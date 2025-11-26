Unter 10 Euro: Ist das der perfekte Handytarif für 90 Prozent aller Nutzer?

Wenn du viel unterwegs bist und dabei nicht nur kurz durch soziale Netzwerke scrollst, sondern regelmäßig Videos auf YouTube schaust oder andere datenintensive Dienste nutzt, brauchst du einen Vertrag mit reichlich Reserven. Normalerweise kostet so ein Paket deutlich mehr. Dieses Mal jedoch nicht: Für lediglich 9,99 Euro pro Monat erhältst du ganze 75 GB im schnellen Vodafone-5G-Netz – ganz ohne Aktivierungsgebühr oder versteckte Zusatzkosten.

Das alles steckt im 10-Euro-Tarif

Geringe Monatskosten, keinerlei Anschlussgebühr und dafür satte 75 GB? Dieser frühzeitige Black-Friday-Deal von Klarmobil kann sich echt sehen lassen. Die Mehrheit aller Nutzer kommt mit dem Datenvolumen locker durch den Monat. Und dank Telefon-Flat kannst du unterwegs auch unbegrenzt telefonieren. Hier sind alle Angebots-Infos auf einen Blick:

75 GB im 5G-Netz von Vodafone (50 MBit/s)

(50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS

Keine Anschlussgebühr

24 Monate Mindestlaufzeit

→ Für nur 9,99 Euro pro Monat

Als zusätzliches Extra bekommst du beim Vertragsabschluss übrigens noch den TV-Streamingdienst waipu.tv für sechs Monate gratis (Comfort-Paket). Wer daran kein Interesse hat, muss sich aber keine Sorgen machen: Dieses Extra kündigt sich automatisch, sodass keine Kostenfalle entsteht.

Weitere Black-Friday-Deals von Klarmobil

Neben dem 75-GB-Schnäppchen hat Klarmobil zusätzlich noch einige weitere Tarif-Angebote rund um den Black Friday auf Lager. So kosten dich 100 GB etwa nur 14,99 Euro, während du für monatlich 19,99 Euro satte 200 GB bekommst. Auch bei diesen Tarifen bist du im 5G-Netz von Vodafone unterwegs und zahlst keinerlei Anschlussgebühr, bekommst aber sogar eine top Surfgeschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s.

Übrigens: Wer keine Lust hat, sich direkt für 24 Monate zu binden, kann die Tarife auch ohne feste Laufzeit als Flex-Variante abschließen. Dann steigen aber die Monatskosten, weshalb wir eindeutig zu den Varianten mit 24 Monaten Laufzeit raten. Die sind nämlich echt günstig und einen genaueren Blick wert.

→ Zu den Tarif-Angeboten von Klarmobil

