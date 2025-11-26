Eines der besten kostenlosen Girokonten gibt's jetzt mit 100 Euro Bonus!

Profilbild von Dustin Porth Dustin Porth
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Die DKB bietet laut zahlreichen Tests eines der besten Girokonten in Deutschland. Hast du von deiner Hausbank die Nase voll, kannst du dir jetzt ein kostenloses Konto sichern, bekommst eine Visa Debitkarte obendrauf uns greifst zudem noch 100 Euro ab. Wir haben uns den Deal näher angesehen.
Eine Person zahlt mit einer Karte. Eine andere Person hält das Bezahlterminal. Beide sind in einem Gemüseladen.
Das kostenlose Girokonto der DKB wird dank Neukundenbonus zum Black Friday noch besser.Bildquelle: DKB / Erweitert mit Photoshop Generative Fill
  • Teilen

Immer wieder geraten Großbanken, wie die Commerzbank oder Deutsche Bank, in die Schlagzeilen. Ich bin selbst Kunde bei einem der Kreditinstitute und finde es recht dreist, plötzlich eine fixe Kontoführungsgebühr zu entrichten. Bei meiner Suche nach einer neuen Bank, bin ich auf das Blue-Week-Angebot der DKB gestoßen, dass ich dir auf keinen Fall vorenthalten wollte. Wer sagt schon Nein, wenn ein Willkommensbonus in Höhe von 100 Euro winkt?

DKB-Logo
Girokonto der DKB 0,00 €
  • Kostenlose Kontoführung möglich
  • Visa-Debitkarte kostenlos
  • 8,5 % Dispozins (Aktivstatus)
  • Alles komplett online
  • 100 Euro Neukundenprämie sichern
Bonus bis 1.12. sichern

Girokonto bei der DKB – Das bietet dir die Direktbank

Das Konto der DKB (Deutsche Kreditbank) wurde in verschiedenen Tests, unter anderem vom Handelsblatt, bereits mehrfach als eines der besten Girokonten ausgezeichnet. Bei dem Kreditinstitut handelt es sich um eine Direktbank, wodurch du keine Filialen in Städten entdecken wirst, was allerdings nicht problematisch ist. Denn du kannst mit der kostenlosen Visa Debitkarte Bargeld an Automaten der DKB AG komplett gebührenfrei abheben. Genauer gesagt handelt es sich hier um Geldautomaten mit einem VISA-Logo. Entscheidend ist hier, dass du Aktivkunde bist.

DKB Visa-Debitkarte mit 0-Euro-Angebot
Die Visa-Debitkarte gibt es kostenlos zum Girokonto dazu.

Als Aktivkunden bezeichnet das Kreditinstitut jene, die einen regelmäßigen Mindestgeldeingang von 700 Euro über einen Zeitraum von drei Monaten vorweisen können. Dadurch bekommst du einige Vergünstigungen, wie einen geringeren Dispo-Zins (derzeit bei ca. 8,5 Prozent) und sparst dir darüber hinaus auch die Kontoführungsgebühr, die normalerweise bei 4,50 pro Monat liegt. Die wichtigsten Eckdaten der DKB haben wir dir nachfolgend noch einmal zusammengefasst:

Das Girokonto der DKB in Kürze:

  • Kostenlos: Kontoführung ab 700 € Geldeingang, sonst 4,50 €/Monat
  • Karten: Visa Debit kostenlos, Visa Kredit 2,49 €/Monat, Girocard 0,99 €/Monat
  • Bargeld: weltweit kostenlos abheben (Aktivstatus)
  • Dispo: 8,5 % (Aktivstatus), ca. 9,3 % (ohne Aktivstatus)
  • Einlagensicherung: gesetzlich 100.000 €, erweitert
  • Banking: mobile App, Apple Pay, Google Pay
  • Filialen: keine, komplett online
  • 100 € Neukundenprämie möglich

So schnappst du dir den 100-Euro-Bonus und mehr

Während der Blue-Week-Aktion, die noch bis zum 1. Dezember läuft, kannst du dir als Neukunde einen Bonus von 100 Euro schnappen. Möglich wird das, indem du ein neues Einzel- oder Gemeinschaftskonto eröffnest und bis zum 31. Dezember mindestens drei Zahlungen von je 5 Euro mit der Visa Debitkarte tätigst. Zusätzlich musst du noch deine Werbeeinwilligung beim Kontoantrag zustimmen.

Zudem kannst du dir im Aktionszeitraum die Visa-Kreditkarte mit 30 Euro Bonus sichern, wodurch du dir die Kreditkartengebühr im ersten Jahr sparst. Möchtest du also eine neue Bank finden oder suchst ein passendes Konto für deine Gehaltszahlungen, solltest du dir das DKB-Angebot unbedingt näher anschauen.

DKB-Logo
Girokonto der DKB 0,00 €
  • Kostenlose Kontoführung möglich
  • Visa-Debitkarte kostenlos
  • 8,5 % Dispozins (Aktivstatus)
  • Alles komplett online
  • 100 Euro Neukundenprämie sichern
Bonus bis 1.12. sichern

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Ein Netto-Paket steht auf einem Küchentisch, daneben ein Fragezeichen.
Black Friday
Netto Onlineshop: DER Geheimtipp während der Black Week?
MediaMarkt, Black-Week-Deals
Media Markt
MediaMarkt zündet Black-Friday-Deals: Unsere Top 8 Highlights im Überblick
Galaxy S25 Ultra
Samsung
Galaxy S25 Ultra mit 100 GB-Tarif für 39,99 Euro
Huawei
Tablet-Tipp für unter 300 Euro: Nicht nur das 144-Hz-Display ist genial
Black Friday
Rund 80 statt 150 Euro: So holst du dir diese Ninja Heißluftfritteuse fast zum halben Preis
Black Friday
Akkusauger mit krasser 60 Minuten Laufzeit: Jetzt viel günstiger
Apple
MacBook-Kracher: Auf einmal macht Amazon Apples Laptop richtig günstig
Black Friday
Deal Ticker: Black Week 2025 – viele Deals sind verblüffend schlecht – diese 34 hier garantiert nicht!
Black Friday
Lidl verkauft Marken-Akkusauger ab sofort für unter 100 Euro