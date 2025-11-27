Noch schnell sichern: Netflix-Abo 6 Monate gratis?!

6 Monate Netflix geschenkt?! Was unmöglich klingt, soll während der Black-Friday-Woche jetzt tatsächlich möglich sein. Was es damit auf sich hat und wie auch du an die Gratismonate kommst, zeigen wir dir jetzt.

Netflix gratis?! Das hat es damit auf sich

Geschenke gibt es eigentlich ja erst zu Weihnachten – das hindert waipu.tv aber scheinbar nicht daran, bereits jetzt welche zu verteilen. Anlässlich des bevorstehenden Black Fridays haut der TV-Streaming-Anbieter jetzt nämlich seine Abos für die ersten sechs Monate komplett gratis raus. Mit dabei: Bundles mit Netflix oder Disney+ – ebenfalls sechs Monate lang kostenfrei!

Dabei ist es wirklich komplett egal, welches Abo du abschließt: Mit Netflix Premium, Disney+ oder einfach nur das TV-Streaming von waipu.tv – die ersten sechs Monate zahlst du stets keinen Cent. Doch aufgepasst: Anschließend steigen die Kosten wieder und du bist hierbei 12 Monate vertraglich gebunden. Einfach nur etwas geschenkt gibt es hier also leider doch nicht. Damit sich das Ganze lohnt, musst du also auch längerfristig Interesse am Streaming-Abo deiner Wahl haben.

Das bietet dir waipu.tv

Wenn du grundsätzlich Interesse an dem Streaming-Bundle hast – etwa, da du auch TV-Streaming gebrauchen kannst –, liefern wir dir zum Abschluss noch ein paar mehr Informationen zu waipu.tv.

Insgesamt über 300 Sender stehen dir via waipu.tv zur Verfügung

Bei waipu.tv handelt es sich um DEN TV-Streaming-Dienst schlechthin, mit über 290 HD-Sendern, 70+ Pay-TV-Programmen und vielem mehr. Hier bekommst du also nicht nur öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF, sondern natürlich auch ProSieben, RTL und Co. in HD. waipu.tv stellt somit eine ideale Alternative zu HD+-Karten dar. Hinzu kommen weitere Vorteile wie die Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf, eine Pause/Neustart-Funktion beim Live-Fernsehen sowie die Möglichkeit, auf diversen Endgeräten wie Smartphone, Smart-TV und vielen mehr zu streamen.

Wichtig: Das Black-Week-Angebot läuft nur noch begrenzte Zeit. Voraussichtlich nach dem Cyber Monday am 1. Dezember könnte es auslaufen. Bei Interesse solltest du also bald zugreifen.

