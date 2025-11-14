Jetzt schon Black-Friday-Preise: Diese Gadgets kann jeder gebrauchen

Der Händler WELOCK verkauft smarte Türschlösser, die dir den Alltag deutlich erleichtern sollen. Statt mit einem herkömmlichen Schlüssel entsperrst du deine Haus- und Wohnungstür mit einem solchen Gadget bequem per Fingerabdruck oder Code. Jetzt geht WELOCK mit dem Black Friday Sale an den Start, sodass wir mal genauer hinschauen, welche Schlösser sich aktuell besonders lohnen.

WELOCK mit Black Friday Sale

Falls dir der Hersteller WELOCK noch nichts sagt: Hierbei handelt es sich um DEN Vorreiter schlechthin, wenn es um smarte Türschlösser und biometrische Sicherheitssysteme geht. Insbesondere den Einbau von modernen Fingerabdrucksensoren bei Türschlössern hat WELOCK mit vorangetrieben – ein Feature, das du auch bei vielen der folgenden smarten Türschlösser wiederfindest.

Den Anfang unserer Liste macht das WELOCK Smart Lock Touch41. Im Black-Friday-Sale zahlst du mit dem Code VD63 nur 126 Euro für das Schloss.

Dieses Modell öffnet deine Tür einfach per Fingerabdruck. Ein kurzer Scan genügt und nach nicht mal einer Sekunde ist die Tür entriegelt und du kannst dein Zuhause betreten. Die Montage soll dabei ohne Vorkenntnisse in wenigen Minuten gelingen. Das Schloss passt in Türen mit einer Dicke von 50 bis 100 mm. Außerdem lässt sich das smarte Türschloss mit Amazon Alexa und anderen Smart-Home-Assistenten verbinden, sodass du es per Sprachbefehl öffnen kannst, auch wenn du gerade keine Hand frei hast. Für diese Funktionen (App und Sprachbefehl) benötigst du allerdings die separat erhältliche WiFi-Box, an die du für 99 Euro rankommst.

Welock Touch41

Eine Kombination aus Fingerabdruck und PIN-Code bietet dir das kompakte ToucA51. Es entriegelt deine Tür ebenfalls blitzschnell. Du kannst hier bis zu 100 Fingerabdrücke speichern, perfekt also für große Familien oder beispielsweise ein geteiltes Kellerabteil. Über die dazugehörige App kannst du digitale Schlüssel mit Freunden oder Familie teilen – perfekt, wenn du noch unterwegs bist und jemand schon rein soll. Falls du dir Sorgen machen solltest, dass die Schlösser deinen Fingerabdruck nicht lesen können und du vor einer verschlossenen Tür stehen bleibst: Die Erfolgsrate beim ersten Entsperrungsversuch liegt bei beeindruckenden 99,8 Prozent. Mit dem Code VD60 bekommst du das Schloss bereits für 109 Euro.

WELOCK ToucA51

Außerdem im Angebot

Neben diesen beiden Schlössern reduziert WELOCK auch noch den Preis des Smart Lock PCB41 Plus. Dieses funktioniert ausschließlich per PIN-Code, was es zu einer guten Wahl für Ferienwohnungen oder sonstige Mietobjekte macht. Es speichert bis zu 200 Codes, die du entweder dauerhaft oder zeitlich begrenzt vergeben kannst. Es eignet sich für Türen mit einer Dicke zwischen 50 und 100 mm. Mit dem Rabattcode VD40 sinkt der Preis auf 109 Euro.

WELOCK Smart Lock PCB41 Plus

Noch mehr Flexibilität bietet das WELOCK Smart Lock U81, das, genauso wie das oben stehende ToucA51 Fingerabdruck und Zahlencode miteinander vereint. Zusätzlich bekommst du zwei physische Schlüssel. Falls die Batterien einmal leer sind, musst du also trotzdem nicht draußen stehenbleiben. Dieses Modell eignet sich für Türen mit 60 bis 115 mm Dicke und kostet dank Code VD70 nur 179 Euro.

WELOCK Smart Lock U81

Alle smarten Schlösser von WELOCK kommen mit einer Garantie von zwei Jahren. Solltest du nicht zufrieden sein, kannst du deine Bestellung innerhalb von 30 Tagen einfach wieder retournieren. WELOCK versendet außerdem aus einem europäischen Lager – du musst also nicht lange auf dein neues smartes Gadget warten.

