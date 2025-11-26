Ein großer Tarif, ein Top-Netz – und dazu mit dem Galaxy S25 Ultra das derzeit beste Smartphone aus dem Hause Samsung. Was ziemlich teuer klingt, geht dank der Black Week aktuell sogar überraschend günstig. Monatlich stehen hier nur 39,99 Euro auf der Rechnung und der einmalige Gerätepreis fürs Galaxy S25 Ultra liegt ebenfalls bei niedrigen 49 Euro.

Galaxy S25 Ultra + 100-GB-Tarif 39,99 € In diesem Tarif-Bundle bekommst du das Galaxy S25 Ultra für einmalig 49 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten). Der Tarif bietet gleichzeitig satte 100 GB im 5G-Netz von Vodafone (50 MBit/s) sowie eine Allnet-Flat und EU-Roaming. Monatlich stehen dafür 39,99 Euro auf der Rechnung. Wie gut der Deal ist, zeigt der Effektivpreis von lediglich 3,45 Euro pro Monat. Kurz gesagt: Hierbei handelt es sich aktuell um eine der besten Möglichkeiten, günstig an das Galaxy S25 Ultra zu kommen – und nebenbei auch einen großen 5G-Tarif abzugreifen. Für monatlich 39,99 Euro

Das alles steckt im Galaxy-S25-Ultra-Bundle

Galaxy S25 Ultra für einmalig 49 Euro

39,99 Euro Anschlussgebühr + 5,95 Euro Versandkosten

Vodafone-Tarif im 5G-Netz mit 100 GB (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Kostenloses EU-Roaming

24 Monate Mindestvertragslaufzeit

→ Jetzt für nur 39,99 Euro im Monat

Das Angebot ist in dieser Form nur bis zum 30. November erhältlich. Wer Interesse hat, sollte also lieber schnell zuschlagen. Warum das Galaxy-S25-Ultra-Bundle preislich richtig stark ist, zeigen wir dir jetzt.

Durchgerechnet: Darum ist der Black-Friday-Deal gut

Auf den ersten Blick ist das Angebot bereits nicht schlecht: Ein großer Tarif zum recht fairen Preis, dazu das beste Samsung-Handy für unter 50 Euro. Wie gut der Deal wirklich ist, zeigt aber erst eine genauere Rechnung.

Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommen bei dem Black-Friday-Deal Gesamtkosten von 1.054,70 Euro auf dich zu. Zugegeben kein kleiner Betrag, doch allein das Galaxy S25 Ultra kostet im Netz – trotz der Black Week – derzeit mindestens 972 Euro. Verrechnet man diesen Preis mit den Tarif-Kosten und teilt das Ergebnis durch die Laufzeit, ergibt dies einen Effektivpreis von lediglich 3,45 Euro. Hierbei handelt es sich um einen guten Indikator, der zeigt, ob ein Tarif-Bundle wirklich gut ist (da hier die „echten“ Kosten für das beiliegende Smartphone herausgerechnet werden). Und unter 4 Euro pro Monat für einen 100-GB-Tarif im Vodafone-Netz sind wirklich verdammt stark! Wichtig ist nur: Nach Ablauf der 24 Monate Mindestlaufzeit steigen die Monatskosten an, zu diesem Zeitpunkt solltest du den Vertrag also unbedingt wieder kündigen.

→ Zum Tarif-Angebot!

Galaxy S25 Ultra: Das beste Samsung-Handy auf dem Markt

Abschließend werfen wir noch kurz einen Blick auf das Galaxy S25 Ultra. Wie bereits geschrieben: Hierbei handelt es sich um das derzeit leistungsstärkste Samsung-Smartphone auf dem Markt. Hiermit bekommst du also in so ziemlich jeder Hinsicht Extraklasse: vom hervorragenden 6,9 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz bis hin zur starken Triple-Kamera (mit 50 + 50 + 200 MP).

Samsung Galaxy S25 Ultra Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß

Marktstart Januar 2025 Gewicht 218 g

In unserem Test haben wir vor allem den ziemlich hohen Preis des Galaxy S25 Ultra kritisert. Mit dem neuen Tarif-Bundle zur Black Week umgehst du diesen aber komplett und sicherst dir so eine der wohl derzeit besten Möglichkeiten, an das herausragende Samsung-Smartphone zu kommen.

