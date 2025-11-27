Morgen ist Black Friday - bei Amazon kannst du schon heute sparen! (27.11.)

Die Amazon Black Friday Woche ist im vollen Gange und deshalb stellen wir dir hier wieder starke Deals vor, die du nicht verpassen solltest. Ganz vorn heute mit dabei ist ein Nass- und Trockensauger und ein 4K-TV.
Deals vom Donnerstag
Der Black Friday ist zwar erst morgen, du kannst dir aber auch schon jetzt einige Angebote schnappen. Hier kommen unsere zehn Favoriten vom heutigen Donnerstag.

Die besten Amazon-Deals am Donnerstag

  • Blackroll Recovery Pillow 50 x 30 cm, mit Travel Bag für unterwegs, für 79,92 Euro statt 99,90 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Blink-Kamera Outdoor 4, kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit, für 68,99 Euro statt 154,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Beurer TL 30 Tageslichtlampe, bis zu 10.000 Lux, flimmer- und UV-frei, für 37,99 Euro statt 46,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tefal OptiGrill Elite Kontaktgrill, 12 automatische Grillprogramme, Einzelteile können in der Spülmaschine gereinigt werden, für 139 Euro statt 208,48 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Morgen wartet schon das nächste Angebot

Noch nicht das Richtige gefunden? Dann bleib dran, unsere Deal-Rubrik von inside-digital wird täglich aktualisiert und hält jede Menge Highlights für dich bereit.

Brandaktuelle Deals vom Freitag
← Brandaktuelle Deals vom Mittwoch

