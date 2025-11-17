Bestseller-Kaffeemaschine mit 34 Prozent Rabatt: Amazon-Deals zum Wochenstart (17.11.)

Hier liefern wir dir wieder spannende Amazon-Deals direkt zum Wochenstart. Zu holen gibt es den Bestseller Nr. 1 aus der Kategorie Kaffeemaschinen, sowie weitere Angebote, die du nicht verpassen solltest.
Deals des Tages für Montag
Eine neue Woche bricht an und passend dazu liefern wir dir direkt wieder 10 Amazon-Schnäppchen. Hier kommt die Liste.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

  • Sanoto Knochenschallkopfhörer, Bluetooth 5.3 mit IPX7 Zertifizierung, optimal zum Laufen und Fahrradfahren, für 39,19 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Canon Selphy CP1500 Mini Fotodrucker, druckt Fotos bis Postkartengröße (10 x 15 cm), Verbindung per WLAN, für 99 Euro statt 139 Euro (ohne Papier). Hier geht’s zum Angebot.
  • Shark SpeedStyle Haartrockner, mit verschiedenen Aufsätzen zum Trocknen und Stylen der Haare, für 103,99 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tefal Express Power Dampfbügelstation, für glatte Wäsche ohne Verbrennungsgefahr, für 122,55 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • LED-Lichterkette für den Weihnachtsbaum, 23 Meter lang, mit einem 3 Meter langen Stromkabel, mit Fernbedienung, für 17,99 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Baseus Docking Station, Spacemate Series 11-in-1, mit zwei HDMI und 3 USB-C-Anschlüssen, für 107,99 Euro statt 141,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • De’Longhi Dedica Duo Perfetto, kompakte Siebträgermaschine, Besteller Nr. 1 in der Kategorie Espresso- & Kaffeemaschinen, mit Milchaufschäumer, für 199 Euro statt 299 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

Kannst du alles nicht gebrauchen? Dann freu dich schon mal auf morgen. Wir versorgen dich auch am Dienstag mit den coolsten Amazon-Deals. Falls du nicht warten möchtest, schau doch mal hier auf unserer Deal-Seite vorbei.

Zu den heißesten Deals vom Dienstag

