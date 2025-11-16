Rund um den Black Friday kann man nicht nur bei Amazon und Co. ordentlich sparen: Auch der Discounter Lidl ist jetzt mit seiner eigenen Rabatt-Aktion an den Start gegangen – und die kann sich echt sehen lassen. Wie klingt etwa ein Akku-Bohrschrauber für lächerliche 14,99 Euro für dich? Und auch sonst können wir dir drei Produkte für unter 10 Euro definitiv empfehlen.

Akku-Bohrschrauber für 15 Euro

Für nur 14,99 statt ursprünglich fast 35 Euro bekommst du bei Lidl ab sofort den Parkside 12V Akku-Bohrschrauber PBSA 12 F5. Ein richtiger starker Preis für das Gerät, welches unter anderem über ein maximales Drehmoment von 28 Nm und ein abnehmbares Schnellspann-Bohrfutter aus Metall verfügt. Wie der Name schon andeutet, kannst du mit dem Akkuwerkzeug sowohl Bohren als auch Schrauben – also zwei Heimwerker-Aufgaben, die in wirklich jedem Haushalt anfallen.

Regale aufbauen, Bilder aufhängen etc. – mit dem Akku-Bohrschrauber kannst du vieles erledigen (Affiliate-Link*)

Einen Mini-Haken gibt’s bei dem Deal: Der Akku ist für den Preis von 14,99 Euro nicht inklusive. Ein Zweier-Set 12-V-2-Ah-Akkus samt Ladegerät kostet aber immerhin nur 17,99 Euro.

Alles unter 10 Euro: Diese 3 günstigen Produkte lohnen sich

Wer ein echtes Schnäppchen sucht, sollte sich zudem diese drei Produkte für unter 10 Euro nicht entgehen lassen. Den Anfang macht dabei ein Produkt, das wirklich jeder gebrauchen kann: eine Bratpfanne. Lidl verkauft eine wahlweise runde oder eckige Grill-/Bratpfanne mit 28 cm Durchmesser jetzt für nur 9,99 Euro.

Weiter geht’s mit einem praktischen Gadget für unterwegs: diese Powerbank mit 10.000 mAh. Hiermit kannst du unterwegs dein Smartphone oder deine Bluetooth-Kopfhörer aufladen, ohne dass du auf eine Steckdose angewiesen bist. Insbesondere auf längeren Reisen ist ein solches Gadget Gold wert. Bei Lidl kostet es jetzt lediglich 7,99 Euro.

Ein Tipp fürs Homeoffice oder den heimischen PC ist währenddessen diese Funkmaus für nur 7,99 Euro. Bei über 100 Rezensionen konnte sie bei Lidl eine durchschnittliche Bewertung von 4,5/5 Sternen ergattern – du holst dir also eine gute Funkmaus zum erstaunlich kleinen Preis.

Mit Balkonkraftwerk, Saugroboter & mehr: Weitere Lidl-Schnäppchen

Neben den hier bereits vorgestellten Produkten hat Lidl aber natürlich noch viele weitere Angebote parat. Hier folgen weitere Deal-Empfehlungen von uns im Schnelldurchlauf:

Wer noch mehr Schnäppchen entdecken möchte, kann sich zusätzlich zur Aktionsseite durchklicken. Insgesamt hunderte Produkte sind im Preis gesenkt, laut Lidl sind dabei Rabatte von bis zu 72 Prozent möglich.