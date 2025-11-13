Er kann deine Böden von allein saugen – Hartböden und Kurzflorteppich in Wohn- und Schlafzimmer – Küche oder Bad wischt er sogar feucht durch. Und da er sich selbst entleert, hast du sogar bis zu 75 Tage lang keine Arbeit mit dem Saugroboter. Der Mova E40 Ultra hat also eine Menge drauf. Im Gegensatz zu vielen Modellen der Konkurrenz musst du aktuell aber nicht allzu viel dafür zahlen. Denn den Haushaltshelfer gibt’s jetzt schon im Black-Friday-Angebot bei Amazon, MediaMarkt und Co. für nur 385 Euro.

Bis zu 75 Tage wartungsfrei: Das spricht für den Mova E40 Ultra

Für viele ist es ein Traum: Mit einem Roboter, der einen Großteil der Hausarbeit abnimmt, lässt sich eine Menge Zeit sparen. Und der Mova E40 Ultra Saugroboter kommt hier mit allen Schikanen. Er saugt Teppiche und Hartböden einerseits mit einer hohen Saugkraft von 19.000 Pa – im Preissegment von bis zu 500 Euro bietet diese Leistung kaum ein anderer. Andererseits ist er mit Wischmopps ausgestattet, die er automatisch ausfahren kann, um so bis in die Ecken zu kommen. Ein Feature, das ebenfalls meist nur in höherpreisigen Modellen zu finden ist. Und davon hat der Mova E40 Ultra sogar noch mehr zu bieten – unter anderem auch mit seinem eingebauten Wassertank mit 80 ml Volumen, welcher einen gleichmäßigen Wasserfluss für eine effektive Reinigung ermöglichen soll.

Denn der Saugroboter erkennt ebenso Teppiche per Ultraschall und hebt die Mopps automatisch an, damit dein Teppich nicht feucht wird. Außerdem erhöht der Roboter hier seine Saugkraft, um auch jedes Staubkorn aus den Textilien zu entfernen. Und darüber hinaus bekommst du hier eine All-in-One-Station geliefert, die sich um nahezu alles kümmert, was der Roboter braucht. Sie reinigt die Mopps automatisch mit Frischwasser und kümmert sich ebenfalls um die Trocknung der Wischmopps mit Warmluft, damit kein Schimmel oder schlechter Geruch entsteht.

Die Station des Mova Saugroboters kann Staub automatisch entleeren

Saugroboter ohne Verhedderungen und böse Überraschungen

Zusätzlich punktet der Mova Saugroboter mit einer verhedderungsfreien Seiten-Bürste – ein Feature, das vor allem für Haustierbesitzer ein Muss ist. Und mittels Lasertechnologie erkennt und vermeidet der Roboter sämtliche Hindernisse. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass der Roboter steckenbleibt oder versehentlich etwas in der Wohnung zerstört.

Bei Bedarf lässt sich zudem weiteres Zubehör hinzukaufen. Mit dem separat erhältlichen Reinigungsmitteltank kann die Station dem Roboter etwa automatisch Reinigungsmittel zuführen. Und die optional erhältliche Clean Chop Hauptbürste sorgt mit verbauten Klingen dafür, dass verwickelte Haare einfach durchtrennt werden. So kommt es zu noch weniger Verhedderungen.

Neben den technischen Vorteilen und dem Preis (auf den wir im Anschluss nochmal genauer eingehen) gibt’s beim Mova E40 Ultra Saugroboter noch einen weiteren Pluspunkt: Mova verspricht Käufern nämlich ganze 3 Jahre Garantie.

Jetzt schon zum Black-Friday-Preis zu haben

Ab sofort kannst du dir den Mova E40 Ultra Saugroboter bereits im Black-Friday-Angebot für nur 385 Euro kaufen – zum günstigsten Preis jemals. Zuschlagen kannst du entweder direkt im Mova-Onlineshop oder bei Amazon, bei MediaMarkt oder bei Otto.

Noch mehr Infos zu den Black-Friday-Angeboten von Mova mit bis zu 550 Euro Rabatt findest du hier.