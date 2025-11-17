Samsung-Smartphones gibt es in den verschiedensten Preisklassen. Insbesondere die A-Reihe entpuppt sich dabei aber als Preis-Leistungs-Tipp. Und dieses Verhältnis wird durch die neuen Amazon-Angebote nur noch besser. So reduziert der Versandhändler etwa das beliebte Galaxy A56 auf nur 279 Euro. Noch günstiger ist das dieses Jahr erschienene Galaxy A26 für nur 209 Euro.

Nie günstiger: Amazon sorgt für Samsung-Smartphone-Schnäppchen

Beim Galaxy A26 in der Variante mit 256 GB Speicher sorgt Amazon dabei sogar für einen noch nie dagewesenen Tiefstpreis. Das heißt: Günstiger als jetzt für 209 Euro war das Samsung-Handy zuvor noch nie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bei uns im Test überzeugte das Galaxy A26 vollkommen und konnte sich 4/5 Sternen sichern. Das lange Update-Versprechen, die gute Verarbeitung und weitere Vorteile wie ein verbauter microSD-Slot – den viele neue Smartphones ja leider nicht mehr haben – zählen zu den großen Pluspunkten.

Und insbesondere für jetzt nur 209 Euro machst du mit dem Samsung Galaxy A26 (256 GB) auf keinen Fall einen Fehlkauf.

Galaxy A26 (256 GB) Ab 209,00 € Dank 43 Prozent Rabatt gibt es das Galaxy A26 (256 GB) jetzt zu einem noch nie zuvor erreichten Tiefstpreis. Das Samsung-Handy liefert zum kleinen Preis eine ansprechende Leistung mit langen Update-Support und verfügt dabei sogar über einen microSD-Karten-Slot zur Speichererweiterung, den viele andere Smartphones nicht mehr besitzen. Zum Angebot!

Beliebte Galaxy A56 ebenfalls im Angebot

Wer etwas mehr Leistung möchte und dafür bereit ist, knapp 70 Euro mehr auszugeben, sollte hingegen einen Blick auf das Galaxy A56 werfen. Nicht umsonst handelt es sich hierbei wohl um das beliebteste Modell aus dem Hause Samsung, immerhin kombiniert der Hersteller hier eine gute (Akku-)Leistung mit einem farbenfrohen wie hellen Display – und das zu einem deutlich kleineren Preis als die S25-Modelle. Nicht umsonst titelte unser Smartphone-Experte Timo bei seinem Test: „Mehr Smartphone braucht man nicht“.

Hier mehr erfahren: Samsung Galaxy A56 im Test

Galaxy A56 Ab 279,00 € Das beliebte Samsung Galaxy A56 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer guten (Akku-)Leistung, einem Top-Display und weiteren Vorteilen wie dem langen Update-Support Zum Angebot!

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!