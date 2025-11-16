MediaMarkt wirft beliebte JBL Bluetooth-Box für unter 100 Euro raus

Bei MediaMarkt kostet eine JBL Bluetooth-Box statt fast 200 jetzt keine 100 Euro mehr. Der als Bestseller gekennzeichnete Speaker scheint dabei äußerst beliebt - kein Wunder beim aktuellen Schnäppchen-Preis.
JBL Charge 5 bei MediaMarkt im Angebot
JBL Charge 5 bei MediaMarkt im Angebot
Im Angebot bei MediaMarkt ist dabei die JBL Charge 5. Der Bluetooth-Lautsprecher wird im Rahmen der frühzeitigen Black-Friday-Angebote jetzt für begrenzte Zeit mit satten 50 Prozent Rabatt rausgeworfen. Dadurch kommst du schon für unter 100 Euro an die Box.

Günstiger war sie nie: JBL-Box bei MediaMarkt für 99 Euro

Der Angebotspreis von nur 99 Euro bei MediaMarkt kann sich echt sehen lassen. Immerhin bekommst du hier nicht nur 50 Prozent Rabatt auf den UVP, mit Blick auf den Preisverlauf war die Bluetooth-Box sogar noch nie günstiger als jetzt im Black-Friday-Deal.

Jetzt zuschlagen!

Der kompakte Speaker wiegt dabei unter 1 kg und kann so überall mithingenommen werden. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden, ist nach IP67 gegen Wasser geschützt und verfügt sogar über eine eingebaute Powerbank, mit der du dein Smartphone unterwegs aufladen kannst. Der Sound kann sich wortwörtlich hören lassen, was auch unser Testbericht zeigt, bei dem die Box 93/100 Punkte ergattern konnte.

Und der aktuelle Preis von nur 99 Euro macht das Preis-Leistungs-Verhältnis nur noch besser.

JBL Charge 5
JBL Charge 5 Ab 99,00 €
JBL Charge 5 Bluetooth-Speaker mit 50 % Rabatt bei MediaMarkt. Nach IP67 gegen Wasser geschützt und mit sattem Sound ausgestattet. Integrierte Powerbank lässt dich unterwegs dein Smartphone aufladen.
Zum Angebot!

Shopping, Black Friday, tink, Bosch, Philips Hue, Amazon
Jetzt weiterlesen
Bosch, Amazon Echo und mehr im Abverkauf: Hier gibt’s jetzt schon starke Black-Friday-Preise

Bildquellen

  • jbl-charge-5: JBL
  • Bosch, Amazon Echo und mehr im Abverkauf: Hier gibt’s jetzt schon starke Black-Friday-Preise: Inside Creative House,shutterstock.com/Bosch/Amazon/Philips
  • jbl-charge-5-bei-mediamarkt-im-angebot: inside digital / MediaMarkt
Jetzt weiterlesen

LIDL
Ab sofort: Lidl verkauft Akku-Bohrschrauber für nur 15 Euro
Lidl-Logo daneben ein Akku-Bohrschrauber, der jetzt nur 14,99 Euro kostet
Lidl startet in die Pre-Black-Week-Phase und sorgt so in seinem Onlineshop für einen waschechten Ausverkauf. Von einem 15-Euro-Akkubohrschrauber bis hin zu verschiedenen praktischen Produkten für unter 10 Euro gibt's hier einiges zu entdecken.

