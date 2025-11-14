Ab ins Wochenende! Mit den Amazon-Deals vom Freitag (14.11.)

Neben dem Walking-Pad warten noch weitere Angebote aus den verschiedensten Kategorien auf dich. Wir reden gar nicht lange drumherum, los geht’s!
Die Top-Amazon-Deals am Freitag
- Mini-Keramik Heizlüfter von Pro Breeze, für den Arbeitsplatz oder Schreibtisch, mit Thermostat zur Einstellung der Temperatur, für 25,49 Euro statt 29,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Dreame Hair Glory Combo Haartrockner, mit Diffusor- und Konzentrator-Düse, für eine schnelle Trocknung der Haare, für 69 Euro statt 99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Cycplus Luftpumpe mit 150 PSI, elektrischer Kompressor mit digitaler LED-Anzeige, für 33,99 Euro statt 39,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Sportstech Walkingpad für Zuhause, mit manuell einstellbarer Steigung, bis zu 6 km/h, für 179 Euro statt 269 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Jackery Explorer 1000, 1002 Wh tragbare Powerstation, mobiler Stromspeicher mit 230 V Steckdose und USB-Anschlüssen, für 339 Euro statt 419 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Philips SmartSleep Wake-up Light, Nachttischlampe mit Sonnenaufgangssimulation, 20 Helligkeitseinstellungen, für 107,99 Euro statt 127,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- eufy security Videotürklingel, mit Farbnachtsicht, kann per Kabel oder Akku betrieben werden, für 89,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Xiaomi Redmi 15C 5G Smartphone, 6,9 Zoll großes Display, 4 GB RAM und 128 GB SSD-Speicher, für 139,90 Euro statt 179,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Küchenrollenhalter zum Ankleben, ohne Bohren, für 7,59 Euro statt 9,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
- Iniu Kabellose Ladestation für induktives Laden, kompatibel mit iPhones, Samsung–Galaxy-Smartphones und Pixels. Für 13,69 Euro statt 23,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
Nichts dabei? Das macht nichts
War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.
