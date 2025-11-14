2 Streaming-Abos für 5,99 Euro – inklusive Sky "Filme und Serien"

3 Minuten
Wer sagt, Streaming-Abos müssen immer teurer werden? Wir haben hier einen nur noch kurze Zeit laufenden Deal, bei dem du für nur 5,99 Euro im Monat an gleich zwei Streaming-Abos kommst. Eins davon ist das "Filme und Serien" Paket von Sky, beziehungsweise dem hauseigenen Streamingdienst WOW.
Frau schaut fernsehen, daneben der Hinweis, dass es jetzt 2 Streaming-Abos für 5,99 Euro gibt - inklusive einem WOW (Sky) Abo.
2 Streaming-Anbieter zusammen für 5,99 Euro - inklusive WOW (Sky) AboBildquelle: M-Production / Shutterstock / WOW / inside digital
Für reichlich Film- und Serien-Hits ist mit dem WOW (Sky) „Filme und Serien“-Paket defintiv gesorgt. Für 5,99 Euro im Monat bekommst du hier aber noch einen weiteren Streaming-Dienst dazu. Und zwar waipu.tv – DER TV-Streaming-Dienst schlechthin mit unzähligen HD-Sendern und Pay-TV-Programmen. Lange läuft der Deal aber nicht mehr: Am 20. November ist wohl Schluss. Grund genug dir das Doppel-Streaming-Schnäppchen fix genauer vorzustellen.

Für nur 6 Euro: Streamingdienst geschenkt zum WOW-Paket

Zu finden ist das Angebot beim TV-Streamingdienst waipu.tv. Dieser lockte in der Vergangenheit immer mal wieder mit echt starken Streaming-Bundles, etwa mit Netflix. Dieses Mal dreht sich jedoch alles um WOW, den Streamingdienst von Sky. Genial ist das Angebot aber ebenso.

Für nur 5,99 Euro pro Monat bekommst du aktuell nämlich WOW „Filme und Serien“ plus waipu.tv Perfect Plus. Was genau diese beiden Pakete beinhalten, erklären wir weiter unten. Kurz gesagt streamst du so aber alle Top-Blockbuster und Hit-Serien aus dem WOW-Angebot, plus TV-Streaming in HD mit über 300 Sendern (inklusive weiterer Pay-TV-Programme).

Jetzt zuschlagen!

Der Angebotspreis von nur 5,99 Euro gilt dabei für die ersten 12 Monate. Anschließend müsstest du dann wieder den normalen Preis zahlen. Doch keine Panik: Zu dem Zeitpunkt kannst du ganz einfach wieder kündigen und den Preisanstieg komplett vermeiden. Mehr Infos zu den Aktionsbedingungen findest du zudem auf der Aktionsseite.

Aktuelles waipu.tv Angebot mit WOW Filme und Serien für 5,99 Euro
All das beinhaltet das WOW-Bundle für 5,99 Euro

Die besten Filme & Serien + umfangreiches TV-Streaming

Für 5,99 Euro pro Monat wird dir hier echt einiges geboten. Allen voran das WOW-Abo ist für Film- und Serien-Fans fast schon ein Muss. Mit Ausnahme einer Sky-Mitgliedschaft kommst du sonst nämlich nirgendwo an HBO-Hits wie The Last of Us oder House of the Dragon. Und auch neue Blockbuster wie Mickey 17 landen nach dem Kino immer recht zügig im Abo.

Gleichzeitig muss sich in Sachen Umfang aber auch waipu.tv keinesfalls hinter anderen Anbietern verstecken. Über 320 TV-Sender, davon mehr als 300 in HD inklusive 70+ Pay-TV-Sender, sind eine ganz schöne Hausnummer. Dadurch stellt waipu.tv etwa eine ideale Alternative zu HD+-Karten dar, denn hiermit schaltest du selbstverständlich auch private Programme wie ProSieben, RTL und Co. scharf. Hinzu kommen dann noch weitere Vorteile, wie 40.000 Filme und Serien auf Abruf, ein 150-Stunden-Aufnahmespeicher sowie die Möglichkeit, auf einer Vielzahl von Geräten daheim und unterwegs auf all dies zuzugreifen. Du merkst: Das Bundle bestehend aus WOW und waipu.tv deckt sowohl das alltägliche Fernsehen, als auch besondere Film- und Serienabende perfekt ab. Und das alles schon für nur 5,99 Euro pro Monat!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Mitreden

2 KOMMENTARE

  1. Nutzerbild Karsten Frei

    Für Sky ist der Zug abgefahren und der Untergang ist schon längst besigelt.
    Im Jahnuar geht HBO Max in deutsprachigen Raum auf Sendung, incl. Sport und viel mehr von Warner Bros. Da lohnt sich doch zwei Monate zu warten.

    https://mag.shock2.info/wb-bestaetigt-hbo-max-ab-januar-in-europa/

    Jetzt noch mit Sky zu werben, ist ob man mit faulen Tomaten auf dem Markt für eigenen Stand wirbt.
    Waipu an sich, ist schon OK, wobei ich deren Jugendschutz nicht verstehe.
    Bei Aboabschluss gebe ich meine Kreditkartennummer, und die wollen kein Ausweiß sehen, aber bei einem Film ab 16, muss ich mein Alter verifizieren und Ausweiß vorlegen, was für ein Schwachsinn.

  2. Nutzerbild Karsten

    Warum erwähnt ihr nie das das das schlechte Paket ist? Werbung Terrorismus, wenn man sich davon befreien will kostet es „schlanke“ 10 Euro mehr, das ist ein Angebot was ich nicht mal umsonst ertrage, habe ein Abo wo WOW gratis dabei ist, die Werbung ist so unerträglich das ich es schlicht nicht nutze.

