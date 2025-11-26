FRITZ-Gadget für besseres WLAN: Warum es gerade niemand braucht – und es trotzdem jeder bestellen sollte

Aber genau deshalb lohnt es sich gerade umso mehr. Stichwort: Beim Black Friday antizyklisch kaufen. Denn mit die besten Angebote lauern bei Produkten, die gerade im November ohnehin nicht akut benötigt werden. Und da sind wir schnell bei des Rätsels Lösung.

Outdoor-Repeater so günstig wie noch nie

Denn wer im Sommer sein WLAN auf der Terrasse und im Garten spürbar verbessern will, der muss technisch vorsorgen. Und das geht mit einem Repeater, wie dem FritzRepeater 1610 Outdoor (bei MediaMarkt). Der kann zwar auch innen eingesetzt werden, ist aber für den Außenbereich konzipiert.

Der Fritz 1610 nimmt das Signal einer FritzBox oder eines anderen Routers entgegen und stellt ein eigenes WLAN-Funknetz bereit, sodass die Reichweite deutlich steigt.​ Soweit, so bekannt von WLAN-Repeatern. Technisch funkt er mit Wi‑Fi 6 gleichzeitig im 2,4‑ und 5‑GHz‑Band und erreicht dabei theoretisch bis zu rund 3.000 MBit/s Bruttodatenrate (ca. 2.400 MBit/s bei 5 GHz und 600 MBit/s bei 2,4 GHz.

Das Gehäuse ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und damit für geschützte Außenbereiche wie unter einem Vordach oder an der Hauswand geeignet.​ Bei extremen Temperaturen regelt der Repeater seine Leistung automatisch herunter oder schaltet sich kurzzeitig ab, um Schäden zu vermeiden. Das sind Vorteile, die ihn vom Rest ein Stück weit abheben und technisch deutlich raffinierter machen. Besonders cool: Der Repeater wird über das zu verbindende LAN-Kabel auch mit Strom versorgt. So ist er – gerade im Außenbereich wichtig – nicht auf eine Steckdose für Strom angewiesen.

Im Black-Week-Sale nur 99 Euro – erst seit Oktober auf dem Markt

Das ursprünglich 130 Euro teure Gerät ist aktuell auf 99 Euro heruntergesetzt. Das klingt erstmal nach nicht besonders viel Rabatt. Gerade im Gesamtkontext der Riesenrabatte, die es sonst in der Black Week so gibt.

Allerdings zeigt ein Blick auf die Preishistorie, dass der Repeater noch nie so günstig war, wie er jetzt ist. Das liegt auch und vor allem daran, dass er erst seit Oktober überhaupt im Handel erhältlich ist. Und damit ist der Rabatt schon beachtlich und ein guter Vorgriff auf wieder anstehende, wärmere Zeiten.

