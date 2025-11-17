Klarmobil haut riesigen Vodafone-Tarif für unter 10 Euro raus

Selbst Tarife mit enormen Datenpaket müssen nicht mehr unbedingt teuer sein - vor allem nicht im November, wenn rund um den Black Friday zahlreiche Mobilfunkanbieter die Preise nach unten treiben. So haut Klarmobil jetzt etwa ein echtes Vodafone-Schnäppchen raus.
Frau mit Smartphone schaut nach links auf ein neues Tarif-Angebot, bei dem es 75 GB für unter 10 Euro gibt
75 GB Tarif für unter 10 EuroBildquelle: PeopleImages / Shutterstock.com / Klarmobil / inside digital
Wer viel unterwegs ist und dabei nicht nur ein bisschen durch Social Media scrollt, sondern etwa regelmäßig YouTube-Videos streamt und auch sonst viel Datenvolumen verbraucht, benötigt einen Tarif mit großem Datenpolster. Das Problem: Im Normalfall sind die recht teuer. Doch nicht hier: 75 GB im Vodafone-5G-Netz kosten dich nur 9,99 Euro im Monat – ohne Anschlussgebühr und sonstige Extra-Kosten.

Das alles steckt im 10-Euro-Tarif

Geringe Monatskosten, keinerlei Anschlussgebühr und dafür satte 75 GB? Dieser frühzeitige Black-Friday-Deal von Klarmobil kann sich echt sehen lassen. Hier sind alle Angebots-Infos auf einen Blick:

  • 75 GB im 5G-Netz von Vodafone (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • Keine Anschlussgebühr
  • 24 Monate Mindestlaufzeit
    Für nur 9,99 Euro pro Monat
Als zusätzliches Extra bekommst du beim Vertragsabschluss übrigens noch den TV-Streamingdienst waipu.tv für sechs Monate gratis (Comfort-Paket). Wer daran kein Interesse hat, sollte das Abo nach Vertragsabschluss einfach direkt wieder kündigen, ansonsten fallen ab dem 7. Monat nämlich zusätzlich 4,99 Euro pro Monat an.

Weitere Black-Friday-Deals von Klarmobil

Neben dem 75-GB-Schnäppchen hat Klarmobil zusätzlich noch einige weitere Tarif-Angebote rund um den Black Friday auf Lager. So kosten dich 100 GB etwa nur 14,99 Euro, während du für monatlich 19,99 Euro satte 200 GB bekommst. Auch bei diesen Tarifen bist du im 5G-Netz von Vodafone unterwegs und zahlst keinerlei Anschlussgebühr, bekommst aber sogar eine top Surfgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s.

Klarmobil
Klarmobil Black Friday Angebote Ab 9,99 €
Die Black-Friday-Angebote von Klarmobil sind verfügbar! Das Highlight ist dabei ein 75-GB-Tarif im Vodafone-Netz für nur 9,99 Euro. Eine Anschlussgebühr musst du hier zusätzlich nicht zahlen.
Übrigens: Wer keine Lust hat, sich direkt für 24 Monate zu binden, kann die Tarife auch ohne feste Laufzeit als Flex-Variante abschließen. Dann steigen aber die Monatskosten, weshalb wir eindeutig zu den Varianten mit 24 Monaten Laufzeit raten. Die sind nämlich echt günstig und einen genaueren Blick wert.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Klarmobil. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

