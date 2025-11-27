Morgen ist Black Friday - bei Amazon kannst du schon heute sparen! (27.11.)

Der Black Friday ist zwar erst morgen, du kannst dir aber auch schon jetzt einige Angebote schnappen. Hier kommen unsere zehn Favoriten vom heutigen Donnerstag.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

roborock F25 GT Nass- und Trockensauger, 180 Grad Lay-Flat, 20.000 Pa Saugleistung, für 199 Euro statt 329 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Blackroll Recovery Pillow 50 x 30 cm, mit Travel Bag für unterwegs, für 79,92 Euro statt 99,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Blink-Kamera Outdoor 4, kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit, für 68,99 Euro statt 154,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Heidenfeld Infrarotheizung mit 1.000 Watt, für Räume bis zu 25 m², 10 Jahre Garantie für 104,99 Euro statt 124,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Beurer TL 30 Tageslichtlampe, bis zu 10.000 Lux, flimmer- und UV-frei, für 37,99 Euro statt 46,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Philips Hue Indoor 5m Smart LED Lightstrip, steuerbar per App oder Sprachassistent, für 44,99 Euro statt 89,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Tefal OptiGrill Elite Kontaktgrill, 12 automatische Grillprogramme, Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden, für 139 Euro statt 208,48 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Lego Ninjago Chaosdrache Donnerzahn Bauset 71832, mit 668 Teilen, für 43,60 Euro statt 74,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

