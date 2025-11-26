Rund 80 statt 150 Euro: So holst du dir diese Ninja Heißluftfritteuse fast zum halben Preis

Vielleicht hast du schon länger über den Kauf einer Heißluftfritteuse nachgedacht, aber bisher noch nicht zugeschlagen? Ninja macht dir jetzt den Kauf mit einem ordentlichen Rabatt ziemlich schmackhaft. So kannst du noch preiswerter gesund, schnell und energiesparend backen, braten oder (heißluft-)frittieren. Was das Küchengerät im Detail kann und wie du dir zehn Prozent Extra-Rabatt sicherst, erfährst du hier.

Ninja Heißluftfritteuse Max Pro 80,99 € Die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro ist ein kompaktes, günstiges Einstiegsgerät mit großem 6,2-Liter-Volumen, vielfältigen Garfunktionen und schneller, fettarmer Zubereitung bei minimalem Reinigungsaufwand. Mit unserem Code INSIDE10 kommst du zum Angebotspreis dran. Zum Angebot!

Das kann die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro

Die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro ist ein gutes Einstiegsmodell in die Welt der Airfryer – denn sie ist vergleichsweise günstig und kompakt. Dadurch passt sie auch in kleinere Küchen oder Schränke, in denen wenig Platz ist. Und dennoch bietet sie ein großes Füllvolumen von 6,2 Litern. So kannst du laut Ninja ein Abendessen für ein bis zwei Personen in einem Rutsch damit zubereiten. Ob große Mengen Pommes, Nuggets oder bis zu vier Hähnchenbrüste – hiermit ist alles schnell gegart.

Insgesamt stehen dir sechs verschiedene Garfunktionen zur Verfügung – du kannst also bei weitem nicht nur mit Heißluftfrittieren. Mit der Max Crisp Funktion machst du Speisen etwa besonders knusprig. Und mit der Braten-Funktion lassen sich Kartoffeln, Auberginen oder Überbackenes schnell zubereiten. Laut Ninja passt sogar ein ganzes Brathähnchen in den Garkorb. Auch zum Aufwärmen oder Dörren eignet sich der Airfryer. Und sogar Muffins, Brötchen und sonstige Süßspeisen lassen sich hiermit backen.

Generell sollst du mit der Heißluftfritteuse laut Ninja Speisen bis zu 50 Prozent schneller und bis zu 60 Prozent sparsamer garen können als mit einem Backofen. Außerdem benötigst du bis zu 75 Prozent weniger Fett, als mit einer herkömmlichen Fritteuse. Und da Garkorb und mitgelieferter Crisper-Gittereinsatz spülmaschinenfest sind, hast du im Anschluss kaum noch einen Reinigungsaufwand. Cool ist zudem: Wenn du den Airfryer jetzt bei Ninja bestellst, kannst du dich über eine gratis Schürze und Silikonzange von Ninja freuen.

60 Euro günstiger? So sparst du weitere 10 Prozent!

Eigentlich hat der Airfryer einen UVP von 149,99 Euro. Jetzt zieht der Hersteller aber 60 Euro davon ab und schreibt 89,99 Euro aufs Preisschild. Davon kannst du aber nochmal weitere zehn Prozent abziehen, wenn du unseren Code INSIDE10 beim Kauf angibst. Dann stehen zum Schluss nur noch 80,99 Euro auf der Rechnung.

Im Black-Friday-Sale sind obendrein viele weitere Produkte des Herstellers stark reduziert. Hier kannst du einmal selbst durch die Angebote stöbern.