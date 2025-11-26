Eines der besten kostenlosen Girokonten gibt's jetzt mit 100 Euro Bonus!

Immer wieder geraten Großbanken, wie die Commerzbank oder Deutsche Bank, in die Schlagzeilen. Ich bin selbst Kunde bei einem der Kreditinstitute und finde es recht dreist, plötzlich eine fixe Kontoführungsgebühr zu entrichten. Bei meiner Suche nach einer neuen Bank, bin ich auf das Blue-Week-Angebot der DKB gestoßen, dass ich dir auf keinen Fall vorenthalten wollte. Wer sagt schon Nein, wenn ein Willkommensbonus in Höhe von 100 Euro winkt?

Girokonto bei der DKB – Das bietet dir die Direktbank

Das Konto der DKB (Deutsche Kreditbank) wurde in verschiedenen Tests, unter anderem vom Handelsblatt, bereits mehrfach als eines der besten Girokonten ausgezeichnet. Bei dem Kreditinstitut handelt es sich um eine Direktbank, wodurch du keine Filialen in Städten entdecken wirst, was allerdings nicht problematisch ist. Denn du kannst mit der kostenlosen Visa Debitkarte Bargeld an Automaten der DKB AG komplett gebührenfrei abheben. Genauer gesagt handelt es sich hier um Geldautomaten mit einem VISA-Logo. Entscheidend ist hier, dass du Aktivkunde bist.

Die Visa-Debitkarte gibt es kostenlos zum Girokonto dazu.

Als Aktivkunden bezeichnet das Kreditinstitut jene, die einen regelmäßigen Mindestgeldeingang von 700 Euro über einen Zeitraum von drei Monaten vorweisen können. Dadurch bekommst du einige Vergünstigungen, wie einen geringeren Dispo-Zins (derzeit bei ca. 8,5 Prozent) und sparst dir darüber hinaus auch die Kontoführungsgebühr, die normalerweise bei 4,50 pro Monat liegt. Die wichtigsten Eckdaten der DKB haben wir dir nachfolgend noch einmal zusammengefasst:

Das Girokonto der DKB in Kürze:

So schnappst du dir den 100-Euro-Bonus und mehr

Während der Blue-Week-Aktion, die noch bis zum 1. Dezember läuft, kannst du dir als Neukunde einen Bonus von 100 Euro schnappen. Möglich wird das, indem du ein neues Einzel- oder Gemeinschaftskonto eröffnest und bis zum 31. Dezember mindestens drei Zahlungen von je 5 Euro mit der Visa Debitkarte tätigst. Zusätzlich musst du noch deine Werbeeinwilligung beim Kontoantrag zustimmen.

Zudem kannst du dir im Aktionszeitraum die Visa-Kreditkarte mit 30 Euro Bonus sichern, wodurch du dir die Kreditkartengebühr im ersten Jahr sparst. Möchtest du also eine neue Bank finden oder suchst ein passendes Konto für deine Gehaltszahlungen, solltest du dir das DKB-Angebot unbedingt näher anschauen.

