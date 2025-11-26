Ein großer Tarif, ein Top-Netz – und dazu mit dem Galaxy S25 Ultra das derzeit beste Smartphone aus dem Hause Samsung. Was ziemlich teuer klingt, geht dank der Black Week aktuell sogar überraschend günstig. Monatlich stehen hier nur 39,99 Euro auf der Rechnung und der einmalige Gerätepreis fürs Galaxy S25 Ultra liegt ebenfalls bei niedrigen 49 Euro.
Das alles steckt im Galaxy-S25-Ultra-Bundle
- Galaxy S25 Ultra für einmalig 49 Euro
- 39,99 Euro Anschlussgebühr + 5,95 Euro Versandkosten
- Vodafone-Tarif im 5G-Netz mit 100 GB (50 MBit/s)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- Kostenloses EU-Roaming
- 24 Monate Mindestvertragslaufzeit
Das Angebot ist in dieser Form nur bis zum 30. November erhältlich. Wer Interesse hat, sollte also lieber schnell zuschlagen. Warum das Galaxy-S25-Ultra-Bundle preislich richtig stark ist, zeigen wir dir jetzt.
Durchgerechnet: Darum ist der Black-Friday-Deal gut
Auf den ersten Blick ist das Angebot bereits nicht schlecht: Ein großer Tarif zum recht fairen Preis, dazu das beste Samsung-Handy für unter 50 Euro. Wie gut der Deal wirklich ist, zeigt aber erst eine genauere Rechnung.
Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommen bei dem Black-Friday-Deal Gesamtkosten von 1.054,70 Euro auf dich zu. Zugegeben kein kleiner Betrag, doch allein das Galaxy S25 Ultra kostet im Netz – trotz der Black Week – derzeit mindestens 972 Euro. Verrechnet man diesen Preis mit den Tarif-Kosten und teilt das Ergebnis durch die Laufzeit, ergibt dies einen Effektivpreis von lediglich 3,45 Euro. Hierbei handelt es sich um einen guten Indikator, der zeigt, ob ein Tarif-Bundle wirklich gut ist (da hier die „echten“ Kosten für das beiliegende Smartphone herausgerechnet werden). Und unter 4 Euro pro Monat für einen 100-GB-Tarif im Vodafone-Netz sind wirklich verdammt stark! Wichtig ist nur: Nach Ablauf der 24 Monate Mindestlaufzeit steigen die Monatskosten an, zu diesem Zeitpunkt solltest du den Vertrag also unbedingt wieder kündigen.
Galaxy S25 Ultra: Das beste Samsung-Handy auf dem Markt
Abschließend werfen wir noch kurz einen Blick auf das Galaxy S25 Ultra. Wie bereits geschrieben: Hierbei handelt es sich um das derzeit leistungsstärkste Samsung-Smartphone auf dem Markt. Hiermit bekommst du also in so ziemlich jeder Hinsicht Extraklasse: vom hervorragenden 6,9 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz bis hin zur starken Triple-Kamera (mit 50 + 50 + 200 MP).
Allgemein
|Betriebssystem
|Android
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Kabellos aufladbar (Qi)
|✓
|Wasser- und Staubdicht
|Strahlwasser (Wasserhahn)
|Farbe
|
|Marktstart
|Januar 2025
|Gewicht
|218 g
In unserem Test haben wir vor allem den ziemlich hohen Preis des Galaxy S25 Ultra kritisert. Mit dem neuen Tarif-Bundle zur Black Week umgehst du diesen aber komplett und sicherst dir so eine der wohl derzeit besten Möglichkeiten, an das herausragende Samsung-Smartphone zu kommen.
