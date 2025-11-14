Ab ins Wochenende! Mit den Amazon-Deals vom Freitag (14.11.)

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Wir starten ins Wochenende mit den Amazon-Deals des Tages. Heute im Angebot: Ein Walking Pad, das trotz Homeoffice für mehr Bewegung in deinem Alltag sorgt. Aber damit nicht genug, hier kommen alle Schnäppchen.
Deals vom Freitag
Die Amazon-Deals vom FreitagBildquelle: inside digital
  • Teilen

Neben dem Walking-Pad warten noch weitere Angebote aus den verschiedensten Kategorien auf dich. Wir reden gar nicht lange drumherum, los geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Dreame Hair Glory Combo Haartrockner, mit Diffusor- und Konzentrator-Düse, für eine schnelle Trocknung der Haare, für 69 Euro statt 99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Cycplus Luftpumpe mit 150 PSI, elektrischer Kompressor mit digitaler LED-Anzeige, für 33,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Sportstech Walkingpad für Zuhause, mit manuell einstellbarer Steigung, bis zu 6 km/h, für 179 Euro statt 269 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Jackery Explorer 1000, 1002 Wh tragbare Powerstation, mobiler Stromspeicher mit 230 V Steckdose und USB-Anschlüssen, für 339 Euro statt 419 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Philips SmartSleep Wake-up Light, Nachttischlampe mit Sonnenaufgangssimulation, 20 Helligkeitseinstellungen, für 107,99 Euro statt 127,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • eufy security Videotürklingel, mit Farbnachtsicht, kann per Kabel oder Akku betrieben werden, für 89,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

Zu den besten Deals vom Donnerstag

Frau vor Fernseher schaut Amazon Prime Video
Jetzt weiterlesen
Amazon Prime Video Kosten 2025: Preise und alle anderen Details

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Mova E40 Ultra Saugroboter jetzt schon im Black Friday Angebot
Saugroboter
Saugroboter dank Black-Friday-Rabatt für unter 400 Euro: Mit 19.000 Pa, Wischfunktion & mehr
Shopping, Black Friday, tink, Bosch, Philips Hue, Amazon
Black Friday
Bosch, Amazon Echo und mehr im Abverkauf: Hier gibt’s jetzt schon starke Black-Friday-Preise
Amazon haut 4K-Fernseher für 299 Euro raus
Fernseher & Smart TV
Amazon haut 55-Zoll 4K-Fernseher für 299 Euro raus
Radio und Musikstreaming
Amazon lockt Bücher- und Musik-Fans mit Gratis-Aktion vor Black Friday - Jetzt 3 Monate kostenlos
Schnäppchen
Diese Bosch-Geräte sparen dir bares Geld - und kosten gerade 47 Prozent weniger!
Amazon
Weihnachtsgeschenke gesucht? Die Amazon-Deals liefern Inspiration (13.11.)
Tarife
Google Pixel 10 mit Tarif für unter 27 Euro – genialer Black Week Deal läuft schon jetzt
Küche
Netto verkauft ab sofort ein 10-Euro-Produkt, das in jede Küche gehört
Werkzeug und Heimwerken
Netto verkauft Bosch-Akkuschrauber radikal günstig