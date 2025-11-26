Netto Onlineshop: DER Geheimtipp während der Black Week?

Obwohl der Discounter Netto vorwiegend für den Verkauf von Lebensmitteln bekannt ist, warten im Onlineshop jetzt während der Black Week einige spannende Angebote auf dich, die du nicht verpassen solltest. Was es zu holen gibt, erfährst du jetzt.

Black Deals bei Netto: Diese Angebote warten auf dich

Bei Netto rutscht beinahe das gesamte Sortiment in den Black Week Rabatt. Ab einem Warenwert von 200 Euro kannst du dir mit dem Code N-BLACK-30 einen 30-Euro-Filialgutschein sowie gratis Versand sichern.

Ein starkes Angebot, das uns direkt ins Auge gefallen ist, sind die Google Pixel Buds Pro für nur 90 Euro. Verglichen mit anderen Händlern ist Netto hier am günstigsten – und das, obwohl noch 5,95 Euro Versand hinzukommen. Die In-Ear-Hörer sorgen mit 11-mm-Lautsprechertreibern für einen kraftvollen und abwechslungsreichen Klang. Mit einer Wiedergabezeit von bis zu 11 Stunden bei einer einzelnen Ladung halten sie den ganzen Tag. Du kannst sie dank Mehrpunktverbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden und so nahtlos vom Smartphone auf den Laptop wechseln.

Google Pixel Buds Pro 90,00 € Die In-Ears bieten starken Sound dank 11-mm-Treibern, bis zu 11 Stunden Laufzeit und lassen sich per Mehrpunktverbindung gleichzeitig mit mehreren Geräten koppeln. Zum Angebot bei Netto!

Mit einem Rabatt von 37 Prozent gegenüber dem UVP wirft Netto auch das iPhone 15 raus. Statt 949 Euro kommst du jetzt für 595 Euro an die 128-GB-Version – allerdings nur in Grün. Günstiger sind nur zwei eBay-Angebote. Du kannst bei diesem Angebot noch einen 30 Euro Filialgutschein sowie gratis Versand aktivieren. Das Smartphone ist trotz des mittlerweile schon gelaunchten iPhone 17 noch immer eine gute Wahl. Verbaut ist hier eine 48 MP Hauptkamera, die hochauflösende Fotos aufnimmt. Unter dem Full HD Display arbeitet ein A16 Prozessor, unterstützt von 6 GB RAM. Der Akku fasst 3.349 mAh und sollte dich je nach Nutzungsintensität easy durch den Tag bringen.

Apple iPhone 15 595,00 € Trotz des längst erschienenen iPhone 17 bekommst du hier ein starkes Gesamtpaket mit 48-MP-Kamera, A16-Chip, 6 GB RAM und einem 3.349-mAh-Akku, der dich locker durch den Tag begleitet. Zum Angebot bei Netto!

Smart-TV, Smartwatch und Co.

Bei Netto hat sich auch ein ziemlich günstiger Smart TV der Marke Dyon versteckt. Das Gerät ist 55 Zoll groß und löst in 4K-UHD auf. Dabei bietet er dir über das hauseigene Betriebssystem direkten Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix, Prime Video und Co. Die Fernbedienung verfügt über eine Sprachsteuerung, sodass du deine Lieblingsserien noch leichter suchen kannst. Außerdem lässt sich hier dein Smartphone oder Tablet kabellos verbinden, perfekt, um Musik, Videos oder Urlaubsbilder auf einem großen Bildschirm anzusehen. Den UVP von 599,99 Euro stampft Lidl jetzt auf 289,99 Euro runter, du sparst dir also satte 51 Prozent. Auch hier hast du die Möglichkeit, dir einen 30 Euro Filialgutschein sowie gratis Versand zu sichern.

DYON Movie Smart-TV 289,99 € er Smart TV bietet dir per eigenem Betriebssystem Zugriff auf Apps wie Netflix oder Prime Video, unterstützt Sprachsteuerung und lässt sich kabellos mit deinem Smartphone verbinden – ideal für Serien, Musik und Urlaubsfotos auf großem Bildschirm. Zum Angebot bei Netto!

Richtig stark ist das Angebot zur Samsung Galaxy Watch Ultra 2025. Statt 699 Euro kommst du bei Netto für 359 Euro dran. Mit Blick auf den Preisvergleich ist das der aktuell beste Preis im Netz – kein anderer Händler ist günstiger. Der Preis wird noch besser, wenn du den Coupon für den 30 Euro Filialgutschein sowie Gratis-Versand aktivierst. Die Smartwatch selbst steckt in einem Gehäuse aus Titan und hält einem Wasserdruck von bis zu 10 bar stand. Das AMOLED-Display löst mit 480 x 480 Pixeln auf und ist klar und deutlich erkennbar. Sie kann mit einer eSIM verwendet werden und ist LTE-fähig. Neben den klassischen Smartwatch-Funktionen ist sie auch mit unterschiedlichen Trainingsmodi für Yoga, Laufen, Ballsport und mehr ausgestattet.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 359,00 € Die robuste Titan-Smartwatch ist bis 10 bar wasserdicht, bietet ein scharfes 480×480-AMOLED-Display, LTE per eSIM und zahlreiche Trainingsmodi von Yoga bis Ballsport. Zum Angebot bei Netto!

Außerdem ziemlich spannend ist der Preissturz des Vale V10A Tablets. Du bekommst es statt für 159 Euro für nur noch 99,99 Euro. Für den Preis liefert es eine ordentliche Leistung im Alltag, perfekt also zum Serien schauen oder Surfen. Das 10 Zoll große Display löst mit 1.280 x 800 Pixeln auf. Fotos und Dateien speicherst du auf dem 128 GB SSD-Speicher, der sich praktischerweise auch per microSD-Karte erweitern lässt.

Vale V10A Tablet 99,99 € Das 10-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 1.280 × 800 Pixeln, und Fotos sowie Dateien speicherst du auf 128 GB internem Speicher, der sich per microSD-Karte erweitern lässt. Zum Angebot bei Netto!

Den Abschluss unserer Liste stellt das ZTE Blade A35e Smartphone dar. Für schlappe 75 Euro ist es ein waschechtes Schnäppchen und ein gutes Geschenk für (Groß-)Eltern, die keinen großen Wert auf High-End-Technik legen. Es verfügt über ein 6,52 Zoll HD Display, sowie einen 5.000 mAh-Akku, der locker den ganzen Tag über hält. Schnappschüsse kannst du über die acht Megapixel starke Rückkamera aufnehmen. Den 64 GB internen Speicherplatz kannst du bequem per microSD erweitern. Einziger Nachteil: Das Gerät ist nur 4G-fähig, im Alltag dürfte der Unterschied zum 5G-Netz aber kaum auffallen.

