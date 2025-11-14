Ab ins Wochenende! Mit den Amazon-Deals vom Freitag (14.11.)

Neben dem Walking-Pad warten noch weitere Angebote aus den verschiedensten Kategorien auf dich. Wir reden gar nicht lange drumherum, los geht’s!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

Mini-Keramik Heizlüfter von Pro Breeze, für den Arbeitsplatz oder Schreibtisch, mit Thermostat zur Einstellung der Temperatur, für 25,49 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dreame Hair Glory Combo Haartrockner, mit Diffusor- und Konzentrator-Düse, für eine schnelle Trocknung der Haare, für 69 Euro statt 99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Cycplus Luftpumpe mit 150 PSI, elektrischer Kompressor mit digitaler LED-Anzeige, für 33,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Sportstech Walkingpad für Zuhause, mit manuell einstellbarer Steigung, bis zu 6 km/h, für 179 Euro statt 269 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Jackery Explorer 1000, 1002 Wh tragbare Powerstation, mobiler Stromspeicher mit 230 V Steckdose und USB-Anschlüssen, für 339 Euro statt 419 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips SmartSleep Wake-up Light, Nachttischlampe mit Sonnenaufgangssimulation, 20 Helligkeitseinstellungen, für 107,99 Euro statt 127,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

eufy security Videotürklingel, mit Farbnachtsicht, kann per Kabel oder Akku betrieben werden, für 89,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Xiaomi Redmi 15C 5G Smartphone, 6,9 Zoll großes Display, 4 GB RAM und 128 GB SSD-Speicher, für 139,90 Euro statt 179,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Küchenrollenhalter zum Ankleben, ohne Bohren, für 7,59 Euro statt 9,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Iniu Kabellose Ladestation für induktives Laden, kompatibel mit iPhones, Samsung–Galaxy-Smartphones und Pixels. Für 13,69 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

← Zu den besten Deals vom Donnerstag

