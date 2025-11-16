MediaMarkt wirft beliebte JBL Bluetooth-Box für unter 100 Euro raus

Im Angebot bei MediaMarkt ist dabei die JBL Charge 5. Der Bluetooth-Lautsprecher wird im Rahmen der frühzeitigen Black-Friday-Angebote jetzt für begrenzte Zeit mit satten 50 Prozent Rabatt rausgeworfen. Dadurch kommst du schon für unter 100 Euro an die Box.

Günstiger war sie nie: JBL-Box bei MediaMarkt für 99 Euro

Der Angebotspreis von nur 99 Euro bei MediaMarkt kann sich echt sehen lassen. Immerhin bekommst du hier nicht nur 50 Prozent Rabatt auf den UVP, mit Blick auf den Preisverlauf war die Bluetooth-Box sogar noch nie günstiger als jetzt im Black-Friday-Deal.

Der kompakte Speaker wiegt dabei unter 1 kg und kann so überall mithingenommen werden. Er hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden, ist nach IP67 gegen Wasser geschützt und verfügt sogar über eine eingebaute Powerbank, mit der du dein Smartphone unterwegs aufladen kannst. Der Sound kann sich wortwörtlich hören lassen, was auch unser Testbericht zeigt, bei dem die Box 93/100 Punkte ergattern konnte.

Und der aktuelle Preis von nur 99 Euro macht das Preis-Leistungs-Verhältnis nur noch besser.

