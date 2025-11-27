Möglich machen das Angebot klarmobil sowie die derzeit laufende Black-Friday-Woche. Der Mobilfunkdiscounter haut während dieser jetzt einen Tarif im Telekom-Netz mit satten 100 GB Datenvolumen (50 Mbit/s) und Allnet-Flat zum Sonderpreis von nur noch 14,99 Euro pro Monat raus. Eine Anschlussgebühr gibt’s ebenfalls nicht, wodurch der Deal wirklich rundum günstig ist.
Alle Tarif-Infos auf einen Blick
- 100 GB im Telekom-Netz (50 MBit/s)
- Allnet-Flat für Telefonie und SMS
- EU-Roaming
- Ohne Anschlusspreis
- Rufnummernmitnahme kostenlos möglich
- drei Monate waipu.tv gratis (danach einfach kündigen)
- Mindestlaufzeit 24 Monate
Telefon-Flat und waipu.tv inklusive
Neben dem großen 100-GB-Datenpaket im Telekom-Netz bekommst du bei dem Tarif ebenso eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und bindest dich für 24 Monate an klarmobil. Wenn du deine alte Rufnummer mitnehmen willst in den neuen Tarif, ist das problemlos möglich. Zusätzlich erhältst du aktuell drei Monate des Streamingdienstes waipu.tv Comfort kostenfrei dazu. Nach Ablauf der Gratismonate solltest du aber kündigen, da du sonst knapp fünf Euro im Anschluss zahlen musst.
Pro Monat kostet dich der Tarif 14,99 Euro, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Und das ist für einen Telekom-Tarif dieser Größe wirklich stark.
Es geht aber sogar noch günstiger – der Anbieter Crash hat nämlich einen Telekom-Tarif für 12,99 Euro im Angebot. Dafür bekommst du zwar „nur“ 75 GB monatliches Datenvolumen, aber vielen reicht das auch locker für alles im Alltag.
