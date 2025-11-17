Klarmobil haut riesigen Vodafone-Tarif für unter 10 Euro raus

Wer viel unterwegs ist und dabei nicht nur ein bisschen durch Social Media scrollt, sondern etwa regelmäßig YouTube-Videos streamt und auch sonst viel Datenvolumen verbraucht, benötigt einen Tarif mit großem Datenpolster. Das Problem: Im Normalfall sind die recht teuer. Doch nicht hier: 75 GB im Vodafone-5G-Netz kosten dich nur 9,99 Euro im Monat – ohne Anschlussgebühr und sonstige Extra-Kosten.
Das alles steckt im 10-Euro-Tarif
Geringe Monatskosten, keinerlei Anschlussgebühr und dafür satte 75 GB? Dieser frühzeitige Black-Friday-Deal von Klarmobil kann sich echt sehen lassen. Hier sind alle Angebots-Infos auf einen Blick:
- 75 GB im 5G-Netz von Vodafone (50 MBit/s)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- Keine Anschlussgebühr
- 24 Monate Mindestlaufzeit
→ Für nur 9,99 Euro pro Monat
Als zusätzliches Extra bekommst du beim Vertragsabschluss übrigens noch den TV-Streamingdienst waipu.tv für sechs Monate gratis (Comfort-Paket). Wer daran kein Interesse hat, sollte das Abo nach Vertragsabschluss einfach direkt wieder kündigen, ansonsten fallen ab dem 7. Monat nämlich zusätzlich 4,99 Euro pro Monat an.
Weitere Black-Friday-Deals von Klarmobil
Neben dem 75-GB-Schnäppchen hat Klarmobil zusätzlich noch einige weitere Tarif-Angebote rund um den Black Friday auf Lager. So kosten dich 100 GB etwa nur 14,99 Euro, während du für monatlich 19,99 Euro satte 200 GB bekommst. Auch bei diesen Tarifen bist du im 5G-Netz von Vodafone unterwegs und zahlst keinerlei Anschlussgebühr, bekommst aber sogar eine top Surfgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s.
Übrigens: Wer keine Lust hat, sich direkt für 24 Monate zu binden, kann die Tarife auch ohne feste Laufzeit als Flex-Variante abschließen. Dann steigen aber die Monatskosten, weshalb wir eindeutig zu den Varianten mit 24 Monaten Laufzeit raten. Die sind nämlich echt günstig und einen genaueren Blick wert.
→ Zu den Tarif-Angeboten von Klarmobil
