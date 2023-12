Huawei FreeClip im Test: Die besten Kopfhörer für Sport und Homeoffice

Die Huawei FreeClip sind sogenannte Open Ear Kopfhörer. Diese Art von Kopfhörern ist für langes Tragen konzipiert und lässt den eigentlichen Gehörgang frei. Das unterscheidet sich klar von In-Ear-Kopfhörern. Der Ton wird also in der Hörmuschel erzeugt und nicht im Gehörgang. Das verringert den Druck im Ohr und sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Außerdem nimmt man seine Umgebung wie gewohnt wahr, was solche Kopfhörer ideal für Sport in der Natur, für Pendler auf dem Rad oder zum Arbeiten im Homeoffice macht.

Die Kopfhörer sind aus drei Bauteilen zusammengesetzt: einem bohnenförmigen Element mit Akku, welcher hinter dem Ohr getragen wird, einem kugelförmigen Element mit dem Audioequipment in der Ohrmuschel und der sogenannten „C-Bridge“, welche die beiden Elemente verbindet. Getragen werden die Kopfhörer ähnlich wie ein Earcuff, heißt du klemmst sie dir an den Rand deines Ohres. Huawei hat hier nach eigenen Angaben über 10.000 3D-Modelle von Ohren genutzt, um einen idealen Halt zu gewährleisten. Die „C-Bridge“ besteht dabei aus einem weichen TPU-Material mit einem Nitinol-Draht in der Mitte, welcher sich auch nach starkem Verformen wieder zurück zu seiner ursprünglichen Form biegen soll.

Die neuen Huawei FreeClip

→ Weitere Infos direkt beim Hersteller

Ungewöhnliches Design – überraschend guter Halt

Das Anziehen der Kopfhörer ist leichter, als es auf den ersten Blick klingt. Ist beim ersten oder zweiten Anziehen ein Spiegel hilfreich, gewöhnt man sich schnell daran und steckt sich die Huawei FreeClip im Bruchteil einer Sekunde ans Ohr. Das klappt mit einer Hand und ganz ohne lästiges Justieren der Bügel wie bei anderen Open Ear Kopfhörern.

Die Huawei FreeClip halten wie ein Earcuff seitlich am Ohr

Für Brillenträger hat die Bauform ohne Bügel einen weiteren Vorteil. Da die Kopfhörer seitlich am Ohr halten und keinen Bügel benötigen, gibt es auch keinen Konflikt mit der Brille, auch wenn man sich etwa im Zug oder Flugzeug seitlich anlehnt.

Auch der Halt ist ausgezeichnet. Ich habe die Huawei FreeClip im Test nicht nur am Schreibtisch, sondern auch unterwegs und beim Sport getragen. Sogar beim Joggen halten die Kopfhörer ausgezeichnet am Ohr und sind kein einziges Mal verrutscht. Durch das leichte Gewicht vergisst man nach einiger Zeit fast, dass man die Kopfhörer trägt. So ist jeder Ohrstecker gerade einmal 5,6 Gram schwer und wiegt damit in etwa so viel wie eine 20-Cent-Münze.

Klang der Huawei FreeClip

In den Huawei FreeClip steckt ein magnetischer 10,8 Millimeter Treiber. Hierbei handelt es sich um jenes Modell, das auch in den FreeBuds 5 zum Einsatz kommt. Im Test überzeugen die FreeClip mit einem natürlichen Klang. Qualitativ sind die Ohrstecker auf einem Niveau mit den Huawei FreeBuds 5 oder Apple AirPods 3. Nur der Bass ist aufgrund der offenen Bauform etwas schwächer, aber noch auf einem brauchbaren Niveau.

Eine aktive Geräuschunterdrückung gibt es nicht. Vielmehr ist es Sinn und Zweck bei dieser Bauform Außengeräusche zuzulassen. Auch ohne dedizierten Transparenz-Modus bekommst du also alles um dich herum mit. Deine Musik hingegen ist nach außen nicht zu hören. Bei einem Test in einem komplett stillen Raum und normaler Musiklautstärke bemerkt dein Sitznachbar ab einem Abstand von ungefähr 20 Zentimetern, dass gerade Musik läuft. Um die Stimmen eines Telefonats mitzubekommen, muss man noch näher heran. Sobald Umgebungsgeräusche zu hören sind, hören Sitznachbarn nichts mehr von den Kopfhörern. Das verbaute „Reverse Sound Waves System“ verhindert also effektiv, dass Umstehende mithören können. Es sind also wirklich Ohrhörer und nicht kleine Lautsprecher, die auch die Umgebung mit beschallen.

Smarte Hard- und Software

Bisher einmalig bei True Wireless Kopfhörern: Die beiden Stecker sind von der Form her identisch. Es gibt also kein rechts oder links. Heißt, es spielt keine Rolle, in welchem Ohr du welchen Kopfhörer trägst. Bei jedem Anziehen erkennen die Huawei FreeClip selbst an welchem Ohr sie hängen und stellen den Stereo-Klang automatisch ein. Davon profitieren auch Nutzer, welche gerne nur einen Ohrstecker tragen. Denn ist der eine Kopfhörer irgendwann leer, kannst du den zweiten Ohrstecker im selben Ohr weiternutzen.

Beide Ohrstecker sind identisch – auch beim Aufladen im Case

Bis der Akku leer ist, dauert es jedoch. So halten die Ohrstecker beim Musikhören rund 8 Stunden mit einer Ladung durch. Zusammen mit dem Case kommst du so auf eine Laufzeit von 36 Stunden, bevor man per USB-C-Kabel oder kabellos aufladen muss.

Wenn du die Huawei FreeClip verwendest, solltest du dir die AI Life App von Huawei herunterladen. Diese benötigt man nicht jeden Tag, jedoch zum Einspielen von Softwareupdates sowie dem Anpassen der Gesten. Standardmäßig pausiert ein Doppelklick die Musik und ein Dreifachklick springt zum nächsten Titel. Dabei musst du nicht einmal die Kopfhörer selbst berühren, sondern kannst überall an deinem Ohr klicken. Apple-Nutzer finden die App im App Store. Android-Nutzer müssen die App hingegen selbst installieren. Ein QR-Code dazu findet sich in der Anleitung. Hierbei musst du jedoch aufpassen, dir nicht den alternativen Appstore „AppGallery“, sondern lediglich die Kopfhörer-App zu installieren.

Huawei FreeClip im Test: Unser Fazit

Die Huawei FreeClip sind die ersten Open-Ear-Kopfhörer des Herstellers. Dabei kopiert man nicht einfach die Konkurrenz, sondern wagt ein komplett eigenes Design. Diese Mühe macht sich bezahlt. So konnten uns die neuen Kopfhörer mit einem hervorragenden Tragegefühl im Test überzeugen, welches sich von der Konkurrenz mit Bügel-Design abhebt und insbesondere für Brillenträger ein echter Vorteil ist. Auch der Klang ist gut, sodass die Huawei FreeClip eine gute Wahl für alle Käufer auf der Suche nach neuen Open-Ear-Kopfhörern sind.

Huawei FreeClip in Lila

Die Huawei FreeClip sind ab sofort in den Farben Schwarz und Lila unter anderem im Huawei-Online-Store erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 199 Euro. Als Bonus für alle frühen Besteller gibt es bis zum 31. Januar 2024 ein Huawei Band 8 bei jedem Kauf kostenfrei dazu.

→ zum Shop direkt beim Hersteller