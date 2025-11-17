Kopfhörer-Preissturz: Diese speziellen Hörer gibt's selbst am Black Friday nicht billiger

Die Huawei FreeClip Kopfhörer mögen auf den ersten Blick vielleicht wie In-Ears aussehen, es handelt sich hierbei jedoch um sogenannte Open-Ear-Kopfhörer. Der große Unterschied ist, dass du diese nicht ins Ohr reindrückst – sie erzeugen den Sound stattdessen in der Hörmuschel. Das sorgt für viele für deutlich mehr Komfort – und konnte auch bei uns im Test überzeugen. Jetzt senkt Huawei den Preis der FreeClip deutlich.

Selbst am Black Friday nicht billiger: Huawei FreeClip im Angebot

Mit Blick auf den bevorstehenden Black Friday reduziert Huawei die FreeClip bereits jetzt im Preis. Statt fast 200 Euro kosten sie dadurch aktuell nur noch 129 Euro. Laut dem Hersteller soll dieser Preis selbst am Black Friday nicht mehr unterboten werden. Wer vom Open-Ear-Design überzeugt ist, kann also bedenkenlos jetzt schon zuschlagen.

Wir konnten die Huawei FreeClip bereits selbst ausführlich testen und waren dabei vor allem vom Design, aber auch vom Sound absolut überzeugt. Für uns sind die daher wirklich eine ideale Alternative für alle, die nicht auf herkömmliche In- oder Over-Ear-Kopfhörer setzen wollen.

Wer hingegen einfach nur preiswerte In-Ears sucht, kann sich die FreeBuds 7i mal genauer ansehen. Denn auch die sind bereits mit einem Black-Friday-Rabatt versehen und kosten so nur noch 79,99 Euro.

MatePads im Preissturz: So günstig sind die Tablets jetzt

Während der Early-Bird-Black-Friday-Rabatte bekommst du außerdem drei der MatePads von Huawei mit ordentlichen Rabatten. Für diese Angebote brauchst du allerdings bestimmt Rabattcodes, die wir dir am Ende des Artikels zeigen. Erst einmal nehmen wir die Tablets etwas genauer unter die Lupe.

Für das MatePad 11.5 stehen jetzt statt 259 nur noch 229 Euro auf der Rechnung. Das Tablet mit seinem 11.5 Zoll großen Display ist wie geschaffen zum Serienstreamen oder Arbeiten.

Huawei MatePad 11.5 jetzt im Angebot (Affiliate-Link*)

Dank 120-Hz-Bildwiederholfrequenz werden all deine Inhalte schön flüssig und ohne Ruckler dargestellt. Der Akku mit 7.700 mAh ermöglicht dir bis zu 10 Stunden Videowiedergabe am Stück und bringt dich damit easy durch jeden Arbeitstag. Für 229 Euro bekommst du es jetzt inklusive M-Pencil und zwei Tastaturen, sodass du es auch zum Erstellen von Dokumenten oder für handschriftliche Notizen verwenden kannst.

Noch einen drauf legt Huawei mit dem MatePad Pro 13.2. Dieses glänzt mit 12 GB RAM und 512 GB internem Speicher. Das OLED-Display löst mit 2.880 x 1.920 Pixeln auf, was für gestochenscharfe Inhalte sorgt. Selfies knipst du mit der 8-MP-Frontkamera, für alle weiteren Schnappschüsse steht dir die Rückkamera mit 50 MP zur Verfügung.

In Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen M-Pencil und der passenden Tastatur liefert es eine mächtige Leistung, die einem Notebook nicht wirklich nachsteht. Mit einem Gesamtgewicht von nur 580 Gramm ist es aber deutlich leichter und dementsprechend auch einfacher zu transportieren. Mit Early-Bird-Rabatt bekommst du es jetzt für 799 statt 999 Euro, du sparst dir also satte 200 Euro. Hier lautet der Rabatt-Code AHWBF200

MatePad Pro 13.2 für 799 Euro (mit Code AHWBF200)

Eine weitere spannende Option, vor allem für kreative Köpfe, die gerne zeichnen und Skizzen anfertigen, ist das Huawei MatePad 12 X. Das PaperMatte-Display erweckt den Eindruck, als würdest du auf echtem Papier arbeiten. Auch hier gibt’s den M-Pencil gratis dazu und der Preis fällt auf 449 Euro.

So sicherst du dir den Early-Bird-Rabatt

Um den vergünstigten Preis bereits vor dem Black Friday zu ergattern, musst du dich für den Newsletter von Huawei registrieren. Dann bekommst du einen entsprechenden Rabattcode zugeschickt, den du beim Checkout eingeben kannst. Bei manchen Produkten, wie dem MatePad Pro 13.2 liegt uns der Rabattcode aber sogar bereits vor, da benötigt es keine zusätzliche Anmeldung mehr. Aber Achtung: Der Code gilt nur für ausgewählte Artikel (wie die oben vorgestellten Tablets). Mit dem Code AHWBF2025 kannst du auf alle anderen Artikel acht Prozent Discount sichern. Kombinieren lassen sich die Rabatte allerdings nicht.

Wer sich für den Newsletter anmeldet, kann bei den Black-Deals von Huawei zusätzlich sparen (Affiliate-Link*)

Neben den Tablets gibt’s noch diese Angebote von Huawei:

→ Hier kommst du zu allen Black-Deals von Huawei!