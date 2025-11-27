Nur wenige Tage: Riesiger Telekom-Tarif wird irre billig dank Black-Friday-Woche

Telekom-Tarife gibt's auch in billig: Das zeigt dieser 100-GB-Kracher anlässlich der Black-Friday-Woche. Denn wer hier Kosten von weit über 20 Euro vermutet, liegt völlig falsch. Wir zeigen, was der Tarif kostet und was im Detail drinsteckt.
Telekom Logo auf Würfel auf einem Tisch, der draußen steht
Telekom schaltet Mobilfunknetz ab: Darum ist der Notruf ein Problem
Möglich machen das Angebot klarmobil sowie die derzeit laufende Black-Friday-Woche. Der Mobilfunkdiscounter haut während dieser jetzt einen Tarif im Telekom-Netz mit satten 100 GB Datenvolumen (50 Mbit/s) und Allnet-Flat zum Sonderpreis von nur noch 14,99 Euro pro Monat raus. Eine Anschlussgebühr gibt’s ebenfalls nicht, wodurch der Deal wirklich rundum günstig ist.

100 GB im Telekom-Netz für unter 15 Euro
100-GB-Tarif im Telekom-Netz bei klarmobil 14,99 €
Bei klarmobil gibt es aktuell einen günstigen Telekom-Tarif mit 100 GB 5G-Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flat sowie drei Gratis-Monaten waipu.tv für 14,99 Euro im Monat ohne Anschlusspreis. Der Tarif läuft 24 Monate und erlaubt die Mitnahme der Rufnummer.
Zum Angebot!

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

  • 100 GB im Telekom-Netz (50 MBit/s)
  • Allnet-Flat für Telefonie und SMS
  • EU-Roaming
  • Ohne Anschlusspreis
  • Rufnummernmitnahme kostenlos möglich
  • drei Monate waipu.tv gratis (danach einfach kündigen)
  • Mindestlaufzeit 24 Monate
    Jetzt für nur 14,99 Euro im Monat
Jetzt zuschlagen!

Telefon-Flat und waipu.tv inklusive

Neben dem großen 100-GB-Datenpaket im Telekom-Netz bekommst du bei dem Tarif ebenso eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und bindest dich für 24 Monate an klarmobil. Wenn du deine alte Rufnummer mitnehmen willst in den neuen Tarif, ist das problemlos möglich. Zusätzlich erhältst du aktuell drei Monate des Streamingdienstes waipu.tv Comfort kostenfrei dazu. Nach Ablauf der Gratismonate solltest du aber kündigen, da du sonst knapp fünf Euro im Anschluss zahlen musst.

Pro Monat kostet dich der Tarif 14,99 Euro, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Und das ist für einen Telekom-Tarif dieser Größe wirklich stark.

Es geht aber sogar noch günstiger – der Anbieter Crash hat nämlich einen Telekom-Tarif für 12,99 Euro im Angebot. Dafür bekommst du zwar „nur“ 75 GB monatliches Datenvolumen, aber vielen reicht das auch locker für alles im Alltag.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

