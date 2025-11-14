Das schönste Smartphone zum besten Preis: MediaMarkt reduziert beliebtes Handy deutlich

MediaMarkt bietet im Zuge seiner aktuellen "Black Week Deals" spannende Deals rund um die wohl schönsten Smartphones, die du dir aktuell kaufen kannst. Neben dem genialen Design kann allerdings auch die Leistung der Geräte überzeugen – vor allem zu einem Preis von weniger als 320 Euro.
Nothing Phone 3a auf einem Tisch mit dem MediaMarkt und Saturn Logo
Dieses und weitere Smartphones gibt's jetzt bei MediaMart im AngebotBildquelle: inside digital / MediaMarkt
Ist die Rede vom wohl besten Design bei einem Smartphone, muss die Wahl einfach auf die Geräte von Nothing fallen. Mit ihrer durchsichtigen Glasrückseite und dem coolen Glyph-System haben die Geräte schon zahlreiche Fans gewonnen. Bei MediaMarkt gibt’s die aktuellen Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro jetzt zum absoluten Schnäppchen-Preis.

Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro zum Bestpreis

Bereits in unserem Test zum Nothing Phone (3a) konnte das Gerät auf ganzer Linie überzeugen und gilt als der Geheimtipp schlechthin. Der Elektrofachmarkt bietet jetzt auf beide Modelle der Serie einen neuen Bestpreis. So zahlst du für das Nothing Phone (3a) Pro nur noch 319 Euro und für das Nothing Phone (3a) mit 128-GB-Speicher nur noch 249 Euro. In beiden Fällen handelt es sich um einen neuen Tiefpreis. Möchtest du mehr erfahren, lohnt sich auch ein Blick in unseren Vergleich der beiden Nothing-Smartphones.

Nothing
Nothing Phone (3a)-Serie Ab 249,00 €
Das Nothing Phone (3a) hat ein markantes transparentes Design, eine 50MP-Dreifachkamera und einen 6,77-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz. Die Pro-Version bietet zusätzlich mehr RAM, bessere Kameraoptionen und eine schnellere Leistung durch den Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor. Beide nutzen Android 15 mit AI-gestützter „Essential Space“ zur Organisation von Inhalten und haben eine 5000-mAh-Batterie mit schnellem Laden.
Zum Nothing Phone (3a) ProZum Nothing Phone (3a)

Oder Ihr schaut schnell im nachfolgenden Datenblatt zum Nothing Phone (3a) Pro, ob Euch das Smartphone zusagt:

Nothing 3a Pro schwarz rear
Nothing Phone (3a) Pro
Datenblatt

Allgemein

Prozessor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Arbeitsspeicher 12 GB
Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen)
Farbe
  • Blau
  • Grau
  • Weiß
Marktstart 25 März 2025
Gewicht 201 g

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

