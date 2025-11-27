Noch schnell sichern: Netflix-Abo 6 Monate gratis?!

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Neben Smartphones, Konsolen und mehr liefert die Black-Friday-Woche auch Angebote aus dem Streaming-Bereich. Ein ganz Besonderes gibt es hier aktuell rund um Netflix. Denn kein Witz: Du kannst dir ein halbes Jahr des Streaming-Dienstes jetzt gratis schnappen!
Netflix-Logo daneben die Frage, ob man das Abo derzeit sechs Monate geschenkt bekommt.
Netflix für 6 Monate geschenkt! Black-Friday-Angebot läuft nochBildquelle: Gemini / inside digital
  • Teilen

6 Monate Netflix geschenkt?! Was unmöglich klingt, soll während der Black-Friday-Woche jetzt tatsächlich möglich sein. Was es damit auf sich hat und wie auch du an die Gratismonate kommst, zeigen wir dir jetzt.

Netflix gratis?! Das hat es damit auf sich

Geschenke gibt es eigentlich ja erst zu Weihnachten – das hindert waipu.tv aber scheinbar nicht daran, bereits jetzt welche zu verteilen. Anlässlich des bevorstehenden Black Fridays haut der TV-Streaming-Anbieter jetzt nämlich seine Abos für die ersten sechs Monate komplett gratis raus. Mit dabei: Bundles mit Netflix oder Disney+ – ebenfalls sechs Monate lang kostenfrei!

Dabei ist es wirklich komplett egal, welches Abo du abschließt: Mit Netflix Premium, Disney+ oder einfach nur das TV-Streaming von waipu.tv – die ersten sechs Monate zahlst du stets keinen Cent. Doch aufgepasst: Anschließend steigen die Kosten wieder und du bist hierbei 12 Monate vertraglich gebunden. Einfach nur etwas geschenkt gibt es hier also leider doch nicht. Damit sich das Ganze lohnt, musst du also auch längerfristig Interesse am Streaming-Abo deiner Wahl haben.

Zum Streaming-Deal

Das bietet dir waipu.tv

Wenn du grundsätzlich Interesse an dem Streaming-Bundle hast – etwa, da du auch TV-Streaming gebrauchen kannst –, liefern wir dir zum Abschluss noch ein paar mehr Informationen zu waipu.tv.

waipu.tv Sender-Auswahl
Insgesamt über 300 Sender stehen dir via waipu.tv zur Verfügung

Bei waipu.tv handelt es sich um DEN TV-Streaming-Dienst schlechthin, mit über 290 HD-Sendern, 70+ Pay-TV-Programmen und vielem mehr. Hier bekommst du also nicht nur öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF, sondern natürlich auch ProSieben, RTL und Co. in HD. waipu.tv stellt somit eine ideale Alternative zu HD+-Karten dar. Hinzu kommen weitere Vorteile wie die Mediathek mit über 40.000 Filmen und Serien auf Abruf, eine Pause/Neustart-Funktion beim Live-Fernsehen sowie die Möglichkeit, auf diversen Endgeräten wie Smartphone, Smart-TV und vielen mehr zu streamen.

Wichtig: Das Black-Week-Angebot läuft nur noch begrenzte Zeit. Voraussichtlich nach dem Cyber Monday am 1. Dezember könnte es auslaufen. Bei Interesse solltest du also bald zugreifen.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über diesen Artikel

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit waipu.tv. Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Deals vom Donnerstag
Amazon
Morgen ist Black Friday - bei Amazon kannst du schon heute sparen! (27.11.)
Black Friday Ticker 2025
Black Friday
Black Week Ticker: Diese 30 Schnäppchen verdienen die Bezeichnung auch!
EcoFlow Stream Ultra in einem Schlafzimmer. Eine Frau und ein Kind liegen im Bett. Ein Schriftzug ist zu erkennen.
Strom und Energie
Kinderleicht Stromkosten sparen: Diese Produkte machen's möglich
Black Friday
Nintendo Switch 2 mit zwei Spielen: Die ersten ernstzunehmenden Switch-2-Deals sind da!
Black Friday
Bose-Sound schon für unter 100 Euro: 3 Kopfhörer-Geheimtipps bei Amazon
Black Friday
Großer Lego-Technic-Ausverkauf! Amazon & MediaMarkt liefern Black-Friday-Rabatte
Amazon
Der Knaller! Amazon verschenkt 15 Euro als Guthaben
Tarife
Unter 10 Euro: Ist das der perfekte Handytarif für 90 Prozent aller Nutzer?
WLAN
FRITZ-Gadget für besseres WLAN: Warum es gerade niemand braucht – und es trotzdem jeder bestellen sollte