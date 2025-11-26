FRITZ-Gadget für besseres WLAN: Warum es gerade niemand braucht – und es trotzdem jeder bestellen sollte

Profilbild von Michael Stupp Michael Stupp
2 Minuten
Die in Deutschland beliebten FRITZ-Geräte sorgen erstmal für WLAN in den eigenen vier Wänden überhaupt. Und dann – je nach Produkt – auch noch für Verbesserungen. Zum Black Friday ist ein Gerät besonders stark reduziert. Allerdings eines, das gerade wohl niemand braucht.
Der WLAN Repeater FritzRepeater 1610 Outdoor an einer Fensterscheibe
Aber genau deshalb lohnt es sich gerade umso mehr. Stichwort: Beim Black Friday antizyklisch kaufen. Denn mit die besten Angebote lauern bei Produkten, die gerade im November ohnehin nicht akut benötigt werden. Und da sind wir schnell bei des Rätsels Lösung.

Outdoor-Repeater so günstig wie noch nie

Denn wer im Sommer sein WLAN auf der Terrasse und im Garten spürbar verbessern will, der muss technisch vorsorgen. Und das geht mit einem Repeater, wie dem FritzRepeater 1610 Outdoor (bei MediaMarkt). Der kann zwar auch innen eingesetzt werden, ist aber für den Außenbereich konzipiert.

FritzRepeater 1610 Outdoor
FritzRepeater 1610 Outdoor 99,00 €
WLAN-Repeater mit IP54-Schutz und automatischer Leistungs-Reglung bei Hitze. Geeignet für Innen- und Außenbereich. Wi-Fi 6 mit bis zu 3.000 MBit/s, mit Mesh- und PoE-Funktion (Power-over-Ethernet).
99,00 € bei MediaMarkt99,00 € bei Amazon

Der Fritz 1610 nimmt das Signal einer FritzBox oder eines anderen Routers entgegen und stellt ein eigenes WLAN-Funknetz bereit, sodass die Reichweite deutlich steigt.​ Soweit, so bekannt von WLAN-Repeatern. Technisch funkt er mit Wi‑Fi 6 gleichzeitig im 2,4‑ und 5‑GHz‑Band und erreicht dabei theoretisch bis zu rund 3.000 MBit/s Bruttodatenrate (ca. 2.400 MBit/s bei 5 GHz und 600 MBit/s bei 2,4 GHz.

Das Gehäuse ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und damit für geschützte Außenbereiche wie unter einem Vordach oder an der Hauswand geeignet.​ Bei extremen Temperaturen regelt der Repeater seine Leistung automatisch herunter oder schaltet sich kurzzeitig ab, um Schäden zu vermeiden. Das sind Vorteile, die ihn vom Rest ein Stück weit abheben und technisch deutlich raffinierter machen. Besonders cool: Der Repeater wird über das zu verbindende LAN-Kabel auch mit Strom versorgt. So ist er – gerade im Außenbereich wichtig – nicht auf eine Steckdose für Strom angewiesen.

Im Black-Week-Sale nur 99 Euro – erst seit Oktober auf dem Markt

Das ursprünglich 130 Euro teure Gerät ist aktuell auf 99 Euro heruntergesetzt. Das klingt erstmal nach nicht besonders viel Rabatt. Gerade im Gesamtkontext der Riesenrabatte, die es sonst in der Black Week so gibt.

FritzRepeater 1610 Outdoor
FritzRepeater 1610 Outdoor 99,00 €
WLAN-Repeater mit IP54-Schutz und automatischer Leistungs-Reglung bei Hitze. Geeignet für Innen- und Außenbereich. Wi-Fi 6 mit bis zu 3.000 MBit/s, mit Mesh- und PoE-Funktion (Power-over-Ethernet).
99,00 € bei MediaMarkt99,00 € bei Amazon

Allerdings zeigt ein Blick auf die Preishistorie, dass der Repeater noch nie so günstig war, wie er jetzt ist. Das liegt auch und vor allem daran, dass er erst seit Oktober überhaupt im Handel erhältlich ist. Und damit ist der Rabatt schon beachtlich und ein guter Vorgriff auf wieder anstehende, wärmere Zeiten.

Eine Person trägt ein zugeklapptes MacBook von Apple in ihren Händen. Eingeblendeter Hinweis
Jetzt weiterlesen
MacBook-Kracher: Auf einmal macht Amazon Apples Laptop richtig günstig

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • FritzRepeater 1610 Outdoor: FRITZ
  • Amazon: Flash-Sale mit diesen starken Apple-Rabatten: Farknot Architect/Shutterstock.com
  • Der WLAN Repeater FritzRepeater 1610 Outdoor an einer Fensterscheibe: Fritz/MediaMarkt
Jetzt weiterlesen

BLACK FRIDAY
Bose-Sound schon für unter 100 Euro: 3 Kopfhörer-Geheimtipps bei Amazon
Baseus Kopfhörer, Bose-Sound, Amazon
Du planst, dir neue Kopfhörer zuzulegen? Dann lohnt sich ein Blick auf diese aktuellen Deals bei Amazon. Besonders in Sachen Klangqualität und Preis können die Modelle überzeugen. Wir haben drei empfehlenswerte Geräte herausgesucht, die momentan deutlich günstiger erhältlich sind.

