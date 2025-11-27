Das Galaxy A56 gibt’s bei MediaMarkt anlässlich der Black-Friday-Woche jetzt schon für nur 279 Euro. Hierbei handelt es sich um die Variante mit 128 GB Speicher. Wer mehr GB für Videos, Bilder und Co. möchte, greift zur 256-GB-Variante für nur 319 Euro.

MediaMarkt-Schnäppchen, oder nicht?

Sicher kennst du auch den Spruch „Wer günstig kauft, kauft zweimal“ – und bei manchen Investitionen kann das auch garantiert stimmen. Wie sieht es allerdings beim Samsung Galaxy A56 aus? Statt des UVP von 479 Euro zahlst du aktuell nur 279 Euro, weshalb wir hier definitiv von einem günstigen Smartphone reden können.

Und auch die Variante mit 256-GB-Speicher ist dank der Black-Friday-Woche derzeit deutlich günstiger: Das Galaxy A56 mit 256 GB kostet hier nur noch 315 Euro. Die Lieferung ist bei beiden Handys zudem kostenfrei, wodurch MediaMarkt jeweils den besten Preis im Netz liefert.

So gut ist das Samsung Galaxy A56 wirklich

Das Galaxy A56 durften wir bereits testen und es hat sich ein abschließendes Urteil von 4/5 Sternen verdient. Hervorzuheben ist bei diesem Smartphone vor allem das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis, wodurch es bei Samsung-Fans besonders beliebt ist. Unser Redakteur Timo ist überzeugt: „Das Samsung Galaxy A56 bietet alles, was der ‚normale Nutzer‘ von seinem Smartphone erwartet“.

Das farbenfrohe 6,7-Zoll-Display konnte mit Super-AMOLED und 120 Hertz Bildwiederholrate restlos überzeugen. Praktischerweise ist das Handy IP67-zertifiziert, und Gorilla-Glas an Vorder- und Rückseite sorgt für zusätzliche Stabilität. Im Test lieferte es eine gute Leistung sowie eine solide Akkulaufzeit.

Samsung Galaxy A56 5G Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Octa Core Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen Farbe Grau

Grün

Pink

Weiß Marktstart März 2025 Gewicht 198 g

Etwas gewöhnungsbedürftig: Die Kamera mit 50 MP Hauptsensor schießt Fotos ganz im Stil von Instagram und Co., mit recht grellen Farben. Mit integrierten KI-Features lassen sich Bilder und Videos noch leichter und kreativer bearbeiten.

Für das Geld sicherst du dir somit ein starkes Mittelklasse-Smartphone, das rundum überzeugt. Ein Update-Versprechen für sechs Jahre sorgt dafür, dass du dein Handy nicht nach bereits zwei Jahren wieder wechseln musst und die 289 Euro auch langfristig gut investiert sind. Trotz der geringen Kosten läufst du mit dem A56 also keine Gefahr, einen Fehlkauf zu tätigen. Wie lange das Angebot bei MediaMarkt noch zu haben ist, können wir dir nicht sagen. Sollten wir dein Interesse geweckt haben, greif lieber schnell zu.

