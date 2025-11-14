Das schönste Smartphone zum besten Preis: MediaMarkt reduziert beliebtes Handy deutlich

Ist die Rede vom wohl besten Design bei einem Smartphone, muss die Wahl einfach auf die Geräte von Nothing fallen. Mit ihrer durchsichtigen Glasrückseite und dem coolen Glyph-System haben die Geräte schon zahlreiche Fans gewonnen. Bei MediaMarkt gibt’s die aktuellen Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro jetzt zum absoluten Schnäppchen-Preis.

Nothing Phone (3a) und Phone (3a) Pro zum Bestpreis

Bereits in unserem Test zum Nothing Phone (3a) konnte das Gerät auf ganzer Linie überzeugen und gilt als der Geheimtipp schlechthin. Der Elektrofachmarkt bietet jetzt auf beide Modelle der Serie einen neuen Bestpreis. So zahlst du für das Nothing Phone (3a) Pro nur noch 319 Euro und für das Nothing Phone (3a) mit 128-GB-Speicher nur noch 249 Euro. In beiden Fällen handelt es sich um einen neuen Tiefpreis. Möchtest du mehr erfahren, lohnt sich auch ein Blick in unseren Vergleich der beiden Nothing-Smartphones.

Nothing Phone (3a)-Serie Ab 249,00 € Das Nothing Phone (3a) hat ein markantes transparentes Design, eine 50MP-Dreifachkamera und einen 6,77-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit 120 Hz. Die Pro-Version bietet zusätzlich mehr RAM, bessere Kameraoptionen und eine schnellere Leistung durch den Snapdragon 7s Gen 3 Prozessor. Beide nutzen Android 15 mit AI-gestützter „Essential Space“ zur Organisation von Inhalten und haben eine 5000-mAh-Batterie mit schnellem Laden. Zum Nothing Phone (3a) ProZum Nothing Phone (3a)

Oder Ihr schaut schnell im nachfolgenden Datenblatt zum Nothing Phone (3a) Pro, ob Euch das Smartphone zusagt:

Nothing Phone (3a) Pro Datenblatt Allgemein Prozessor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Arbeitsspeicher 12 GB Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen) Farbe Blau

Grau

Weiß Marktstart 25 März 2025 Gewicht 201 g

