Philips und mehr: Weitere Marken im Ausverkauf

Es gibt aber auch noch viele weitere spannende Angebote im tink Black Friday Pre-Sale – hier sind noch einige unserer Favoriten:

