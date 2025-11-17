Bestseller-Kaffeemaschine mit 34 Prozent Rabatt: Amazon-Deals zum Wochenstart (17.11.)

Eine neue Woche bricht an und passend dazu liefern wir dir direkt wieder 10 Amazon-Schnäppchen. Hier kommt die Liste.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Sanoto Knochenschallkopfhörer, Bluetooth 5.3 mit IPX7 Zertifizierung, optimal zum Laufen und Fahrradfahren, für 39,19 Euro statt 49,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Canon Selphy CP1500 Mini Fotodrucker, druckt Fotos bis Postkartengröße (10 x 15 cm), Verbindung per WLAN, für 99 Euro statt 139 Euro (ohne Papier). Hier geht’s zum Angebot.

Shark SpeedStyle Haartrockner, mit verschiedenen Aufsätzen zum Trocknen und Stylen der Haare, für 103,99 Euro statt 199,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Infrarotheizung von Königshaus, 450 W, Steuerung per App oder mit Fernbedienung, inklusive Standfüße, für 76,41 Euro statt 89,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips LED Classic GU10 Lampen, 6er Set mit 50 W, leuchten warmweiß mit 2700 K, für 8,99 Euro statt 12,40 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tefal Express Power Dampfbügelstation, für glatte Wäsche ohne Verbrennungsgefahr, für 122,55 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Google TV Streamer 4K, Streaming mit bis zu 4K und Dolby Vision, inklusive Fernbedienung mit Sprachsteuerung, für 88 Euro statt 119 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

LED-Lichterkette für den Weihnachtsbaum, 23 Meter lang, mit einem 3 Meter langen Stromkabel, mit Fernbedienung, für 17,99 Euro statt 24,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Baseus Docking Station, Spacemate Series 11-in-1, mit zwei HDMI und 3 USB-C-Anschlüssen, für 107,99 Euro statt 141,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

De’Longhi Dedica Duo Perfetto, kompakte Siebträgermaschine, Besteller Nr. 1 in der Kategorie Espresso- & Kaffeemaschinen, mit Milchaufschäumer, für 199 Euro statt 299 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Täglich neue Schnäppchen von Amazon

